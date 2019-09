Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2019 • 01:04

Una foto de la China Suárez junto a la DJ e íntima amiga de Pampita, Puli Demaría, desató un escándalo inesperado en las redes sociales. Todo sucedió la noche en que Demaría fue convocada para musicalizar una fiesta de la novela protagonizada por la China, Argentina, tierra de amor y venganza, que se transmite por eltrece. En esa fiesta, la actriz subió una foto a su cuenta de Instagram en dónde se la ve junto a la DJ, lo que provocó que muchas seguidoras de la modelo le reclamaran a Puli que estaba traicionando a su amiga.

Como reacción a esto, Demaría publicó una serie de historias en Instagram en dónde acusaba a la mujer de Vicuña de querer molestar a la ex de su pareja. "A todos los que tan amablemente me están agrediendo por redes les pido que por favor dejen de hacerlo. Ayer yo fui a poner música en la fiesta de ATAV, fui a trabajar! La China es la mujer de Benjamín, a quién quiero mucho y tengo una relación muy cordial", escribió.

La China Suárez junto a la DJ Puli de María, amiga de Pampita

Y agregó: "Ella subió a la cabina y pidió una foto. Que hago... ¿La empujo de la cabina? ¿Eso quieren? ¡Déjense de joder por favor! ¡A mi con agresiones NO! Mi relación con Carolina va más allá! Y en todo caso con quién debo hablar es con ella". Además, dijo: "¡Obviamente nunca pude imaginar que La China iba a poner esa foto! ¡No soy su amiga! ¡Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella! Ya le mandé un mensaje pidiendo que POR FAVOR SAQUE LA FOTO DE SU INSTAGRAM!".

Puli de Maria, amiga de Pampita, reaccionó ante los mensajes de sus seguidores

Desde su propia cuenta de Instagram, la China no tardó en responderle a la DJ. "A Sarapura Djs se los llamó para ser parte de la fiesta de #ATAV. Vinieron con la mejor por canje, esta claro a cambio de alguna storie y/o mención", comenzó contextualizando. "El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir, ya que yo comencé con la organización de la fiesta junto con Vanesa Bafaro".

"Yo no suelo pedir fotos a famosos @PuliDemaria. Bah, una vez a los 8 años me saqué una con Enzo Francéscoli. Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creí que teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema?", continuó. "Y si trae problemas con el 'público' no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social. Que bien que se siente esto de no callarse", culminó.

La China Suárez usó sus redes para responderle a Puli de María

Si bien Eugenia no volvió a hacer referencias al tema, Demaría decidió eliminar su cuenta de Instagram para evitar que el escándalo siguiera creciendo.