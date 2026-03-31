Premios ACE: Nicolás Vázquez celebró el Oro de Rocky con un apasionado beso a Dai Fernández

Nicolás Vázquez tuvo una noche soñada: el productor, director y protagonista de Rocky —uno de los sucesos teatrales del año— fue uno de los grandes ganadores de los premios ACE: no solo se llevó la obra siete estatuillas, sino que, además, la velada se coronó con el ACE de Oro. Junto a él estuvo todo el tiempo Dai Fernández, su compañera de elenco, la mujer que le robó el corazón y con quien festejó el máximo galardón con un apasionado beso.

Toda la emoción de Nico Vázquez, Dai Fernández y el resto del equipo de Rocky cuando los conductores anunciaron el ACE de Oro Gerardo Viercovich - LA NACION

El Teatro Astros fue el escenario elegido por la Asociación de Cronistas del Espectáculo este año para la entrega de los reconocimientos más importantes de la industria teatral vernácula. Hasta allí llegaron juntos Vázquez y Fernández, quienes sobre las tablas le dan vida a Rocky y a Adrian, la joven tímida y reservada que se convierte en el gran amor y el apoyo del boxeador.

Ella se mostró radiante con un vestido negro brillante de tirantes finos y un profundo tajo en la falda. Completó el look con sandalias de taco alto, delicados aros y labial rojo intenso. Él, en tanto, optó por un traje negro de corte clásico, camisa blanca sin corbata y zapatos a tono. La pareja posó para la prensa tomada de la mano y muy sonriente.

Nicolás Vázquez le dedicó uno de los premios a Gustavo Yankelevich Gerardo Viercovich - LA NACION

Fernández, quien parece haber trasladado a la vida real el rol de su personaje, acompañó a Vázquez con orgullo durante toda la velada: cada vez que el actor subió al escenario, lo aplaudió con entusiasmo y le dedicó miradas cómplices.

Una emotiva dedicatoria a Gustavo Yankelevich

Cuando Rocky ganó como mejor producción dramática, Vázquez le tendió la mano a Fernández para ayudarla a subir la escalera del escenario. El actor se mostró satisfecho por haber ganado en el rubro drama, cuando en algún momento de su carrera se sintió encasillado en la comedia. También destacó la resiliencia de su personaje, el trabajo y el rol de los productores y la presencia de Gustavo Yanquelevich como parte del equipo. “El 2025 fue muy difícil para él: le tocó una pérdida muy grande y tenía que demostrar una vez más que es Rocky”, repasó en relación a la muerte de su nieta.

Sin mencionarlo, a través de la experiencia de Yankelevich, Vázquez recordó a su hermano Santiago, quien falleció trágicamente en 2016 a los 27 años por muerte súbita: “Ojalá que el día de mañana no le toque ese personaje y le toque otro, como a muchos de nosotros que nos pasan cosas muy difíciles todos los días. Pero se puso de pie. Y seguimos sonriendo, y seguimos viviendo en este plano por los que no están y por honrar sus vidas”.

Orgullosos, cómplices y enamorados: Dai Fernández y Nico Vázquez felices sobre el escenario Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante toda la velada, ella estuvo cerca de Vázquez, para acompañarlo, contenerlo y celebrarlo Gerardo Viercovich - LA NACION

La dedicatoria para Dai Fernández

En el momento en que agradeció el premio a mejor director, Vázquez se tomó un minuto para mencionar a su novia. “Hoy tengo la posibilidad de producir, pero me gusta mucho dirigir, debe ser porque soy actor y eso es donde más cómodo me siento”, destacó y aseguró que le resultó fácil cumplir esa función gracias al “elenco extraordinario” de la obra.

“Cada uno de ustedes vale y saben que para mí son iguales, pero tengo unas cabezas muy importantes que nombrar. Dai, sos una actriz maravillosa y una persona extraordinaria. Gracias por estar conmigo arriba y abajo del escenario. Sos fantástica. No se hubiera podido hacer esta obra si no”, le dijo a la actriz mirándola a los ojos.

Un beso apasionado y el broche de oro

La postal de la noche, el apasionado beso con el que Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el Oro Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando los conductores anunciaron el Oro para Rocky, todo el equipo de la obra estalló en un grito. Aún sentados en sus butacas, Vázquez y Fernández se unieron en un apasionado beso que se convirtió en la postal de la velada.

“El que me conoce sabe cómo creo en las señales”, fue lo primero que dijo el actor una vez frente al micrófono, todavía sin poder creer el reconocimiento. “En unas horas es el cumpleaños de mi hermano Santi. Es increíble. Una vez más, una señal de él acompañándome. No hubiera podido lograr ni la mitad de las cosas en la vida si no fuera por él. Lo siento al lado mío en todo momento”, destacó.

La pareja de la noche con algunos de los premios que cosechó Rocky Gerardo Viercovich - LA NACION

“Es una lucha constante, la vida es difícil, por momentos se pone complicada, pero también es hermosa y siento que todos los días tenemos la posibilidad de salir a hacer lo que amamos”, celebró. “Me siento muy feliz. Hace mucho que no me sentía así. Muchas gracias”, cerró.