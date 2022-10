¿Le arruinó la carrera? La chicana de Wanda Nara cuando le preguntaron por el mal momento futbolístico de Mauro Icardi

escuchar

Wanda Nara decidió hablar de su situación sentimental y familiar a un año del Wandagate, y no se guardó nada. Luego de la extensa entrevista que brindó en el programa de Grego Rosello en Luzu TV, la empresaria charló con Intrusos en el Espectáculo: contó que está separada, qué ya inició un arreglo económico con Mauro Icardi y que con L-Gante son amigos. Además, habló de su relación con su mamá y aprovechó para chicanear a su ex cuando, en medio de su peor momento futbolístico, le preguntaron si le arruinó la carrera.

El encuentro entre Pablo Layus y Wanda se dio en Avellaneda, el sábado por la noche, en el marco de la inauguración de un nuevo local de la influencer. Luego de saludar a las personas que se acercaron a presenciar la apertura, Wanda se mostró dispuesta a hablar de todo. El primer tema que tocó fue su paso por ¿Quién es la máscara?, el envío de Telefe que terminó la semana pasada y que la tuvo como “investigadora”. “Fue hermoso. Me llevo amigos y familia. Lo más lindo fue mi amistad con Lizy [Tagliani] y con todos, con Karina, con Moldavsky...”, dijo. Luego, aseguró que nadie de la producción se enojó con ella por haber adelantado la identidad de uno de los participantes en una historia de Instagram: “Saben que fue un error sin querer”.

Luego llegó el tema de la distancia con sus hijos, quienes se encuentran en Turquía con Icardi desde que ella llegó a Argentina. Primero, confirmó que es el primer día de la madre que pasa lejos de ellos; luego, cuando las preguntas fueron por el posteo de su hijo mayor, Valentino López, contra L-Gante, prefirió evitar el tema: “Mi límite son mis hijos” . Tampoco quiso hablar del vivo de Icardi en Instagram y de la aparición de sus hijos varones en esa transmisión en redes sociales.

“Con Maxi estoy muy conectada todo el tiempo. Por suerte estamos en sintonía y todos queremos lo mejor para los chicos”, afirmó cuando la consulta fue por su exmarido y padre de sus primeros tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. De inmediato, confirmó que está separada de Icardi: “Veremos si más adelante se hace el divorcio”, sentenció. “Mauro dice lo contrario”, acotó Layus. “No sé, no tengo idea”, respondió. “¿Por qué se termina lo de Mauro?”, inquirió otro cronista. “Porque las películas de Disney también terminan, no sé” . Sobre si está preparada para conocer a alguien, disparó: “Para eso uno no se prepara, te pasa o no te pasa”.

L-Gante compartió una polémica foto junto a Wanda Nara con una referencia a La Dama y el Vagabundo Instagram: @lgante_keloke

“No me arrepiento de nada”, dijo con seguridad la empresaria cuando la consulta fue por el lado de los escándalos que protagonizó este último tiempo, puntualmente en relación a su presunto romance con L-Gante y la reacción de Tamara Báez, la ex del cantante de cumbia 420. “Hay muchas cosas que son mentira”.

Sobre su futuro, Wanda contó que se va a Turquía y que seguramente vuelva dentro de un mes por temas laborales. Además, confesó que durante su estadía en el país de Medio Oriente no va a quedarse en la casa familiar sino que se va a hospedar en un hotel. “Ya pasó mucho, para mí eso ya está terminado”, respondió cuando le preguntaron si la separación era consecuencia de lo sucedido con la China Suárez, y con la misma vehemencia aseguró que no cree que la situación con Icardi tenga retorno. “Por ahora no”, explicó.

Mauro Icardi cuando todavía estaba con Wanda Nara Instagram: mauroicardi

“Te acusaron de ser poco sorora con Tamara”, le consultó otro cronista presente en el lugar. “Todos dijeron ´Wanda hizo la gran China´”, agregó. “No tengo el placer de conocerla, entonces no puedo ser sorora con alguien que no conozco”, respondió, categórica, y cuando le preguntaron si L-Gante le gusta como hombre, evadió el tono romántico de la respuesta: “Me gusta como persona”, se desmarcó, y no negó una relación en un futuro. “ Tenemos una linda relación de amistad pero él tiene cosas que está resolviendo y a mí me quedan cosas por resolver”, cerró, y negó haberle mandado flores.

De vuelta al tema de su maternidad y la cantidad de días que lleva separada de sus hijos, Wanda aseguró que sus hijos están acostumbrados porque ya tienen a sus papás separados. “Pasan mucho tiempo con el papá, en el verano estuvieron dos meses con Maxi, yo me quedé en mi casa esperándolos y nadie dijo nada”, reveló. “El régimen de visitas con Mauro seguramente sea igual”, completó.

Tras desear que la separación con Icardi sea en buenos términos, Wanda explicó que la parte económica ya la resolvieron. “Yo trabajo, tengo mis cosas y cuando me separé la primera vez tampoco pedí nada”, confesó. “Sufrí mucho la separación pasada y cuando pude reclamar mi dinero o el de mis hijos reclamé solo lo que le correspondía a ellos porque en su momento mis amigas y mi gente me hicieron entender que lo que yo no estaba reclamando en realidad era un derecho de los menores. Hoy en día siento que ellos están cubiertos con lo que hago yo y no necesito pedir” , explicó.

Wanda Nara y Maxi López se casaron en el 2008.

“Cuando dicen que vos le arruinaste la carrera futbolística a Mauro ¿qué opinás?”, indagó filoso Layús, y Wanda no se quedó callada: “Lo único que me falta es ponerme los botines y entrar a la cancha”, chicaneó. “Mi rol es encontrarte el mejor contrato que puedas tener. Creo que Mauro hoy tiene un contrato que no tienen más de la mitad de los jugadores de nuestra Selección” , agregó, y se desentendió cuando le preguntaron por qué entonces no juega con la camiseta argentina. “Esas son decisiones técnicas”.

LA NACION