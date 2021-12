Marcelo Tinelli habló de las críticas que recibió y le dedicó unas emotivas palabras a su mujer

El viernes fue el último programa de “La Academia” y Marcelo Tinelli se despidió hasta el próximo año de la pantalla. En un año difícil, el conductor habló de lo que significó llevar adelante este certamen en medio de las críticas e hizo un conmovedor balance ante las cámaras. A su vez, confesó lo que significa su mujer, Guillermina Valdés en su vida y le agradeció por la familia ensamblada que construyeron juntos.

“Muy contento, fue un programa con el corazón en la mano y creo que eso se sintió. Desde el arranque había una energía muy hermosa, muy positiva. Colocamos el barco en el muelle con todos laburando, con tanta gente mirando el programa, fue muy emotivo”, expresó Tinelli en una nota con Los ángeles de la mañana, luego de despedirse por unos meses de la pantalla chica.

Tras remarcar una y otra vez lo difícil que fue llevar a cabo un programa de tales características en medio de una pandemia, el empresario aseguró estar más que satisfecho con el resultado logrado, a pesar de las críticas. “Una de las cosas más destacadas de este año es que pudimos darle trabajo a más de 200 personas en pandemia con protocolos exigentes, más de 400 hisopados diarios, fue un año muy atípico. Tuvimos que cuidarnos mucho, arrancar sin público, que recién hoy lo pudimos volver a tener. Igual lo pudimos hacer y estar junto a la gente en los momentos más difíciles; me parece que es altamente positivo el balance”, señaló.

El conductor aprovechó el momento para hacer un balance sobre lo que aprendió con esta pandemia. “A muchos nos deja la enseñanza de que somos absolutamente finitos, que hay que cuidarse mucho, valorar a las personas que tenés al lado, quererlas, que no tenés que preocuparte por un montón de cosas sin sentido. La vida está hecha de buenos y malos momentos, de comentarios positivos y negativos sobre todo cuando uno hace, entonces la pandemia nos marca quedate con el amor de las personas que querés y tenés al lado”, agregó.

El productor y creador de La Flia también le dedicó unas emotivas palabras a su mujer, Guillermina Valdés, quien no solo lo acompañó personalmente sino también profesionalmente al convertirse en parte del jurado estable. “Guillermina me enseña a ser verdadero en todo. Es una mamá presente, una mujer absolutamente independiente. Me enseña a tener una familia hermosa, a poder llevar una familia ensamblada con tantos hijos. Es una persona que contribuye a unir a nuestros hijos. Me enseña desde que se levanta hasta que se acuesta lo que es la entereza de una mujer, la valentía, el coraje para encarar la vida, para mostrarse de una manera muy fiel a sus convicciones, muy verdadera en todo momento”, remarcó.

La emoción de Marcelo Tinelli al despedir a Ángel de Brito tras 15 años trabajando juntos

Antes de despedirse, Tinelli compartió su tristeza por el final de Los ángeles de la mañana. “Para mí fue muy fuerte sentir que se terminaba LAM. Gracias por acompañarnos todos estos años, por ser un mismo programa porque nos fuimos complementando, siempre tirándonos la mejor y se pudo dar algo muy lindo”, expresó mientras le dejaba un mensaje a su conductor, Ángel De Brito. “Yo a Ángel lo admiro, lo valoro, lo respeto. Admiro mucho su talento artístico y como persona. Es una persona muy divina, sensible. Me llevo además de un profesional un amigo al que respeto y en el que puedo confiar”, concluyó.