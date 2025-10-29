Todos los nominados a los Premios ACE 2024/2025; La revista del Cervantes, la favorita

Tal como viene sucediendo los últimos años, la lista de nominados a los Premios ACE es extensa, ecléctica y muy abarcativa (a tono con la explosión teatral que se vive en Buenos Aires desde la pandemia, que aumentó y diversificó con creces las propuestas escénicas). Y deja en evidencia dos fenómenos notorios: el sostenido protagonismo de las grandes producciones musicales y la escasez de dramas. En el medio, conviven numerosas comedias de distinto tenor.

Esta temporada el espectáculo más reconocido por la Asociación Cronistas del Espectáculo, con 14 nominaciones en total, es La revista del Cervantes, la mega producción del Teatro Nacional Cervantes que revisita los años fundacionales del género revisteril. Después, muy cerca, le siguen el musical de cámara, de factura nacional, Cuando Frank conoció a Carlitos, con 13 nominaciones, sobre un hipotético encuentro entre Frank Sinatra y Carlos Gardel en la Nueva York de 1930; y la versión internacional (y abreviada) del éxito de Broadway La sirenita, con 12 nominaciones, basado en el famoso film animado de Disney, que se cansó de agotar funciones durante las vacaciones de invierno. A este grupo privilegiado en nominaciones hay que sumar la innovadora reposición de Despertar de primavera, a cargo de Fernando Dente, que cosechó 10 nominaciones.

Oscar Lajad, Alan Madanes y Antonella Misenti, en Cuando Frank conoció a Carlitos, la obra que recibió 13 nominaciones a los premios ACE Gustavo Gavotti - CTBA

Por supuesto que la Asociación también reconoció el arrollador fenómeno de Rocky, protagonizado por Nicolás Vázquez, que desde hace meses lidera el ranking de espectadores y obtuvo críticas inmejorables. Lo hizo con 9 nominaciones, la mayor cantidad obtenida por un espectáculo no musical en el circuito comercial. Empatando con semejante récord se encuentra Incidente en Vichy, el sorpresivo hit del teatro alternativo que basa su éxito en un texto profundo y en una puesta y actuaciones que conmueven. Por último, las comedias que más atrajeron la atención de los votantes son Una navidad de mierda y El secreto, ambas con 5 nominaciones.

A diferencia de otras temporadas, en esta la Asociación de Críticos del Espectáculo tuvo en cuenta a la hora de votar un plazo más extendido de referencia (y, por lo tanto, de estrenos): el comprendido entre el 1 de junio del 2024 y el 31 de agosto del 2025. Si bien la entrega de diplomas se hará en noviembre, la de premios se llevará a cabo recién en marzo del año próximo.

A continuación, la lista completa con los 32 rubros y sus nominados:

Autora/Autor

Emiliano Dionisi, un director mulltifacético, que está nominado en esta categoría por su trabajo en la obra La Diabla o cómo destruir el mundo Victoria Gesualdi / AFV

Natalia Villamil (Clandestina)

Emiliano Dionisi (La Diabla o cómo destruir el mundo)

Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch (La revista del Cervantes)

Oscar Barney Finn/ Marcelo Zapata (El salón dorado)

Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Manuel Iñurrieta (El invierno del oso)

Drama y/o Comedia dramática

Nicolás Vázquez como Rocky Gentileza

Empieza con D, siete letras

Rocky

El salón dorado

El debate

El secreto

Druk

Al fin y al cabo es mi vida

Actriz protagónica en Drama y/o Comedia dramática

Al fin y al cabo es mi vida, la obra que protagoniza Silvia Kutika junto a Fabio Aste y Mirta Wons bajo la dirección de Mariano Dossena

Silvia Kutika (Al fin y al cabo es mi vida)

Fernanda Metilli (Empieza con D, siete letras)

Gabriela Toscano (Relatividad)

Cecilia Roth (La madre)

Mercedes Fraile (El salón dorado)

Ana María Picchio (El secreto)

Actor protagónico en Drama y/o Comedia dramática

El trabajo de Joaquín Furriel en Ricardo III no pasó inadvertido por los miembros de ACE y el actor fue nominado Prensa TGSM

Joaquín Furriel (Ricardo III)

Julio Chávez (La ballena)

Luis Machín (Relatividad)

Carlos Portaluppi (Druk)

Nicolás Vázquez (Rocky)

Fabián Vena (El debate)

Gerardo Romano (El secreto)

Dirección de Drama y/o Comedia dramática

Javier Daulte, nominado por su trabajo en la obra Druk Hernán Zenteno - Archivo LN

Carlos Rivas (Relatividad)

Javier Daulte (Druk)

Manuel González Gil (El debate y El secreto)

Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)

Juan José Campanella (Empieza con D, siete letras)

Comedia

Obra Una Navidad de mierda con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi Gentileza JJ Castro

Mi amiga y yo

Mi querido presidente

Una navidad de mierda

Cuestión de género

Parlamento

El jefe del jefe

Actriz en Comedia

Verónica Llinás, nominada por su papel en Una Navidad de mierda Rodrigo Nespolo

Josefina Scaglione (Mi amiga y yo)

Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Betiana Blum (Mamá)

Lucía Aduriz Bravo (Quiero decir Te amo)

Piel de lava (Parlamento)

Victoria Almeida (La función que sale mal)

Actor en Comedia

Jorge Marrale recibió una nominación por su trabajo en la obra Cuestión de género, que protagoniza con Moria Casán Gerardo Viercovich - LA NACION

Sebastián Presta (Mi amiga y yo)

Jorge Marrale (Cuestión de género)

Miguel Ángel Solá (Mi querido presidente)

Maxi De La Cruz (Mi querido presidente)

Alejo García Pintos (Una navidad de mierda)

Dan Breitman (La función que sale mal)

Director de Comedia

Javier Daulte (El jefe del Jefe)

Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Max Otranto (Mi querido presidente)

Nelson Valente (Cuestión de género)

Diego Reinhold (La función que sale mal y Mi amiga y yo)

Actriz o Actor de reparto en Drama y/o Comedia

David Masajnik junto a Vázquez, en Rocky Gentileza

Laura Oliva (La ballena)

Claudia Cantero (James Brown no usaba ruleros)

Marcos Montes (James Brown no usaba ruleros)

Gastón Cocchiarale (Empieza con D, siete letras)

Anita Gutiérrez (Una navidad de mierda)

Rodrigo Noya (El secreto)

David Masajnik (Rocky)

Actuación masculina en obra para un solo personaje

Mariano Saborido Constanza Niscovolos/ AFV

Dennis Smith (Mi vida anterior)

Martín Rechimuzzi (Alejandra)

Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)

Mariano Saborido (Viento blanco)

Joaquín Berthold (Vincent, el loco rojo)

Manuel Santos Iñurrieta (El invierno del oso)

Actuación femenina en obra para un solo personaje

Julieta Zylberberg deslumbró con un personaje difícil y duro en Prima Facie

Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo)

Belén Blanco (Clandestina)

María Merlino (La viva voz)

Julieta Zylberberg (Prima Facie)

Ana Padilla (Solcito de otoño)

Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)

Musical

Cuando Frank conoció a Carlitos, con Oscar Lajad y Lucas Gerson, quien se sumó al elenco este año Prensa

Pretty Woman

La sirenita

Despertar de primavera

Alice by Heart

Cuando Frank conoció a Carlitos

Actuación femenina en musical

Alejandra Radano Hernan Zenteno - La Nacion

Vanesa Butera (Coraza. Cáscara. Casa)

Jéssica Abouchain (La revista del Cervantes)

Alejandra Radano (La revista del Cervantes)

Iride Mockert (La revista del Cervantes)

Florencia Peña (Pretty Woman)

Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)

Actuación masculina en musical

Marco Antonio Caponi se puso en la piel de Tato para La revista del Cervantes Hernan Zenteno - La Nacion

Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)

Octavio Murillo (Despertar de primavera)

José María Listorti (La sirenita)

Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos y Sandro, el gran show)

Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)

Dirección general de musical/Music Hall/Café concert

Pablo Maritano (La revista del Cervantes)

Fernando Dente (Despertar de primavera)

Ariel Del Mastro (La sirenita)

Ricky Pashkus (Pretty Woman)

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Dirección musical

Flor Peña y Juan Ingaramo, en una escena de Pretty Woman

Gaspar Scabuzzo (Pretty Woman)

José Luis Pagán (Sandro, el gran show)

Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)

Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)

Javier López Del Carril (Coraza. Cáscara. Casa)

Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Music Hall/Café concert

La revista del Cervantes

Sandro, el gran show

Las mujeres de Lorca

Coraza. Cáscara. Casa

Víctor, vení a buscar los discos

Espectáculo de Humor

Feliz día (Sutottos)

Cha cha cha (Alfredo Casero/Fabio Alberti)

¡Chau, Macoco! (Los Macocos)

Un poyo rojo

Obras en Teatro Alternativo

Incidente en Vichy

Subacuática

El arte de esgrimir

El invierno del oso

Cuestiones con mi padre

Allá en el veintitangos

Actuación femenina en Teatro Alternativo

Magela Zanotta (La curva del tiempo)

Mariel Rueda (El puente)

Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)

Juana Viale (Subacuática)

Marita Ballesteros (Lo que se pierde se tiene para siempre)

Ana María Cores (La monja judía)

Actuación masculina en Teatro Alternativo

Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)

Patricio Coutoune (Incidente en Vichy)

Mario Petrosini (Incidente en Vichy)

Federico Buso (La curva del tiempo)

Joaquín Berthold (Subacuática)

Alfredo Castellani (Una de película)

Dirección en Teatro Alternativo

Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)

Emiliano Samar (El arte de esgrimir)

Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres (Subacuática)

Victoria Almeida (La fragilidad de las casas)

Anahí Berneri (Lo que se pierde se tiene para siempre)

Santiago Doria (Allá en el veintitangos)

Coreografía

Verónica Pecollo (Sandro, el gran show y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Vanesa García Millán (Despertar de primavera)

Analía González (La sirenita)

Andrea Servera (La revista del Cervantes)

Eva Iglesias (Las mujeres de Lorca)

Infantil

El barbero de Sevilla

La ratoncita Pérez

El fado de Ulises

Amadeo

Cuentopos

Música original

Fernando Nazar (Incidente en Vichy)

Martín Bianchedi (El debate)

Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa).

Martín Rodríguez (La Diabla o cómo destruir el mundo)

Emilio Kauderer (Empieza con D, siete letras)

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

Escenografía

Andrea Mercado (La Revista del Cervantes)

Gonzalo Córdoba Estévez (Despertar de primavera y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Jorge Ferrari (La sirenita)

Gabriela Gerdelics y Gastón Zambón (Incidente en Vichy)

Tato Fernández (Rocky)

Iluminación

Una escena de la obra Incidente en Vichy FIORELLA ROMAY

Ricardo Sica (Incidente en Vichy)

Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera)

Anteo del Mastro/Sebastian Viola (La sirenita)

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)

Leo Muñoz y Julio Panno (Sandro, el gran show)

Ariel Gato Ponce (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Sonido

Ariel Gato/Camilo Zetner (La revista del Cervantes)

Gaston Brisky (Despertar de primavera)

Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Vestuario

El vestuario de La sirenita compite en la terna del rubro Martín Ponczyk

La Polilla (Despertar de primavera)

Romina Lanzillotta/Catalina Rodríguez Loredo (La Sirenita)

Caro Fernández y Mechi Saladino (Rocky)

María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)

Jorge Lopez/Analía Morales (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Revelación femenina y masculina

Albana Fuentes se destacó como La sirenita en su debut en los escenarios comerciales Martín Ponczyk

Albana Fuentes (La sirenita)

Evelyn Botto (La sirenita)

Valentín Zaninelli (La sirenita)

Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes)

Malena Rossi (Sandro, el gran show)

Antonella Misenti (Cuando Frank conoció a Carlitos)

Producción

Joaquín Furriel, en la piel de Ricardo III Maria Bessone

CTBA (Ricardo III)

TNC (La revista del Cervantes)

MP, Ozono y Los Rottemberg (La sirenita)

Club Media, VE8 y Aleph Media (Despertar de primavera)

Torneos y Competencias, Sandro Producciones, 3C Films y JLP Music (Sandro, el gran show)

Pardo Producciones (Pretty Woman)

RGB Entertainment y Preludio (Rocky)

Corporación América, The Walt Disney Company Argentina, CTBA, Curioso Entertainment, Héctor Cavallero, Gustavo González y Raúl López Rossi (Cuando Frank conoció a Carlitos)