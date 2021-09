Leo Montero se va de radio Metro para trabajar en los Estados Unidos

Leo Montero y su mujer, Malu Telesco, anunciaron que dejan la conducción de Bonus track, de 10 a 13, en la Metro porque tienen que hacer siete viajes a los Estados Unidos en los próximos tres meses “y eso no es compatible con la radio”. “El programa sigue hasta fin de año y eso me pone contento”, se sinceró el conductor esta mañana.

“Cómo voy a extrañar esto”, dijo en la apertura de su programa, aún sin haber dado la noticia. “ Este es el último programa y lo siento, es agridulce. Agri porque no podemos terminar el año al aire y dulce porque regresan nuestros viajes para el mundo NBA y el básquet, con todo lo que significa para mí y se agrega un contenido en inglés también. De acá a febrero tenemos siete veces y es imposible ir y venir y estar al frente del programa diario. Eso acelera nuestra partida. No queremos hacer drama porque tomamos la vida con esta diversión. Ya el lunes 4 tengo que relatar Miami-Atlanta. De verdad, es incompatible. Gracias a las autoridades de la radio por entender. Hace mil años que trabajo para la NBA y ESPN. Sigo con Estamos a tiempo, el programa de América que va los domingos porque salimos una vez por semana y eso nos permite viajar. Los vamos a extrañar”.

Malu, esposa de Leo y también parte de Bonus track, agregó: “Este programa superó nuestras expectativas. Llevamos diez años de hacer esta vida de viajes. Muchas veces grabábamos los programas y por eso no hacíamos radio. Los viajes iban a reactivarse en 2022 pero el florecer post pandemia se aceleró”. Y Leo la interrumpió. “Ya casi no hay cuarentena y con las vacunas volvieron los viajes. Bonus... sigue hasta fin de año y eso me da alegría. Gracias a todos, es un golazo haberlos conocido. Toda una vida dedicada a la NBA, para mí es el sueño del pibe y entiendo la envidia sana”.

Entusiasmada, Malu sumó información: “Es algo que la pandemia nos sacó de golpe y ahora volvemos al ritmo de vida que llevamos desde hace diez años. Igual es una locura y lo digo para que no nos envidien”. Con ganas de hablar de su vida cotidiana, Montero sumó: “En 2019 hicimos 14 viajes. Es parte de mi vida, es una alegría, una bendición, un privilegio, lo busqué y me preparé para trabajar en NBA para relatar y entrevistar a los jugadores”.

Tras la abrupta partida de Montero, las autoridades de la radio están analizando cómo seguir y por lo pronto, Bonus track sigue en octubre con el staff actual, el Tucu López, Walter Queijeiro y Lelu Mendiguren, pero a ellos tres se les sumará la actriz y locutora Noe Antúnez.

Qué pasará con su programa de América

Si bien deja la radio, Montero continuará con su programa de América Es Domingo, estamos a tiempo, que conduce desde junio, todos los domingos de 15 a 19. El conductor organizará su agenda y solo faltará un envío por mes (el primero será el 3 de octubre próximo) y en su lugar estará Mariano Yezze. Por supuesto que no estará solo, lo acompañarán en este magazine, como lo hacen usualmente, Bebe Sanzo, Cora de Barbieri, Hernán Letcher y equipo.

Con la colaboración de Pablo Montagna.