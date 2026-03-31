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Las mejores fotos de la previa de los Premios ACE: de la complicidad entre Nico Vázquez y Dai Fernández al look vanguardista de Mónica Antonópulos

El lunes por la noche las figuras más importantes del mundo del teatro se congregaron en el Teatro Astros para una nueva edición de los galardones más importantes de la industria

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Dai Fernández y Nicolás Vázquez, las estrellas de Rocky, se robaron todas las miradas
Dai Fernández y Nicolás Vázquez, las estrellas de Rocky, se robaron todas las miradasGerardo Viercovich
Eleonora Wexler fue una de las grandes artistas que el lunes por la noche participó de la entrega de los Premios Ace, los galardones que otorga la Asociación de Cronistas del Espectáculo y que abarca a la producción teatral argentina tanto comercial como independiente. La actriz deslumbró con un vestido negro de escote irregular
Eleonora Wexler fue una de las grandes artistas que el lunes por la noche participó de la entrega de los Premios Ace, los galardones que otorga la Asociación de Cronistas del Espectáculo y que abarca a la producción teatral argentina tanto comercial como independiente. La actriz deslumbró con un vestido negro de escote irregularGerardo Viercovich
La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Astros y antes de ingresar a la sala, las figuras posaron para los fotógrafos. Julieta Zylberberg, nominada en el rubro actuación femenina en obra para un solo personaje, optó por las transparencias
La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Astros y antes de ingresar a la sala, las figuras posaron para los fotógrafos. Julieta Zylberberg, nominada en el rubro actuación femenina en obra para un solo personaje, optó por las transparencias Gerardo Viercovich
Nominado a mejor actuación masculina en obra para un solo personaje por su trabajo en Chanta, Agustín Rada Aristarán dijo presente en Astros. El actor, mago y músico, además, volvió a la televisión con la segunda temporada de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini
Nominado a mejor actuación masculina en obra para un solo personaje por su trabajo en Chanta, Agustín Rada Aristarán dijo presente en Astros. El actor, mago y músico, además, volvió a la televisión con la segunda temporada de Otro día perdido, el programa que conduce Mario PergoliniGerardo Viercovich
Dai Fernández y Nicolás Vázquez fueron los grandes protagonistas de la velada. Rocky, el espectáculo que él produce, dirige y protagoniza y en el que ella interpreta a la pareja del boxeador, compitió en nueve rubros
Dai Fernández y Nicolás Vázquez fueron los grandes protagonistas de la velada. Rocky, el espectáculo que él produce, dirige y protagoniza y en el que ella interpreta a la pareja del boxeador, compitió en nueve rubrosGerardo Viercovich
Nico Vázquez y Dai Fernández blanquearon su romance en noviembre del 2025 y desde ese momento se muestran muy enamorados. Los premios ACE, donde todas las miradas estaban puestas en ellos, no fueron la excepción
Nico Vázquez y Dai Fernández blanquearon su romance en noviembre del 2025 y desde ese momento se muestran muy enamorados. Los premios ACE, donde todas las miradas estaban puestas en ellos, no fueron la excepciónGerardo Viercovich
Peto Menahem, nominado junto a Verónica Llinás en el rubro mejor director de comedia por la exitosa Una navidad de mierda, fue uno de los artistas que optó por un look más formal
Peto Menahem, nominado junto a Verónica Llinás en el rubro mejor director de comedia por la exitosa Una navidad de mierda, fue uno de los artistas que optó por un look más formal Gerardo Viercovich
Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi, una de las parejas más estables y queridas del medio, le dieron el toque vanguardista a la gala. En esta oportunidad, el actor fue quien compitió por una de las estatuillas: a mejor actuación masculina en musical por su desempeño en La revista del Cervantes
Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi, una de las parejas más estables y queridas del medio, le dieron el toque vanguardista a la gala. En esta oportunidad, el actor fue quien compitió por una de las estatuillas: a mejor actuación masculina en musical por su desempeño en La revista del CervantesGerardo Viercovich
La actriz Mercedes Oviedo, impecable con un look sastrero en negro y unos stilettos a tono
La actriz Mercedes Oviedo, impecable con un look sastrero en negro y unos stilettos a tonoGerardo Viercovich
Nominada a mejor actriz protagónica en drama o comedia dramática por La madre, Cecilia Roth fue otra de las grandes figuras que estuvo anoche en el Teatro Astros
Nominada a mejor actriz protagónica en drama o comedia dramática por La madre, Cecilia Roth fue otra de las grandes figuras que estuvo anoche en el Teatro AstrosGerardo Viercovich
Carlos Rottemberg y su mujer, Karina Pérez Moretto, en la previa a la entrega de premios. El productor, nominado en el rubro producción junto a MP y Ozono por La Sirenita, fue además reconocido por sus 50 años de labor teatral
Carlos Rottemberg y su mujer, Karina Pérez Moretto, en la previa a la entrega de premios. El productor, nominado en el rubro producción junto a MP y Ozono por La Sirenita, fue además reconocido por sus 50 años de labor teatralGerardo Viercovich
Vane Butera, con doble nominación por su actuación y por la música original de Coraza. Cáscara. Casa, eligió un look floral para la noche
Vane Butera, con doble nominación por su actuación y por la música original de Coraza. Cáscara. Casa, eligió un look floral para la nocheGerardo Viercovich
Alejandra Radano, la gran artista que se luce al frente de La comedia del Cervantes, llegó con las expectativas de llevarse una estatuilla por su actuación en el musical y se destacó por su look ecléctico
Alejandra Radano, la gran artista que se luce al frente de La comedia del Cervantes, llegó con las expectativas de llevarse una estatuilla por su actuación en el musical y se destacó por su look eclécticoGerardo Viercovich
Fernando Dente, otro de los artistas vernáculos que apuesta fuerte por el teatro, logró este año una nominación a mejor dirección general de musical, music hall, café concert por la obra Despertar de primavera. El actor eligió el negro y completó el look con un par de zapatillas urbanas
Fernando Dente, otro de los artistas vernáculos que apuesta fuerte por el teatro, logró este año una nominación a mejor dirección general de musical, music hall, café concert por la obra Despertar de primavera. El actor eligió el negro y completó el look con un par de zapatillas urbanasGerardo Viercovich
Paula Morales le hizo el aguante a su pareja, el actor Fabián Vena, nominado por su trabajo protagónico en El debate
Paula Morales le hizo el aguante a su pareja, el actor Fabián Vena, nominado por su trabajo protagónico en El debateGerardo Viercovich
Gabriela Toscano y Carlos Rivas, uno de los matrimonios más duraderos y queridos del mundo del espectáculo, pasaron por el Astros para celebrar al teatro. Ella, además, estaba nominada a mejor actriz protagónica en drama o comedia dramática por Relatividad
Gabriela Toscano y Carlos Rivas, uno de los matrimonios más duraderos y queridos del mundo del espectáculo, pasaron por el Astros para celebrar al teatro. Ella, además, estaba nominada a mejor actriz protagónica en drama o comedia dramática por RelatividadGerardo Viercovich
Natalie Perez llegó acompañada al Astros y posó muy sonriente para la prensa. La actriz y cantante fue una de las pocas que eligió un vestido corto para la velada
Natalie Perez llegó acompañada al Astros y posó muy sonriente para la prensa. La actriz y cantante fue una de las pocas que eligió un vestido corto para la veladaGerardo Viercovich
Nominado a mejor actor de comedia por Cuestión de género, Jorge Marrale asistió a la entrega de premios con su pareja, Gabriela Ferreiro
Nominado a mejor actor de comedia por Cuestión de género, Jorge Marrale asistió a la entrega de premios con su pareja, Gabriela FerreiroGerardo Viercovich
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