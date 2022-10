Wanda Nara salió al cruce de Mauro Icardi y reveló cómo es el régimen de visitas de sus hijos

escuchar

Empezaron en medio de una polémica y todo indicaría que terminarían de la misma manera. A un año del estallido del Wandagate y tras meses llenos de crisis, la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a estar en boca de todos. Ella confirmó la separación y, el miércoles, él hizo un vivo donde habló por primera vez de todo. Sin embargo, las cosas estarían lejos de llegar a buen puerto. En diálogo con Guido Záffora en Es por ahí (América), Wanda respondió a los dichos de su ex y reveló los detalles del régimen de visita de sus hijas, Isabella y Francesca.

Wanda Nara dio detalles sobre el régimen de visitas de sus hijas tras el polémico descargo de Icardi

El miércoles por la tarde, Mauro Icardi tomó una inesperada decisión: luego de meses en silencio, realizó una transmisión desde su perfil de Instagram para hablar de su relación actual con la madre de sus hijas. A lo largo de los más de cuarenta minutos del vivo, se refirió al estallido del Wandagate, a los rumores de romance con L-Gante y hasta aseguró que Valentino, Benedicto y Constantino -frutos de la relación entre Wanda y Maxi López- están muy enojados con ella.

Asimismo, aclaró que es mentira que firmaron los papeles del divorcio y que, cuando ella regrese a Turquía el martes próximo, una vez que se termine su estadía en la Argentina, hablarán sobre el futuro de su relación.

Wanda Nara regresará a Turquía, en donde se reencontrará con sus cinco hijos Instagram

Aunque la mayor de las Nara optó por no responder de manera pública y limitó sus publicaciones en redes al final de ¿Quién es la máscara? (Telefe), ciclo en el que estuvo como jurado, en la mañana del viernes decidió romper el silencio. Para hacerlo se comunicó con Guido Záffora, quien leyó sus mensajes en el magazine conducido por Julieta Prandi y el Tucu López.

Luego de una breve introducción, pasaron al aire uno de los audios en el que la creadora de Wanda Cosmetics explicaba: “Los días que me quedé estaban pautados. Vine sabiendo que me venía a quedar 30 días en el país. Iba a venir, pero Mauro cambió de club y Turquía me significan 22 horas de vuelo, quizás viajar a París era más cerca y directo”. Y recalcó: “No me quedé más tiempo de lo normal y estaba ya estipulado”.

Wanda Nara se quedó en la Argentina para las grabaciones del final de ¿Quién es la máscara? Instagram: @wanda_nara

En cuanto a qué sucederá con sus hijas, detalló: “Vamos a estar 20 o 30 días seguidos cada uno con los nenes”. Sobre quién está a cargo de los cinco niños, Wanda aseguró que están bien cuidados, ya que no solo está Icardi con ellos sino que también viajaron a Turquía su mamá, Nora Colosimo, junto a su marido.

Finalmente, el periodista remató: “Me confirma Wanda que la semana que viene viaja a Turquía. Ahí se encuentra con Mauro, no se va a quedar en la misma casa que alquilo él, va a estar en un hotel. Ahí se reencuentra con sus hijos”. Sobre qué le depara su futuro laboral, afirmó que dentro de unos meses regresará a la Argentina, ya que tiene una serie de contratos laborales ya firmados.

LA NACION