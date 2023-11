escuchar

A lo largo de su vida, Matthew Perry supo rodearse de personas con las que construyó profundos vínculos y que siempre estuvieron allí para ayudarlo y Lauren Graham fue una de ellas. Luego de una breve relación sentimental, la actriz de The Gilmore Girls se mantuvo muy cerca del humorista, y compartió charlas y encuentros con él hasta el final de sus días. Hoy, a casi dos semanas de la trágica muerte del protagonista de Friends, Graham dio detalles de cómo lo vio Perry durante su último año y confesó cómo se tomó la noticia de su partida. “ Todavía estoy en shock ”, se sinceró.

El sábado 28 de octubre el mundo del espectáculo se mostró conmovido ante la noticia del fallecimiento de Perry a los 54 años. Su cuerpo fue encontrado en el jacuzzi de su vivienda en Los Ángeles, y según las noticias que trascendieron en ese momento, el actor “aparentemente se habría ahogado” en su bañera tras sufrir un paro cardíaco. Perry tuvo un largo historial de adicciones que lo llevaron a tener que recurrir a programas de rehabilitación en varias oportunidades. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, su autobiografía, dio detalles del calvario que vivió en esos años de éxito, sordidez y depresión.

Lauren Graham vivió un breve romance con el actor que luego se transformó en una sólida amistad Reuters

Graham, en diálogo con CBS Morning, contó que aún no puede creer que Perry haya muerto. “Quiero decir, es una pérdida realmente trágica, pero él deja atrás su hermoso trabajo, y eso es algo por lo que debemos estar agradecidos”, explicó. “ Nadie me hizo reír tanto. Quiero decir, eran sólo lágrimas fluyendo. Era una gran alegría estar cerca de él y ser su amiga ”, agregó.

Un éxito reconfortante

Si bien trascendió que en la casa de Perry no se encontraron sustancias ilegales, la causa de su muerte aún está bajo investigación, y la Oficina Médico Forense del Condado de Los Ángeles espera los resultados toxicológicos de la autopsia. Las adicciones de Perry cruzaron toda su vida, pero durante el último tramo, reveló Graham, lo hicieron de una manera que al actor lo enorgulleció.

“El libro realmente significó algo para él, así que fue un año realmente feliz”, reconoció la artista. Graham explicó que Perry estaba encantado con la buena recepción que tuvo su historia. “El año pasado estaba muy orgulloso del libro que escribió y de cuántas personas tocó”, dijo. “Fue un éxito que le dio un nivel de felicidad que no había visto en él desde hacía mucho tiempo, así que es un bonito recuerdo” .

El libro que ayudó a Matthew Perry durante su último año de vida

Además de confidente, la actriz fue uno de los pocos nombres que el humorista incluyó en su biografía. En medio del texto, Perry compartió una foto de la pareja y escribió, a modo de epígrafe: “La hermosa Lauren Graham y yo”. Antes de eso, Perry ya había manifestado su amor por Graham. “ Es una de mis personas favoritas ”, aseguró durante una sesión de preguntas y respuestas de los fanáticos en su programa The Odd Couple, en 2015. “Tenemos una gran química cuando trabajamos juntos y es divertido trabajar con un amigo cercano”, agregó.

Graham y Perry se conocieron en 2008 mientras filmaban la comedia Birds of America y pese a que la relación sentimental duró muy poco, siguieron siendo amigos después. La actriz también apareció en un episodio del programa de Perry The Odd Couple, en 2015.

Las revelaciones de Matthew Perry en su autobiografía

En su autobiografía, el actor se refirió a varias etapas de su vida, desde su juventud hasta su estrellato. Desde que probó el alcohol por primera vez a los 14 años, a gastar millones de dólares en centros de rehabilitación. Además, allí habló de lo bueno que fue el estallido de Friends, pero a su vez, los problemas que eso le trajo.

Matthew Perry murió el sábado 28 de octubre en su casa de Los Angeles (Fuente: Brian Ach/Invision/AP)

No obstante, lo más oscuro de su historia fue cuando estuvo a punto de morir a los 49 años, cuando su colon estalló por el consumo excesivo de opioides. El mismo le generó dos semanas en estado de coma y cinco meses dentro de un hospital.

En uno de los pasajes del libro, Matthew manifestó: “ Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte ”.

También se refirió a las extensas jornadas de grabación de la sitcom Friends. “Durante los años que trabajé en la serie sufrí unos cambios de peso que abarcaron desde los 58 a los 102 kilos. Si prestas atención a mi aspecto de una temporada a otra, puedes seguir la trayectoria de mi adicción: si gano peso, es por el alcohol; si estoy delgado, es por las pastillas”, indicó.

LA NACION