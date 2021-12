Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré: los motivos

Luego de varias idas y vueltas, rupturas y reconciliaciones, Laurita Fernández se volvió a separar de Nicolás Cabré. Tras su participación en el último programa de “La Academia”, la bailarina, actriz y conductora confirmó su ruptura y aseguró estar muy bien. Si bien ella no quiso dar demasiados detalles, esta mañana Yanina Latorre contó los verdaderos motivos del distanciamiento en Los ángeles de la mañana.

“Un placer volver. Es una energía re diferente a cualquier otro lado y lo disfrutamos mucho”, lanzó Laurita Fernández en una nota con LAM, luego de bailar en la final de ShowMatch. Muy feliz con su paso por la pista que la vio crecer, la bailarina contó que tuvo muy pocas horas de ensayo, pero dejó a todos boquiabiertos con su performance.

En el medio de tanta emoción y adrenalina, el cronista le preguntó por su estado sentimental actual (ya que en los últimos días venían circulando rumores de crisis con Cabré) y Fernández confirmó las versiones. “Lo único que quiero decir es que estoy sola”, contestó con cierta tristeza. Si bien no quiso dar detalles de las razones que la volvieron a distanciar del actor, la exconductora de El club de las divorciadas expresó: “No es momento de hablar por los dos. Sí puedo hablar por mí y decir que estoy bien”.

Muy contenida por su familia y sus amigos, Fernández advirtió que el trabajo también es fundamental a la hora de superar este difícil momento. “Que esta semana haya aparecido esta participación para mí fue clave porque bailar me encanta, es lo que más me gusta hacer y estuve todos los días con la cabeza en eso, con el cuerpo dolorido y me hizo bien”, comentó quien no quiso confirmar si su distanciamiento es definitivo o simplemente se trata de un impasse como las veces anteriores.

Los motivos de su separación

Laurita Fernández y Nicolás Cabré, una relación que tuvo muchas idas y vueltas

Si bien la propia protagonista no quiso dar detalles de esta nueva ruptura, sí lo hizo Yanina Latorre quien aseguró estar al tanto de las verdaderas razones que llevaron a la pareja a separarse otra vez. “Son cosas que se van repitiendo, pero no hay nada grave, ni terceras personas en discordia”, disparó la angelita desmintiendo una posible infidelidad.

Ante la intriga de sus compañeras, la panelista finalmente reveló los motivos: “Laurita está aburrida. Dice (...) que se llevan bien, que está todo bárbaro pero que es un pibe que tiene diferentes intereses. Ella es joven, quiere salir, divertirse, tener vida social y él es más quedado, muy fóbico, quiere estar siempre encerrado”, señaló.