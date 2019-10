Leticia Brédice se enojó con su novio, lo acusó de machista y luego se arrepintió

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 10:51

Leticia Brédice publicó ayer un posteo de Instagram dirigido a su novio, Federico Parrilla, en el que lo acusaba de " machista" y le señalaba lo mal que él la trataba. Sus palabras tuvieron eco en los medios y a los minutos la actriz se arrepintió y, desde esa misma red social, le dedicó otro mensaje: "Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. Sos una persona amada por los míos y por mí".

Parrilla y Brédice son pareja desde 2015, año en el que se conocieron en Tu cara me suena, ya que él es diseñador de máscaras y realizaba las caracterizaciones para ese ciclo de Telefe. El joven de 30 años también trabajó confeccionando máscaras para Periodismo para todos.

Los mensajes de Brédice dirigidos a su pareja Federico Parrilla

"Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás. No es elegante. No es pisar la cabeza. Gritás. Me cansaste. Mala leche", fue una parte del posteo en las historias de Instagram de la actriz. Además expresó: "Machista. Agredís sin parar. Sos antiguo (...) Vos tenés calle, (...) noche. Respetá, pendejo con chupines. Sé humano. No me entendés. Respetá para pedirme que te busque trabajo", escribió la actriz.

Los mensajes de Brédice dirigidos a su pareja Federico Parrilla

Los mensajes de Brédice dirigidos a su pareja Federico Parrilla

Ayer por la mañana, Ángel De Brito habló sobre esos mensajes. "Parece que se cansó Leticia y lo publicó en su cuenta de Instagram. Es mucho porque ella no tiene ese perfil, nunca tuvo un escándalo mediático", dijo el conductor de Los ángeles de la mañana, el ciclo de eltrece.

La panelista Andrea Taboada sumó: "No es la primera crisis, ellos tienen una relación bastante errática, que van y vuelven, según lo que me dicen amigos de la pareja. Esta vez se hizo público, no quiero decir que era una relación tóxica, pero sí errática".

Al ver la repercusión de sus posteos, Brédice se arrepintió y escribió: "Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no era el medio".

Los mensajes de Brédice dirigidos a su pareja Federico Parrilla

Los mensajes de Brédice dirigidos a su pareja Federico Parrilla