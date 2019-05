Lavezzi y Screpante: de la división de bienes a una posible reconciliación

Todo es posible entre Yanina y el Pocho: separación definitiva y división de bienes o reconciliación en puerta

30 de abril de 2019 • 16:04

Hace casi un año que Ezequiel "el Pocho" Lavezzi y Yanina Screpante se separaron pero esta historia volvió a las páginas de espectáculos a raíz de otra reconciliación: la de Nacho Viale , nieto de Mirtha Legrand, y la modelo Lucía Pedraza, que se habían distanciado un tiempo atrás. Y estas dos parejas, de alguna manera, están cruzadas. O se cruzaron alguna vez. Es que Yanina, quizá despechada, contó que el Pocho le había sido infiel con Lucía. Y ese fue uno de los motivos de la separación. "En su momento él me lo contó y me dijo: perdoname, me mandé una c...", se sinceró Yanina.

Recordemos que la relación del jugador de fútbol y Screpante duró poco más de ocho años, y terminó a mediados de 2018. En el medio tuvieron muchas idas y venidas, crisis y rumores de infidelidades, pero siempre volvían. Hasta que se separaron y cada uno siguió su propio camino. Aunque quizá no sea tan así porque esta historia de amor no es nada lineal.

Ahora, Yanina Screpante le reclama una compensación económica, tal como permite el nuevo código penal, por haber seguido al futbolista durante todos esos años, dejando de lado su trabajo como modelo y diseñadora de interiores, para dedicarse full time a la pareja, acompañarlo a Francia y China, y ayudarlo a administrar las propiedades (una casa en Pilar, otra en Olivos y una más en Punta del Este, Uruguay) y el dinero.

Hay varios rumores alrededor de esta ruptura que parece enredarse cada día un poco más. Por un lado, se dice que Yanina le iniciará un juicio millonario, a modo de indemnización por lucro cesante. Pero, por el momento, lo cierto es que el Pocho ayuda económicamente a su ex pareja, y le pasa dinero mensualmente. "Entre nosotros está todo bien. El Pocho siempre fue generoso", dice Yanina. Y se sabe que aún faltan resolver algunos temas económicos y de división de bienes, y el asunto está en manos de abogados.

De todos modos, no está dicha la última palabra porque hay una versión más: una posible reconciliación en puerta. Después de todo, no es la primera vez que pasan varios meses distanciados y después vuelven porque el amor es más fuerte.