Luego de que se difundiera la carta en la que dan cuenta de la situación que atraviesa el sector, debido a la suspensión de actividades por la pandemia de coronavirus, muchos actores se refirieron al tema en distintas entrevistas. En ese contexto, Laura Azcurra indicó que considera "contradictorio" que mientras ellos están sin trabajar, "la gente está en su casa viendo películas, telenovelas, series" que han hecho.

En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, Azcurra explicó: "Escribimos la carta para que se tome en cuenta nuestra realidad, que no es muy diferente a la de cualquier otro gremio, con distintas situaciones laborales". Por eso, en la carta, firmada por 2600 actores y actrices, se pide, entre otras cosas, una compensación salarial urgente, exención del pago del monotributo y autónomos, generación de contenidos y regulación del derecho de interpretación en plataformas de contenido streaming.

Azcurra aclaró que para los actores, estar sin trabajo es una situación que les toca transitar con asiduidad. "Esto de vivir así es algo a lo que estamos acostumbrados, porque nuestros laburos fijos, nuestros contratos, suelen ser de tres meses, máximo seis. Solo que la pandemia lo agrava. Y venimos mal desde antes", señaló.

"Antes de esta pandemia también teníamos un alto índice de desocupación y también planteábamos cosas, pero no estaba tan escuchado, porque aparecían algunas situaciones audiovisuales de laburo, y porque el teatro más o menos estaba funcionando, aunque estos tres años han sido los peores de los últimos diez", explicó la actriz.

Luego, reveló el diálogo que mantuvo con un amigo médico que la hizo tomar conciencia de la importancia que ocupan los actores en la vida de la gente en plena pandemia. "Tengo un amigo médico que está a full, laburando ahí, al frente, en la primera línea. Le digo: 'Vos estás haciendo un laburo esencial, mirá, estás a pleno'. Y me dice: 'Cuando llego a mi casa necesito ver una serie, y para mí el laburo de ustedes es esencial porque si no tengo un reparo de poder salir de la realidad en que estoy viviendo todos los días, la cabeza me explota'".

Entonces, expresó la necesidad de que se regulen los derechos de interpretación en todas las plataformas: "Nosotros estamos sin trabajar, pero la gente está en su casa viendo trabajos que nosotros hemos hecho: películas, telenovelas, series. Eso es nuestro trabajo, eso es a lo que nos dedicamos, y en este momento está entreteniendo a la gente que quiere salirse de la realidad para tener un respiro. Esto es contradictorio".

Con respecto a cómo sobrelleva la pandemia, indicó: "Estamos en esta situación absolutamente inédita y eterna, viviendo un gran día de la marmota, haciendo lo mejor posible dentro de nuestros enormes privilegios: poder contar con un techo, agua potable y alimentos. Pensando en eso, la prioridad es mantenernos saludables, física y espiritualmente".