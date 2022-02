Laurita Fernández y un nuevo pretendiente en cámara: chef y entrenador de crossfit

Separada ¿definitivamente? de Nicolás Cabré, Laurita Fernández tendría un nuevo y firme pretendiente , que la conoció gracias a Bienvenidos a bordo, el programa de eltrece que conduce en reemplazo de Guido Kaczka, quien está de vacaciones.

El muchacho, que además es chef, habría quedado tan impactado con su belleza y carisma que no dudó en hacérselo saber. Pero, ¿quién es el nuevo candidato?

En Intrusos, por América TV, el periodista Lucas Bertero le puso nombre y apellido: Emiliano “Memo” Mandarano. “No es actor, no es empresario, no es millonario, es un chef común y corriente, un hombre de a pie”, describió el panelista. Luego, citó a la cuenta de Instagram Chusmeteando, donde mostraron los comentarios que el joven hace sobre la conductora.

“Memo es un chef que fue a Bienvenidos a bordo, con la expectativa y la ilusión de caerle simpático a Laurita”, explicó Bertero. Florencia de la V destacó luego que los estudios de televisión son muy propicios para este tipo de flechazos y Bertero contó que Chusmeteando mostró algunos mensajes sugerentes del chef en respuesta a comentarios que señalaban que harían buena pareja.

Mandarano tiene 33 años, es chef, se recibió en la escuela del gran referente argentino, el Gato Dumas, y cocina en Cucinare, ciclo que se emite por la pantalla de eltrece. Además, ofrece tips de cocina en su cuenta de Instagram. Dentro de sus pasiones también se encuentra el deporte y la pesca: le encantan los deportes acuáticos y es entrenador de crossfit.

De cocinas, juegos, amores y TV

Memo no sería el primer cocinero en enamorarse en un ciclo de juegos y competencias de la televisión vernácula. El chef Christian Petersen sorprendió al revelar el año pasado que durante su participación en El gran premio de la cocina, por eltrece, conoció a la participante y cocinera Sofía Zelaschi, 26 años menor que él y madre de un niño de cuatro años.

Petersen y Zelaschi se conocieron en 2018, durante la primera temporada del reality culinario, certamen que la tuvo a ella como una de sus finalistas. Flechado, el chef contó en Almorzando con Mirtha Legrand cómo fue el inicio de su relación: “Fui a la embajada de Estados Unidos y una señora que me recibió me dijo ‘mi hija es muy amiga de Sofía y me dice que ella lamenta que no te ve más, porque le encantás’. Al otro día le mandé un mensaje por Instagram”.

Sin embargo, luego de una convivencia obligada por la cuarentena y de un año y medio de relación, la pareja puso punto final al romance. “No estoy de novio, con Sofía tengo una relación bastante particular. Somos más amigos que novios. Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios. Pasamos toda la pandemia juntos y hace un mes decidimos ser muy buenos amigos”, reveló hace un tiempo en una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live.