Las mejores fotos de la previa de los Premios ACE: de la complicidad entre Nico Vázquez y Dai Fernández al look vanguardista de Mónica Antonópulos

Eleonora Wexler fue una de las grandes artistas que el lunes por la noche participó de la entrega de los Premios Ace, los galardones que otorga la Asociación de Cronistas del Espectáculo y que abarca a la producción teatral argentina tanto comercial como independiente. La actriz deslumbró con un vestido negro de escote irregular

Gerardo Viercovich