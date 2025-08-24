Nacho Viale recordó a Ayrton, a un año de su muerte: “Sos eterno e infinito”

El amor entre las personas y sus mascotas no reconoce espacio y tiempo, por eso Nacho Viale recordó a su perro Ayrton, un Golden Retriever que fue su compañero durante casi una década y que falleció hace un año. El productor televisivo expresó su tristeza y cariño a través de las redes sociales con un emotivo mensaje y un video.

En sus historias de Instagram, publicó una serie de fotos compartiendo momentos en distintas situaciones con el perro. La más conmovedora fue una que puso de la huella de la mascota, que llenó de nostalgia las redes sociales: “Sos eterno e infinito”, escribió junto a la imagen.

El conmovedor recuerdo de Nacho con su perro

Cuando falleció hace un año, Nacho subió un tierno clip a su cuenta -que dejó pineado hasta el día de hoy- donde mostró los momentos compartidos, desde que Ayrton era cachorro hasta su crecimiento y vivencias juntos, como paseos, viajes y juegos en el patio y en la pileta de su casa. En el posteo destacó el amor incondicional de Ayrton y lo consideró el perro “más bueno” del mundo.

El posteo del productor televisivo

“Siempre vamos a estar, acá o donde sea. Te amo siempre Ayrton. Gracias por tu amor, por ser incondicional y sin dudas el más bueno del mundo. Te amo para siempre cachorro me hiciste muy feliz”, escribió Nacho en aquella publicación, que emocionó a sus más de 214 mil seguidores.

A un año de la despedida, Viale dejó en claro lo importante que fue su perro en su vida: lo acompañó en cumpleaños (que incluso festejaba con piñatas y otros perros invitados), vacaciones, vuelos en avión y en cada destino al que viajaba, incluyendo tardes en la costa marplatense. En sus historias destacadas, conserva decenas de recuerdos con él, muestra del vínculo profundo que compartieron. El productor también contó que en su casa convive actualmente Maverik, hijo de Ayrton, quien sigue representando esa unión tan especial que tiene con los animales.

La emotiva despedida de Nacho a su perro

A partir de la publicación, la reacción en redes no se hizo esperar: familiares, amigos y seguidores le enviaron mensajes de apoyo y cariño. “Un abrazo de alma, Nacho”, “Eterno”, “Fuerza”, “Siempre te acompañará”, fueron algunas de las expresiones que recibió de sus seguidores en el posteo.

La mamá de Nacho, Marcela Tinayre, también reaccionó a la pérdida del perro con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, donde expresó un profundo amor y agradecimiento. Ella lo llamó “Rey de Reyes” y destacó la sabiduría y humanidad que veía en el perro, diciendo que se fue rápido para que no sufrieran, pero dejando un inmenso amor en la familia. Marcela describió a Ayrton como “único”, y habló de la profunda nostalgia por su ausencia en la casa, con la frase que cerraba su despedida: “Cuida a los amigos allá arriba, no saben nadar”. En sus publicaciones, mostró fotos que reflejan la nobleza y dulzura del Golden Retriever, manteniendo viva su memoria con mucho cariño.

Marcela Tinayre también se despidió del perro

Con esta despedida, Nacho Viale y su familia volvieron a mostrar cómo las mascotas llegan a ocupar un lugar irremplazable dentro del hogar y se vuelven una parte fundamental de las familias. En otra de sus dedicatorias finales, el productor definió a Ayrton con palabras que resumen lo que significó para él: “Cachorro eterno. Sos todo felicidad y me llenás de amor día a día”.