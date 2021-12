Wanda Nara llegó a la Argentina y habló de la China Suárez: “Ahora la voy a ir a buscar”

Esta mañana, y en medio de un gran revuelo, Wanda Nara llegó a la Argentina junto a sus cinco hijos. Tras el escándalo, la empresaria vino al país para inaugurar un local de su marca de maquillajes y para pasar las fiestas en familia. Mientras recibía algunos regalitos de los presentes en el aeropuerto, habló de su relación con Mauro Icardi, su cambio de apellido y las críticas por la entrevista que le hizo Susana Giménez. A su vez, le tiro un palito a la China Suárez al advertir que ella no le habla ni le contesta mensajes a hombres casados.

Rodeada de seguridad y con una gran cantidad de valijas, Wanda advirtió que su marido vendrá en unos días cuando termine el campeonato en Europa. Mientras todo el tiempo controlaba que no se le pierda ningún niño en el camino, la rubia no se detuvo a hablar con la prensa, pero sí contestó algunas preguntas de los cronistas que la esperaban en el lugar desde temprano.

La primera pregunta fue sobre los motivos que la llevaron a cambiarse su apellido en las redes, en donde de un día para el otro volvió a usar su apellido de soltera. “Lo había pedido hace un montón eso y bueno, Instagram a veces tarda un poquito. Fue antes”, explicó dando a entender que su pedido no tuvo nada que ver con la crisis de pareja que vivió semanas atrás.

Tras aclarar que “está todo bien” con Icardi, Wanda desmintió estar enojada con su cuñado Jakob Von Plessen por “encubrir” a su marido en su encuentro con la China. Respecto al enojo de su hermana Zaira con el futbolista del PSG, advirtió: “No está enojada. Somos familia, está todo bien”.

Mientras avanzaba con sus cinco niños en busca de su auto para retirarse del aeropuerto, la empresaria habló de las críticas que generó la entrevista que Susana Giménez le hizo en París e hizo una aclaración: “Muy linda entrevista. Susana es una amiga. Es normal, estamos acostumbradas con Susana a ser criticadas. Quiero aclarar que no cobré por la entrevista. Eso es un error. A mí me pagó la plataforma por hacer un especial de tres programas, pero no por eso. La entrevista salió por Telefe y lo que yo cobré fue por lo que salió en la plataforma”, indicó.

En cuanto a la entrevista que Suárez le dio a Fantino, Nara no quiso opinar. “Yo hablo de mí”, dijo sin querer sembrar más polémica. Sin embargo, minutos después, la rubia le tiró un palito a la actriz. Mientras aclaraba que no tuvo que explicarle nada a sus hijos, Wanda señaló que este tipo de situaciones es algo muy frecuente cuando uno convive con un futbolista. “Son chicos que crecen en una familia donde hay un futbolista y es normal. A veces pasan estas situaciones. Generalmente pasa con chicas desconocidas, pero suele pasar. Hay muchas que escriben por Instagram y suele suceder”, detalló.

“¿A vos también te escriben hombres?”, disparó el cronista de LAM sorpresivamente. “No, yo no le escribo a casados ni respondo. Estoy casada, tengo una familia”, lanzó claramente diferenciándose de la ex de Benjamín Vicuña. Su actitud sorprendió aún más cuando el movilero le preguntó qué pasaría si se llegara a cruzar con la China en algún momento. “Ahora la voy a buscar”, lanzó, entre risas, mientras se subía al auto.

Por último, la empresaria habló de su relación actual con Maxi López, el padre de sus tres hijos mayores. “Siempre estuvo bien en realidad. Yo nunca hablé mal de él. Había problemas de otro tipo que se solucionaron. Siempre estuvo en los cumpleaños de mis hijos, en el de mi hija”, remató quien se instalará hasta principios de enero en la casa que compartía con su ex en el barrio cerrado Santa Bárbara.