Las indirectas de la nueva canción de La Joaqui que apuntarían a su separación con Luck Ra

En medio del revuelo que generó su separación de Luck Ra, las versiones sobre supuestos terceros en discordia y las emotivas declaraciones que dio al hablar del final de la relación, La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez fue por el estreno de “Te vi”, una nueva canción que, para muchos de sus seguidores, está cargada de indirectas para su expareja.

El lanzamiento llegó apenas una semana después de que la cantante confirmara públicamente la ruptura con el intérprete de “La Morocha”, con quien estuvo en pareja durante dos años. En ese contexto, cada frase del tema comenzó a ser analizada por los usuarios, que encontraron llamativas coincidencias entre la letra y las explicaciones que la propia artista había dado sobre el motivo de la separación.

En la previa del estreno, la cantante fue anticipando el lanzamiento desde sus redes sociales con imágenes del backstage y pequeños adelantos del videoclip. Finalmente, este miércoles presentó “Te vi”, una colaboración con Callejero Fino que recupera el sonido de la cumbia clásica con el sello del RKT que caracteriza a ambos artistas.

Filmado en blanco y negro, el videoclip apuesta por una puesta en escena sencilla y una estética barrial. Ambientado entre un maxi kiosco, la vereda y distintos rincones del barrio, muestra a los dos cantantes rodeados de amigos mientras comparten escenas cotidianas con un clima que remite a sus orígenes en la escena urbana.

Sin embargo, más allá de la propuesta visual, lo que rápidamente acaparó la atención de los fanáticos fue la letra basada en el desamor y las diferencias en una relación. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de interpretaciones sobre supuestas referencias a Luck Ra y a la reciente ruptura de la cantante. El disparador principal fue el estribillo: “Hoy te vi y me di cuenta de que ya no te hago falta, me hacés sentir que soy yo quien está en falta”.

Las indirectas de la canción

Aunque la cantante nunca dijo que el tema estuviera inspirado en su expareja, las letras fueron interpretadas como un reflejo del difícil momento personal que atraviesa y de los motivos que, según ella misma contó, llevaron al final de la relación.

Uno de los versos que más repercusión generó fue: “Quedó claro que hablamos idiomas distintos. Me saqué el chaleco, pero ahora me blindo. Preferís la joda y yo prefería tus mimos”. La referencia resulta inevitable, ya que días atrás, al confirmar la separación, la propia cantante había explicado que con Luck Ra “sus idiomas de amor estaban hablando distinto”, una expresión prácticamente calcada a la que ahora aparece en la canción.

“Quedó claro que hablamos idiomas distintos", es una de las frases de la nueva canción de La Joaqui en una posible referencia a su separación del cantante cordobés

Las interpretaciones continuaron con otro de los fragmentos más comentados del tema: “No me llama la atención ni la mejor Mercedes ni la mansión… Yo solamente quería amor”. Hasta el momento, la artista no hizo referencia al verdadero significado de la letra. Sin embargo, la coincidencia entre el lanzamiento, la reciente ruptura y las frases elegidas alcanzó para instalar la teoría entre sus fanáticos.

La separación y los rumores

La Joaqui y Luck Ra confirmaron el final de su relación a fines de julio, después de casi dos años juntos. La noticia rápidamente dio lugar a una ola de especulaciones en las redes sociales, donde comenzó a instalarse la versión de que la influencer Tuli Acosta habría sido la tercera en discordia.

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y Tuli Acosta fue apuntada como la presunta tercera en discordia (Video: Instagram @lajoaqui / @tuli_acosta / @luckra)

Con el correr de los días, ambos salieron a desmentir esas versiones. Luck Ra aseguró que la decisión de terminar la relación no estuvo relacionada con una infidelidad y explicó que el vínculo había llegado a un punto de desgaste. “Me hice cargo de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación terminara peor. No hubo ningún problema. No la dejé por las hijas. Las amo a las nenas (…). Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz”, dijo el cantante, según lo que dio a conocer Ángel de Brito durante su programa.

Por su parte La Joaqui, lejos de apuntar contra su expareja, sostuvo que el final del vínculo respondió a que ambos transitaban momentos distintos. “Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto. El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona”, explicó al referirse por primera vez a la ruptura.

El comunicado compartido por Luck Ra y La Joaqui (Foto: Historias de Instagram @luckra @lajoaqui)

Durante su participación en PLP, el ciclo de Luzu TV, se mostró visiblemente emocionada y reveló que había imaginado un futuro junto al cantante. “Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing”, confesó. También aseguró que Luck Ra había sido, “por lejos”, el mejor novio que tuvo.

Sin embargo, la historia sumó un nuevo capítulo durante el Confesionario que Rosalía realizó en su tercer show en el Movistar Arena hace pocos días. Allí, la cantante habló en profundidad del duelo que atravesaba. “Siempre soñé con casarme, pero nunca se me dio, y un día me encontré con un príncipe azul y me enamoré ciegamente”, contó. Luego reveló que el viaje en el que esperaba una propuesta de compromiso terminó siendo, en realidad, una separación: “Al cuarto llegó la propuesta, pero no de compromiso. Era de separación”.

En ese mismo relato también habló de “una perla muy zorra” que había destruido su autoestima y su pareja, pero aclaró que no se refería a una tercera persona, sino a sí misma: ”¿Sabés quién era esa perla? Yo”, dijo, descartando así las interpretaciones que apuntaban contra otra mujer.

Así, lo que comenzó como el lanzamiento de una nueva colaboración con Callejero Fino terminó convirtiéndose, también, en el capítulo más reciente de una historia que todavía sigue dando que hablar.