Leticia Brédice confirmó su separación definitiva: "La pandemia me hizo muy bien"

Leticia Brédice confirmó la separación definitiva de Federico Parrilla, tras varias idas y vueltas, con acusaciones de violencia de género de por medio y con pedidos de disculpas públicas.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, la actriz ratificó la separación de su ex pareja: "Estoy sola, estoy muy bien. Puedo decir que la pandemia me hizo muy bien. A veces ser amigo de uno mismo y estar conectado con uno mismo se logra a partir de la soledad, la soledad tiene un grado de creación muy grande. El silencio, los amigos...".

Al mismo tiempo, Brédice reconoció que le cuesta estar sola: "No me la banco, pero siempre le mando mensajes de amor porque es una persona que conmigo pasó momentos divinos, es un compañero de familia de artistas y para mí es muy fácil comunicarme con él".

Con respecto a los polémicos posteos que realizó en las redes en medio de una crisis con Parrilla, minimizó: "Crecer en el espectáculo te hace pasar momentos.. Yo cuando me levanto soy Leticia, no soy la actriz famosa, y reacciono como cualquier chica... Si no venís, te amenazo con hacer un posteo, como cualquiera. Yo recuerdo lo que hice antes y esto me parece Chispiluz".

En tanto, reflexionó y deslizó: "¿Cómo se va a terminar el amor si yo soy un amor? Yo no estoy en contra del hombre. Lo bueno que hizo la pandemia en mí, es que me di cuenta de que tenía cambiado el foquito del ego, que también te pasa eso con la televisión que es parte de mi trabajo. Uno a cada rato tiene que aclarar su propio límite para entender el del otro. Si yo no soy demasiado sincera no podría comunicarme. A mí me fascina actuar. Me da lucidez, me lleva a libros y lugares que recuerdo".

A propósito del estreno del tema "Revolución", recientemente estrenado, al que Brédice le puso la letra y Flor Croci la música, explicó: "No hay que tener vergüenza. Escribí la canción en dos horas y la letra creo que retrata bien esta revolución que estamos viviendo. La revolución no es tristeza, es parte de la vida. Lo que a mí me pasa en un momento tan particular como este, es que siento que hay que juntarse con la gente que siempre supo nuestra historia para poder salir. Las mujeres vamos a tener que ser muy fuertes, pero sin perder la solidaridad y la potestad de brindarle al otro la posibilidad de desplomarse. Es un momento en el que hay que correr velos".

La protagonista de Locas de amor se refirió también a la relación con su hijo, Xul Salvador: "Mi hijo es muy especial. Nos criamos los dos juntos, él vivió conmigo mi crecimiento como actriz y como mujer. Lo mandé a una escuela Waldorf en la que yo encontré también una contención como mujer. Él es muy independiente. Cada cual tiene su nido, su rancho. Somos dos, pero tenemos un respeto por el otro. Bah, yo no, porque tengo una raíz muy tana. Él es de pocas palabras, pero muy certero".