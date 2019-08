Sofía Gala Castiglione y su novio Zequi fueron a ver la obra de José María Muscari Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

En junio, los rumores indicaban que Sofía Gala Castiglione se había separado del músico con el que salía desde el verano de este año, Ezequiel Zeki Fernández. No obstante, este fin de semana se los pudo ver juntos en la obra Sex, viví tu experiencia, de José María Muscari. De la mano, ambos de negro, asistieron al Gorriti Art Center y salieron muy sonrientes.

" Sigo con mi novio Zequi", dijo Gala el sábado en CNN Radio. Recordemos que el integrante de la banda Puesto de Flores tiene tres hijos y era amigo de Sofía antes de estar con ella en pareja. Por su parte, Gala tiene a Helena, que cumplirá 11 en octubre, y a Dante, de 4 años.

Sofía Gala y Zequi, a la salida de la obra de Muscari Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

"Helena ya es una preadolescente, tiene la curiosidad de los jóvenes, de los niños que están conociendo el mundo, está rebueno que pregunten", dijo en la entrevista radial la protagonista de El Tigre Verón sobre su hija mayor, fruto de su relación con el tecladista de Babasónicos Diego Tuñón.

En cuanto a la demanda que Hugo Moyano le hizo a Adrián Suar y a Julio Chavez por el unitario de eltrece, dijo: "Yo no trabajo bajando linea política, no se me cruza por la cabeza. Estoy tan lejana a eso que lo veo como si fuera un espectador. En el trabajo uno construye sus personajes y yo lo vi a Julio [Chávez] crearlo en el momento. Me aburre el conflicto cuando no hay conflicto (...). Es una subestimación creer que esté basada en personas y ni siquiera está tratado el tema desde lo político, sino desde la familia".