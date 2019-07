Tras regresar de sus vacaciones, Jorge Rial dio a conocer que su paso por el vecino país no fue del todo feliz Fuente: Archivo

Jorge Rial dejó este mediodía bien en claro que sus vacaciones en Brasil no estuvieron a la altura de sus expectativas. Tras pasar una semana en Salvador de Bahía junto a su familia, el conductor se reincorporó a Intrusos y, ante la bienvenida que le dieron sus compañeros, no dudó en expresar su descontento por una estancia que no tuve el sabor dulce que esperaba.

"Estoy de nuevo en Argentina después de mi paso por Brasil, que me encantó. ¡La vuelta!", ironizó el periodista. La respuesta sorprendió al panel, por lo que Rial siguió explicando: "Lo que más me gustó fue cuando dijeron 'está por embarcar el vuelo de Aerolíneas Argentinas'. No me gustó Brasil", recalcó el chimentero.

Sin embargo, el conductor no quiso profundizar. "Bueno, no importa. No quiero hablar de eso. A los que les gusta Brasil, les gusta. A mí no me gusta y ya está. Pero todo muy lindo, todo bien", dijo dando por zanjado el tema.

Rial viajó a Brasil con su hija Rocío, su esposa, Romina Pereiro, y las hijas de la nutricionista, Emma y Violeta.

Pereiro contó a LA NACION que Jorge "bromeó un poco" al referirse al tema y explicó que su decepción se debió básicamente a que les llovió todos los días, sin que contaran con distracciones cercanas más que un shopping situado a una hora y media de distancia del hotel donde se alojaban. Y aclaró: "Como fuimos a un lugar que era solamente para hacer playa y pile, entonces fue medio un garrón. Pero la pasamos bien igual porque pudimos desconectar un poco".

La nutricionista aprovechó los días feos en el país vecino para compartir nuevos posteos con sus seguidores con consejos y recomendaciones sobre el consumo de alimentos y hábitos saludables. Eso sí, algunas de las imágenes con las que ilustró estas publicaciones tuvieron de fondo la frondosa vegetación y el mar de estos parajes de la costa norte de Brasil.