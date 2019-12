Las rupturas de 2019. Un repaso por las parejas que terminaron este año

Muchas parejas y matrimonios famosos de acá y de allá pusieron punto final a su relación a lo largo de este año que termina Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2019 • 11:31

EUGENIA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA

Luego de varias semanas de rumores de crisis, a fines de noviembre la China Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña. "Fueron muchos años. Estamos en paz, no hay ningún conflicto. Tuvimos una relación hermosa, de mucho respeto y cariño. Lo adoro, es un padrazo", contó. La actriz, que rompió el silencio desde Estados Unidos, donde estaba de vacaciones junto a sus hijas y su madre, dejó abierta la posibilidad de una segunda vuelta. "Por el momento estamos separados, pero hay mucho amor, así que no sabemos qué pasará mañana", aseguró. La China y Benjamín se conocieron en 2015 y en febrero de 2018 se convirtieron en papás de Magnolia (ella ya tenía a Rufina, fruto de su amor con Nicolás Cabré, y él a Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Pampita). La semana pasada, la actriz subió un video a su cuenta de Instagram en donde se lo ve a Benjamín con Magnolia a upa. Y el jueves 26, despejó las dudas con una foto junto al chileno en Carmelo, Uruguay. ¿Están reconciliados?

DANIELA URZI Y PABLO COSENTINO

Estaban casados desde el 2008 Fuente: HOLA

El anuncio lo hizo ella en abril a través de su cuenta de Instagram. "Hace tres meses y luego de doce años de pareja, hemos decidido con Pablo separarnos de común acuerdo", posteó. "Mantenemos un excelente vínculo y el amor incondicional por nuestro hijo [Thiago], que es lo más importante de nuestras vidas". Daniela Urzi y Pablo Cosentino se casaron en 2008 y, un año y medio antes de separarse, él había sido señalado como el tercero en discordia en la ruptura entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Si bien al principio Daniela defendió a su marido y negó las versiones, algunos allegados a la pareja consideran que en ese escándalo estuvo el germen del divorcio.

JEFF Y MACKEN ZIE BEZOS

En abril, firmaron un acuerdo de divorcio por ¡35 mil millones de dólares!, que convierte a ella en una de las mujeres más ricas del mundo. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

En enero, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, sorprendió con un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con MacKenzie Bezos después de veinticinco años. "Como saben, nuestra familia y amigos más cercanos, tras un período de exploración sobre nuestra relación y una separación, hemos decidido divorciarnos y seguir nuestra vida como amigos. Nos sentimos afortunados de habernos encontrado el uno al otro y profundamente agradecidos por cada uno de los años que hemos estado casados. Si hace veinticinco años hubiéramos sabido que nos íbamos a separar, lo haríamos todo otra vez", explicaban. En abril, firmaron un acuerdo de divorcio por ¡35 mil millones de dólares!, que convierte a ella en una de las mujeres más ricas del mundo. Pocos meses después, durante el torneo de Wimbledon, él aparecía por primera vez en público al lado de la mujer con la que ahora comparte su vida, Lauren Sanchez, ex presentadora del programa Good Day LA.

BRADLEY COOPER E IRINA SHAYK

Se separaron a principios de año, pero se los continúa viendo juntos por su hija, Lea De Seine, nacida en marzo de 2017 Fuente: HOLA - Crédito: wenn

Durante cuatro años fueron los novios más atractivos y deseados de Hollywood, pero a comienzos de año Bradley Cooper e Irina Shayk pusieron punto final a su amor. Según la prensa norteamericana, hicieron todo por superar la crisis en pos del bienestar de su hija, Lea De Seine, nacida en marzo de 2017, pero no lograron que la convivencia funcione y finalmente decidieron separarse en buenos términos. Ahora es habitual verlos (por separado) caminando por Los Ángeles, disfrutando del cariño de su hija, para hacer frente a esta difícil etapa en sus vidas.

DOLORES BARREIRO Y MATÍAS CAMISANI

Pusieron punto final a su relación luego de veintiún años de casados y cinco hijos Fuente: HOLA - Crédito: Maria Teresa de Jesus Alvarez

Tras veintiún años de casados y cinco hijos, Dolores Barreiro y Matías Camisani se separaron de común acuerdo en abril de este año. Era uno de los matrimonios récord del showbiz local -en más de dos décadas nunca tuvieron una crisis profunda- y se mostraban siempre felices e incondicionales, viajando por el mundo con sus herederos (Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra), mientras compartían la pasión por la naturaleza, la música y la India. Aunque ambos eligieron transitar la etapa de la separación en la más estricta intimidad -ninguno habló del tema todavía-, los dos hicieron saber que la ruptura fue en muy buenos términos y, hasta ahora, cada uno siguió su camino solo.

ALEJANDRO SANZ Y RAQUEL PERERA

Decidieron separarse en Julio en buenos términos Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

El cantante y la madre de sus dos hijos más chicos -Dylan y Alma- hicieron pública su separación a mediados de julio, cuando compartieron el siguiente mensaje: "Un amor puro y comprometido. Somos una familia y siempre lo seremos. Decidimos amarnos para siempre y así será", comenzaba el texto. "Lo eterno tiene la complejidad y la ventaja de transformar las maneras de amarse en otras direcciones, sin destruir el cariño, la lealtad y la responsabilidad conjunta sobre nuestros hijos. El mundo cambia, nosotros también, siempre amorosamente. Gracias por respetarlo". Y Cupido volvió a operar: tiempo después, Alejandro Sanz empezó una relación con la artista cubana Rachel Valdés, quien le devolvió la ilusión.

VALERIA LYNCH Y CAU BORNES

Estaban casados desde el 2008 Fuente: HOLA

Se agotó el amor entre Valeria Lynch y Cau Bornes, después de trece años, y fue la cantante la primera en hablar. "Fue una decisión de los dos, muy adulta y sin tensiones. Creo que él es una muy buena persona y los dos tenemos derecho a ser felices cada uno por su lado", dijo. Se conocieron en 2006, cuando ella hacía Víctor Victoria en el teatro -Raúl Lavié fue el celestino-, se casaron en 2008 y, durante años, formaron una pareja muy sólida: convivían en la casa de San Isidro y Valeria crió a Tays, la hija de Cau, cuya madre biológica murió joven. Desde que se separaron, a Valeria se la vincula con Mariano Martínez, el líder de Ataque 77, con quien hizo varios shows.

VIVIANA CANOSA Y ALEJANDRO BORENSZTEIN

Tras numerosas crisis decidieron ponerle punto final a su relación Fuente: HOLA - Crédito: Sebastian Umpierrez

Ya se habían distanciado durante cinco meses en 2018 y, aunque el amor era lo suficientemente fuerte como para volver a intentarlo, tras un año y medio de nueva convivencia, Viviana Canosa y Alejandro Borensztein se separaron a mediados de 2019. "Lo intentamos, pero no se pudo -dijo ella-. Todo fue en muy buenos términos". Casados desde 2014 y con una hija en común, Martina -él tiene dos hijos de un matrimonio anterior-, habían comenzado su relación ocho años atrás y, en ese tiempo, probaron distintas fórmulas: primero "cama afuera" y luego un hogar compartido cuando nació Martina. Y se separaron, volvieron y después ya hicieron un corte definitivo.

MILEY CYRUS Y LIAM HEMSWORTH

Estaban juntos desde el 2009, pero su matrimonio duró solo unos meses. Fuente: HOLA - Crédito: wenn

Empezaron a salir en 2009, y aunque su amor sufrió muchos altibajos, el año pasado decidieron dar un paso al frente y casarse. El matrimonio sólo duró unos meses, ya que en agosto el representante de la artista anunció el fin de esa unión mediante un comunicado. A pesar de que entonces hablaba de una separación de mutuo acuerdo y amistosa, la historia dio un giro radical cuando Miley fue fotografiada besándose con Kaitlynn Carter. La artista se refugió en la ex cuñada de Kylie y Kendal Jenner, pero tras dos meses de relación en las que ambas se mostraron cómplices y felices, Miley volvió a la soltería. Eso sí, por poco tiempo, ya que a los pocos días se embarcó en una nueva relación con Cody Simpson.

KATIE HOLMES Y JAMIE FOXX

Su relación estuvo marcada por el extremado perfil bajo, desde comienzos hasta finales. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La noche de la Gala del MET de Nueva York, Katie Holmes y Jamie Foxx posaron por primera vez juntos en una alfombra roja, un paso importante tras seis años de discreto romance (las versiones sobre su relación comenzaron en 2013, después de que se los viera bailando acaramelados en un acto benéfico en los Hamptons. Pero no fue hasta septiembre de 2017 cuando los medios les otorgaron oficialmente el título de pareja, después de que se los viera paseando de la mano por una playa de Malibú). Sin embargo, poco después aparecieron unas imágenes del actor saliendo de un local de Los Ángeles de la mano de la cantante Sela Vave, y tras las especulaciones de todo tipo desatadas por la publicación de esas fotografías, finalmente los medios norteamericanos confirmaron con sorpresa la noticia de su separación de la ex de Tom Cruise. Ambos llevaron su distanciamiento con el mismo bajo perfil que vivieron su amor.

JULIETA PRANDI Y CLAUDIO CONTARDI

Tras dos hijos en común, están separados y atravesando audiencias por una denuncia por violencia doméstica. Fuente: HOLA

Hubo una denuncia por violencia doméstica, audiencias y un proceso legal muy complicado, pero finalmente en octubre Julieta Prandi y Claudio Contardi firmaron el divorcio. Aunque vivían una crisis desde hacía tiempo, recién este año ella hizo pública la situación que atravesaba con el padre de sus hijos Mateo y Rocco. "Él se quedó en la casa porque no quería irse y yo me alquilé un departamento. Si él no se iba, me iba yo". Pese a que al principio Julieta no dio detalles de los motivos de la separación, después se supo que sufrió toda clase de maltratos psicológicos. "Recuperé mi libertad y mi vida. Ahora finalmente salió el divorcio y tenemos un régimen de visitas". Aliviada tras haber terminado con esa dolorosa etapa, Julieta volvió a trabajar a full y, según los rumores, su corazón tendría nuevo dueño: Guido Sardelli, integrante de la banda Airbag.

COLIN FIRTH Y LIVIA GIUGGIOLI

Fue una de las rupturas que causó más sorpresa: tienen dos hijos, Luca y Matteo, y era una de las parejas más consolidadas de Hollywood Fuente: HOLA - Crédito: wenn

"Colin Firth y Livia Giuggioli se han separado. Mantienen una estrecha amistad y permanecen unidos por el amor que sienten por sus hijos". Con este comunicado, emitido por sus representantes, el actor inglés y la productora de cine italiana anunciaron el final de su matrimonio de veintidós años. Tienen dos hijos, Luca y Matteo, y era una de las parejas más consolidadas de Hollywood, por eso la noticia -que llega dos años después de que se conociera que ella había tenido un romance con el periodista Marco Brancaccia, un amigo de su infancia, durante una etapa en la que estuvo separada de Firth, entre 2015 y 2016- fue una verdadera bomba.

HERNÁN CRESPO Y ALESSIA ROSSI

Tras catorce años de matrimonio y tres hijas en común finalizaron su amor este año en Buenos Aires Fuente: HOLA - Crédito: Alessandro Carra

La love story del futbolista y la amazona llegó a su fin: tras catorce años de matrimonio y tres hijas -Nicole, Sofía y Martina-, Hernán Crespo y Alessia Rossi se separaron a mediados de año, después de que él ya llevaba varios meses viviendo en Argentina y ella en Italia. Se habían conocido en Roma, en 2002, cuando Crespo era una estrella de la Lazio y Rossi, una conocida modelo. Y el flechazo fue inmediato. "Para mí Alessia es todo. Es el amor de mi vida, con ella sentí que el objetivo de formar una familia tenía sentido", había dicho él en noviembre de 2017. "Yo estoy solo en Buenos Aires y Alessia está con mis hijas en Italia -contó Crespo ahora-. Lamentablemente nos estamos separando", le confirmó Crespo a ¡HOLA! hace un mes.