Latin Grammy 2021: la desilusión de los traperos argentinos

En los últimos años, el movimiento generado por el trap llevó a los artistas nacionales a estar en la mira de la escena musical internacional. Con millones de reproducciones en sus canciones y la admiración de colegas de toda América latina y España, esta nueva generación de músicos logró que la Argentina vuelva a posicionarse otra vez en el radar de la industria for export.

Anoche, durante la 22° entrega anual de los Latin Grammy realizada en Las Vegas, el género no logró llevarse ningún premio. A través de sus redes sociales, Bizarrap y María Becerra agradecieron a la gente y no tuvieron pudor en confesar que sintieron cierta desilusión al no ganar, mientras que algunos de sus colegas se mostraron sorprendidos por la falta de reconocimiento.

“No se dio. Creí que de las 4 nominaciones, un Grammy iba a poder llevar para Argentina”, expresó a través de Instagram el productor de 23 años, que a su corta edad ha creado éxitos junto a artistas como Nicky Jam, Snow tha Product, Nicki Nicole, Dread Mar-I, Trueno, Zaramay, Cazzu, Nathy Peluso, L-Gante y Anuel AA, entre otros. “No lo logré en esta ocasión, perdón. Quiero agradecerles a todos por el apoyo incondicional siempre, ese es mi premio más grande. No me rindo; quizás nos vemos el año que viene... los quiero”, agregó junto a la foto de la gorra y los anteojos que lució para la ceremonia.

Inmediatamente el posteo se llenó de mensajes de admiración de colegas y gente del ambiente musical. “¿Perdón dijiste? ¿Vos? Mirá nene... vos estás haciendo mucho más por la industria musical argentina que traer un premio. Felicitaciones bebé”, escribió Lali Espósito. “No lo lograste porque está todo armado. Para nosotros ganaste los cuatro, amigo, tu esfuerzo y tu sacrifico no lo valida ningún premio. Lo validamos día a día tus fans. Te amo y estoy muy orgulloso de vos, como artista y como persona”, posteó el streamer Coscu, otro de los tantos que brindó su apoyo al “Biza”.

María Becerra, nominada a mejor artista nuevo, tampoco pudo alzarse con el reconocimiento. “Mi gente ¿cómo andan? Como sabrán fue la noche de los Latin Grammy. No se dio de ganar el premio, sin embargo no quería dejar de mostrarles la camiseta con la que iba a subir a recibirlo si lo ganaba tirando un poco de rostro”, expresó en un video en donde dejó ver la camiseta de la Argentina que hizo especialmente para la ocasión. “No se dio, pero estábamos ahí representando con muchos artistas argentinos y eso es lo que importa. Ya se dará en otro momento y habrá otras oportunidades”, agregó con optimismo.

“¡Gracias por su amor! Otra vez será. Lo importante es haber estado ahí representando junto a otros argentinos ¡Gracias a todo mi equipo! Los amo”, escribió la joven de 23 años, que en su corta carrera logró realizar colaboraciones con artistas como JBalvin, Becky G y Mau y Ricky entre muchos otros.

A través de Twitter y mientras seguían el minuto a minuto de la ceremonia, otros traperos argentinos reaccionaron al ver a sus amigos perdiendo en sus categorías. “¿WTF?”, escribió Rusherking en el momento en que su novia, Becerra, perdía. “NAAA”, expresó escueto FMK en el mismo momento.

NAAA — LOS DEL ESPACIO MAMI (@FMK026) November 19, 2021

WTF???????? — RUSHER KING (@rusherkingg) November 19, 2021

Si bien la presencia argentina durante la ceremonia no fue muy grande, hubo algunos artistas que lograron subir al escenario ya sea para cantar, para presentar alguna categoría o para agradecer por haber ganado.

En esta edición de los Latin Grammy, Vicentico se alzó con dos estatuillas (álbum de rock y canción de rock), Nathy Peluso con una (en la categoría mejor álbum alternativo, por Calambre) y Tinto Tango con otra, imponiéndose en la categoría mejor álbum de tango por su disco Tinto Tango plays Piazzolla. Peluso también se dio el gustó de cantar junto a Nicki Nicole en el segmento de Christina Aguilera.

En la previa de la ceremonia central, Calamaro supo hacer de las suyas cuando subió a recibir un premio por la composición compartida con Jorge Drexler y C Tangana “Hong Kong”, del notable nuevo disco de Tangana y Fito Páez fue distinguido en otro evento por su trayectoria, en donde recibió el premio a la Excelencia Musical junto a Martinho da Vila, Emmanuel, Sheila E. & Pete Escovedo, Milly Quezada, Joaquín Sabina y Gilberto Santa Rosa.