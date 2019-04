La modelo confirmó que su ex le fue infiel con la novia de Nacho Viale Crédito: Instagram

25 de abril de 2019 • 18:21

Los secretos detrás de la vida de famosos y celebridades siempre son más jugosos de lo que parece. En esta oportunidad, Yanina Screpante habló con el notero de Los ángeles a la mañana y confirmó que su ex, Ezequiel Lavezzi , tuvo un romance con Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale .

"Con el Pocho está todo bien", aclaró ella, que también aseguró que nunca descubrió ninguna infidelidad de todas las que se decían mientras estaban juntos. Si bien la modelo defendió al futbolista fue un poco más dura con su colega. "Tengo entendido que Nacho y Lucía no estaban en pareja en ese momento, me parece que estaban en un impasse", contó antes de disparar contra la mujer.

"Lo que hizo Lucía me parece un poquito falta de código. Me sorprendió un montón. Hasta le creí. Tenemos amigos en común y me dijo: 'no puedo creer lo que se anda diciendo'. Pero después me enteré de todo esto".

La noticia había salido a la luz esta semana cuándo el periodista Lío Pecoraro tiró la bomba en el programa Todas las tardes. "Lucía no es mi amiga, pero cuando estaba en París la llevé a todos mis lugares, con Pocho inclusive. No sé si ahí ya pasaba algo. ¡Cero códigos! Encima me vino a mentir en la cara", agregó.

"Cuando me enteré dije 'no, es muy fuerte'. Cada cual hace lo que quiere... por ahí Nacho no sabía, o sí. Le dije a ella que si me ve se cruce de vereda, y me dijo: 'tenés razón, estás enojada, me mandé una c...'", reveló.

Cómo si fuese poco, Yanina aseguró que Nacho y el Pocho son amigos. "Ahora se usa todos con todos. Ni idea, sino no sé...", culminó de forma irónica.