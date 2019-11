Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2019 • 02:10

A mediados de octubre Leticia Brédice publicó una serie de posteos en Instagram dedicados a su novio, Federico Parrilla, en donde lo acusaba de "machista" y le señalaba lo mal que él la trataba. Sus palabras tuvieron rápida repercusión en los medios y a raíz de esto, la actriz salió a pedirle disculpas a su pareja. Invitada a PH: Podemos Hablar, la mujer explicó un poco más sobre lo que sucedió ese día. "La pifié, eso no se hace. Le pedí perdón a él y a la familia también", contó.

La actriz contó en orden el relato de cómo fue aquella noche, en la que terminó haciendo un descargo en su cuenta personal de las cosas que no le gustaban de su pareja. "Nunca nos peleamos, pero me parece que uno en el amor siempre tiene ciertas ataduras y contestaciones. Creo que todos tenemos este tipo de escenas, lo que pasó es que yo me dormí", comenzó.

Ese día, la actriz había discutido con su novio. "Me dijo que me iba a cortar y yo le dije que ya iba a ver, que si hacía una historia me miraba. Traté de poner todo lo que era feo y lo que iba a caer mal. Pero la verdad es que en este momento en donde tantas mujeres necesitan denunciar un abuso o una situación de violencia, esto terminó siendo algo infantil".

Leticia hizo las publicaciones y se fue a dormir, sin darse cuenta de las repercusiones que estas tendrían a la mañana siguiente. "Cuando me desperté eran las 11 y mi hermano me preguntó por las historias que había puesto, me acordé que las había dejado".

"La verdad es que usar una red para algo que es un capricho no se si es muy sano, sobre todo si la otra persona no se lo merece, es muy amorosa y sigue al lado mío", reflexionó.

La actriz también opinó sobre lo complicado que por momentos resulta la exposición de su carrera profesional. "Estar al lado de un actor debe ser imposible", dijo. Y continuó: "Es muy cansador tener esta profesión todo el tiempo. A mi me fascina, pero esto de no tener anonimato, de no poder mandar un mensaje... no poder ser una persona normal y tener un impulso".

"Más allá de eso, me parece que pifiarla en la pareja es normal y decirle de todo al otro también. Lo que no está bueno es que te gane el ego, sobre todo cuando sos una persona pública, porque la gente se interesa y se asusta", agregó.

Parrilla y Brédice son pareja desde 2015, año en el que se conocieron en Tu cara me suena. Parrilla, de 30 años, es diseñador de máscaras y realizaba las caracterizaciones para ese ciclo de Telefe. El joven también trabajó confeccionando máscaras para Periodismo para todos.

"Machista. Agredís sin parar. Sos antiguo (...) Vos tenés calle, (...) noche. Respetá, pendejo con chupines. Sé humano. No me entendés. Respetá para pedirme que te busque trabajo", fueron algunas de las palabras que escribió la actriz. "Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no era el medio", se disculpó unas horas más tarde.