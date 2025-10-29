Todos los nominados a los Premios ACE 2024/2025; La revista del Cervantes, la favorita
Otra vez sobresalen en las ternas las grandes producciones musicales; también se destaca el fenómeno de Rocky y el hit del circuito independiente: Incidente en Vichy
- 8 minutos de lectura'
Tal como viene sucediendo los últimos años, la lista de nominados a los Premios ACE es extensa, ecléctica y muy abarcativa (a tono con la explosión teatral que se vive en Buenos Aires desde la pandemia, que aumentó y diversificó con creces las propuestas escénicas). Y deja en evidencia dos fenómenos notorios: el sostenido protagonismo de las grandes producciones musicales y la escasez de dramas. En el medio, conviven numerosas comedias de distinto tenor.
Esta temporada el espectáculo más reconocido por la Asociación Cronistas del Espectáculo, con 14 nominaciones en total, es La revista del Cervantes, la mega producción del Teatro Nacional Cervantes que revisita los años fundacionales del género revisteril. Después, muy cerca, le siguen el musical de cámara, de factura nacional, Cuando Frank conoció a Carlitos, con 13 nominaciones, sobre un hipotético encuentro entre Frank Sinatra y Carlos Gardel en la Nueva York de 1930; y la versión internacional (y abreviada) del éxito de Broadway La sirenita, con 12 nominaciones, basado en el famoso film animado de Disney, que se cansó de agotar funciones durante las vacaciones de invierno. A este grupo privilegiado en nominaciones hay que sumar la innovadora reposición de Despertar de primavera, a cargo de Fernando Dente, que cosechó 10 nominaciones.
Por supuesto que la Asociación también reconoció el arrollador fenómeno de Rocky, protagonizado por Nicolás Vázquez, que desde hace meses lidera el ranking de espectadores y obtuvo críticas inmejorables. Lo hizo con 9 nominaciones, la mayor cantidad obtenida por un espectáculo no musical en el circuito comercial. Empatando con semejante récord se encuentra Incidente en Vichy, el sorpresivo hit del teatro alternativo que basa su éxito en un texto profundo y en una puesta y actuaciones que conmueven. Por último, las comedias que más atrajeron la atención de los votantes son Una navidad de mierda y El secreto, ambas con 5 nominaciones.
A diferencia de otras temporadas, en esta la Asociación de Críticos del Espectáculo tuvo en cuenta a la hora de votar un plazo más extendido de referencia (y, por lo tanto, de estrenos): el comprendido entre el 1 de junio del 2024 y el 31 de agosto del 2025. Si bien la entrega de diplomas se hará en noviembre, la de premios se llevará a cabo recién en marzo del año próximo.
A continuación, la lista completa con los 32 rubros y sus nominados:
Autora/Autor
Natalia Villamil (Clandestina)
Emiliano Dionisi (La Diabla o cómo destruir el mundo)
Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch (La revista del Cervantes)
Oscar Barney Finn/ Marcelo Zapata (El salón dorado)
Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Manuel Iñurrieta (El invierno del oso)
Drama y/o Comedia dramática
Empieza con D, siete letras
Rocky
El salón dorado
El debate
El secreto
Druk
Al fin y al cabo es mi vida
Actriz protagónica en Drama y/o Comedia dramática
Silvia Kutika (Al fin y al cabo es mi vida)
Fernanda Metilli (Empieza con D, siete letras)
Gabriela Toscano (Relatividad)
Cecilia Roth (La madre)
Mercedes Fraile (El salón dorado)
Ana María Picchio (El secreto)
Actor protagónico en Drama y/o Comedia dramática
Joaquín Furriel (Ricardo III)
Julio Chávez (La ballena)
Luis Machín (Relatividad)
Carlos Portaluppi (Druk)
Nicolás Vázquez (Rocky)
Fabián Vena (El debate)
Gerardo Romano (El secreto)
Dirección de Drama y/o Comedia dramática
Carlos Rivas (Relatividad)
Javier Daulte (Druk)
Manuel González Gil (El debate y El secreto)
Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)
Juan José Campanella (Empieza con D, siete letras)
Comedia
Mi amiga y yo
Mi querido presidente
Cuestión de género
Parlamento
El jefe del jefe
Actriz en Comedia
Josefina Scaglione (Mi amiga y yo)
Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
Betiana Blum (Mamá)
Lucía Aduriz Bravo (Quiero decir Te amo)
Piel de lava (Parlamento)
Victoria Almeida (La función que sale mal)
Actor en Comedia
Sebastián Presta (Mi amiga y yo)
Jorge Marrale (Cuestión de género)
Miguel Ángel Solá (Mi querido presidente)
Maxi De La Cruz (Mi querido presidente)
Alejo García Pintos (Una navidad de mierda)
Dan Breitman (La función que sale mal)
Director de Comedia
Javier Daulte (El jefe del Jefe)
Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
Max Otranto (Mi querido presidente)
Nelson Valente (Cuestión de género)
Diego Reinhold (La función que sale mal y Mi amiga y yo)
Actriz o Actor de reparto en Drama y/o Comedia
Laura Oliva (La ballena)
Claudia Cantero (James Brown no usaba ruleros)
Marcos Montes (James Brown no usaba ruleros)
Gastón Cocchiarale (Empieza con D, siete letras)
Anita Gutiérrez (Una navidad de mierda)
Rodrigo Noya (El secreto)
David Masajnik (Rocky)
Actuación masculina en obra para un solo personaje
Dennis Smith (Mi vida anterior)
Martín Rechimuzzi (Alejandra)
Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)
Mariano Saborido (Viento blanco)
Joaquín Berthold (Vincent, el loco rojo)
Manuel Santos Iñurrieta (El invierno del oso)
Actuación femenina en obra para un solo personaje
Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo)
Belén Blanco (Clandestina)
María Merlino (La viva voz)
Julieta Zylberberg (Prima Facie)
Ana Padilla (Solcito de otoño)
Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)
Musical
Pretty Woman
La sirenita
Despertar de primavera
Alice by Heart
Cuando Frank conoció a Carlitos
Actuación femenina en musical
Vanesa Butera (Coraza. Cáscara. Casa)
Jéssica Abouchain (La revista del Cervantes)
Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
Iride Mockert (La revista del Cervantes)
Florencia Peña (Pretty Woman)
Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)
Actuación masculina en musical
Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
Octavio Murillo (Despertar de primavera)
José María Listorti (La sirenita)
Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos y Sandro, el gran show)
Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)
Dirección general de musical/Music Hall/Café concert
Pablo Maritano (La revista del Cervantes)
Fernando Dente (Despertar de primavera)
Ariel Del Mastro (La sirenita)
Ricky Pashkus (Pretty Woman)
Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Dirección musical
Gaspar Scabuzzo (Pretty Woman)
José Luis Pagán (Sandro, el gran show)
Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)
Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)
Javier López Del Carril (Coraza. Cáscara. Casa)
Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Music Hall/Café concert
La revista del Cervantes
Sandro, el gran show
Las mujeres de Lorca
Coraza. Cáscara. Casa
Víctor, vení a buscar los discos
Espectáculo de Humor
Feliz día (Sutottos)
Cha cha cha (Alfredo Casero/Fabio Alberti)
¡Chau, Macoco! (Los Macocos)
Un poyo rojo
Obras en Teatro Alternativo
Incidente en Vichy
Subacuática
El arte de esgrimir
El invierno del oso
Cuestiones con mi padre
Allá en el veintitangos
Actuación femenina en Teatro Alternativo
Magela Zanotta (La curva del tiempo)
Mariel Rueda (El puente)
Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)
Juana Viale (Subacuática)
Marita Ballesteros (Lo que se pierde se tiene para siempre)
Ana María Cores (La monja judía)
Actuación masculina en Teatro Alternativo
Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)
Patricio Coutoune (Incidente en Vichy)
Mario Petrosini (Incidente en Vichy)
Federico Buso (La curva del tiempo)
Joaquín Berthold (Subacuática)
Alfredo Castellani (Una de película)
Dirección en Teatro Alternativo
Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)
Emiliano Samar (El arte de esgrimir)
Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres (Subacuática)
Victoria Almeida (La fragilidad de las casas)
Anahí Berneri (Lo que se pierde se tiene para siempre)
Santiago Doria (Allá en el veintitangos)
Coreografía
Verónica Pecollo (Sandro, el gran show y Cuando Frank conoció a Carlitos)
Vanesa García Millán (Despertar de primavera)
Analía González (La sirenita)
Andrea Servera (La revista del Cervantes)
Eva Iglesias (Las mujeres de Lorca)
Infantil
El barbero de Sevilla
La ratoncita Pérez
El fado de Ulises
Amadeo
Cuentopos
Música original
Fernando Nazar (Incidente en Vichy)
Martín Bianchedi (El debate)
Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa).
Martín Rodríguez (La Diabla o cómo destruir el mundo)
Emilio Kauderer (Empieza con D, siete letras)
Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
Escenografía
Andrea Mercado (La Revista del Cervantes)
Gonzalo Córdoba Estévez (Despertar de primavera y Cuando Frank conoció a Carlitos)
Jorge Ferrari (La sirenita)
Gabriela Gerdelics y Gastón Zambón (Incidente en Vichy)
Tato Fernández (Rocky)
Iluminación
Ricardo Sica (Incidente en Vichy)
Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera)
Anteo del Mastro/Sebastian Viola (La sirenita)
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)
Leo Muñoz y Julio Panno (Sandro, el gran show)
Ariel Gato Ponce (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Sonido
Ariel Gato/Camilo Zetner (La revista del Cervantes)
Gaston Brisky (Despertar de primavera)
Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)
Vestuario
La Polilla (Despertar de primavera)
Romina Lanzillotta/Catalina Rodríguez Loredo (La Sirenita)
Caro Fernández y Mechi Saladino (Rocky)
María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)
Jorge Lopez/Analía Morales (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Revelación femenina y masculina
Albana Fuentes (La sirenita)
Evelyn Botto (La sirenita)
Valentín Zaninelli (La sirenita)
Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes)
Malena Rossi (Sandro, el gran show)
Antonella Misenti (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Producción
CTBA (Ricardo III)
TNC (La revista del Cervantes)
MP, Ozono y Los Rottemberg (La sirenita)
Club Media, VE8 y Aleph Media (Despertar de primavera)
Torneos y Competencias, Sandro Producciones, 3C Films y JLP Music (Sandro, el gran show)
Pardo Producciones (Pretty Woman)
RGB Entertainment y Preludio (Rocky)
Corporación América, The Walt Disney Company Argentina, CTBA, Curioso Entertainment, Héctor Cavallero, Gustavo González y Raúl López Rossi (Cuando Frank conoció a Carlitos)
