Rosanna Arquette, Ashley Judd y Alyssa Milano son algunas de las figuras que se manifestaron en las redes sociales luego de que Harvey Weinstein fuera hallado culpable en Nueva York

Harvey Weinstein fue declarado culpable de violación y abuso sexual, y permanecerá en prisión a la espera de su condena. El movimiento Time's up -al que se unieron reconocidas actrices de Hollywood- fue el primero en reaccionar con un sentido texto: "Mientras celebramos este momento histórico, nuestra lucha para arreglar el sistema roto que ha permitido que los abusadores en serie como Weinstein abusen de las mujeres, continúa".

Recordemos que en los últimos dos años más de 300 mujeres de la industria hollywoodense se unieron a este grupo de defensa contra el acoso sexual, entre ellas: Emma Watson, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Emma Stone, Eva Longoria, America Ferrera, Rashida Jones, Ashley Judd, Lena Waithe, Natalie Portman, Shonda Rhimes, entre otras.

La revista Variety difundió el comunicado firmado por la Presidente de Time's Up (Se acabó el tiempo), Tina Tchen: "Este juicio, y la decisión del jurado de hoy, marca una nueva era de justicia, no solo para los que hablaron asumiendo un gran riesgo personal, sino para todos los sobrevivientes de acoso, abuso y agresión en el trabajo".

Desde el movimiento, también agradecieron a las seis mujeres que testificaron durante el juicio, que comenzó el 6 de enero y finalizó esta mañana. "Tenemos una deuda de gratitud con Mimi Haleyi, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff y Lauren Young, por su valentía y resolución al enfrentar a este hombre en la corte", sentenciaron.

Finalmente dejaron en claro que el veredicto sienta un precedente y revitaliza las fuerzas que nacieron con el despertar del famoso #MeToo: "Los abusadores de todas partes y las poderosas fuerzas que los protegen deben saber que no hay vuelta atrás".

La reacción de las actrices que acusaron a Weinstein

Algunas de las actrices que acusaron haber sido víctimas Weinstein celebraron a través de sus redes sociales la sentencia. Ashley Judd, la primera que se animó a hablar públicamente del tema, utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje. "A las mujeres que testificaron en este caso, y debieron atravesar un infierno al recordar eventos traumáticos, quiero decirles que hicieron un servicio público en pos de las niñas y mujeres de todos lados. Gracias".

La italiana Asia Argento prefirió usar su cuenta de Instagram. "Harvey Weinstein es ahora un violador condenado. Dos sobrevivientes lloran y celebran. Gracias Dios. Gracias a todas las valientes mujeres. Gracias al juez y a los jurados de Nueva York".

Rosanna Arquette escribió en Twitter: "Gratitud a las mujeres valientes que han testificado y al jurado por mirar más allá de las sucias tácticas de la defensa". La actriz también acudió a su cuenta de Instagram, en donde se explayó sobre el tema.

"Durante el juicio, y ahora esperando el veredicto, junto a muchas mujeres con las que he hablado, estuvimos sintiendo un tsunami de emociones: enojo, ansiedad, ira, tristeza y miedo. Miedo de que no les creyeran a las sobrevivientes. Miedo de que las palabras no fueran suficientes. Fue emocionalmente desgastante ya que sabíamos que el resultado iba a sentar un precedente sobre cómo las víctimas van a ser percibidas y sobre un cambio de realidad a la hora de salir a contar la verdad", escribió.

"La defensa de Weinstein consistió en desacreditar a las mujeres que él había lastimado. En la mayoría de los casos de violación y abuso, la única evidencia está en nuestras voces. No importa cuán doloroso o traumatizante ha sido para vos, somos un ejército de mujeres unidas dedicadas a apoyarnos la una a la otra y ver que la justicia sea servida. Rezo para que el jurado vea a Weinstein como el depredador que es, y reconozca la extraordinaria fuerza que se necesita para llevar a tu atacante a la corte. Especialmente a uno que ha convertido en una profesión el arruinar vidas y piensa que está por encima de la justicia".

Ronan Farrow, periodista encargado de la investigación que sacó a la luz los abusos, también quiso enviar un mensaje. "El veredicto de hoy en el juicio contra Harvey Weinstein, es el resultado de que muchas mujeres decidieran abrirse ante periodistas y jurados, pagando un alto costo y asumiendo un gran riesgo personal. Por favor, mantengan a estas mujeres en sus pensamientos".

Alyssa Milano, una de las impulsoras del movimiento #MeToo en las redes sociales, escribió: "El jurado condenó a Weinstein por un cargo de violación y un cargo de cometer un acto sexual criminal. Fue absuelto de los cargos de agresión sexual depredadora, que cada uno conllevaba una posible cadena perpetua". En otro mensaje le brindó su apoyo a Sciorra, cuyo testimonio no fue tenido en cuenta por el jurado al momento de brindar su veredicto. "Yo te creo, Anabella Sciorra", publicó.