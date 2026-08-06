Yanina Latorre reveló cuál habría sido el verdadero motivo de la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Lo empezó a ahogar”

La separación de La Joaqui y Luck Ra sigue dando mucho de que hablar. Si bien en el comunicado que hicieron para confirmar los rumores remarcaron que había “deseos de un futuro y etapas distintas”, también surgieron versiones de que Tuli Acosta, íntima amiga de él, sería la tercera en discordia y que su estilista habría sido quien ventiló la verdad. En medio de las especulaciones y tras las fuertes declaraciones de la intérprete de “Muñeca” en el confesionario de Rosalía, Yanina Latorre contó cuál habría sido el verdadero motivo que puso punto final a la relación de dos años.

“En el ambiente de ellos es mucho más querida La Joaqui. Ahora Luck Ra está deprimido porque tiene pánico a la cancelación y lo están hateando mucho”, sostuvo Latorre en su programa radial en El Observador. En este sentido, remarcó que, si bien la cantante dijo públicamente cosas positivas sobre el cordobés, ese discurso era de la boca “para afuera”. Lo bloqueó de todos lados. No fue fácil la separación. Ella sufrió y no estaba contenta", aseguró.

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación a través de un comunicado en redes sociales (Foto: Instagram @luckra)

A partir de esto, la conductora dio cuenta de que el motivo de ruptura que dejó entrever la pareja sería cierto. Aseguró que la casa que compró la artista en San Isidro, justo en la esquina de la propiedad de él, fue un punto de quiebre. “Eso lo empezó a ahogar”, sostuvo, teniendo en cuenta además que fue el cordobés quien tomó la decisión de separarse. “Ella vivió otra vida, tuvo mucha mala suerte en el amor. Nunca se pudo casar y es muy Susanita. Sufrió violencia de género. Tuvo una vida muy dura. Y él es un pendejo —no lo estoy criticando— que se enamoró. Pero empezó a sentir que ella estaba para casarse, estar juntos y mantener dos pibas”, indicó.

Según Latorre, el hecho de que La Joaqui se mudara cerca de Luck Ra empezó a "ahogar" al cantante (Foto: Instagram @LuckRa)

Esta semana La Joaqui habló a corazón abierto sobre el final de su relación de dos años. “Llevo toda la vida recogiendo perlas. Desde chiquita. De hecho, me hice un collar. Cada abandono, cada traición, cada vez que me atacaron y no me defendí. Pero, hace poco, conseguí una perla muy pesada y mi cadena no la pudo sostener”, dijo en el segmento “El confesionario” durante el tercer show de Rosalía en el Movistar Arena. “Siempre soñé con casarme, pero nunca se me dio, y un día me encontré con un príncipe azul, y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami. Ese príncipe azul era encantador. Es encantador. Su encanto no se fue; de hecho, él fue quien se desencantó conmigo. El amor a veces se gasta de tanto usarlo”, manifestó.

Las revelaciones de La Joaqui en "El confesionario" de Rosalía (Video: X @notclockingtou)

Dijo que la invitó a un viaje especial y pensó que era para proponerle matrimonio. Preparó siete outfits, uno para cada día, “porque quería que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. El primer día, la propuesta no se dio. El tercero tampoco. Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso. Era de separación”. Tras el inesperado desenlace, agarró sus cosas y recurrió a su psicólogo. Y aunque esperaba escuchar cosas negativas sobre él, se encontró con lo que describió como más “realista y crudo”: las consecuencias de su propia “responsabilidad afectiva”. “Entendí que si quien yo amo me deja de amar, no lo vuelve un monstruo, y que esta persona que me dio tanto amor no era mi perla”, sentenció.