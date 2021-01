Leticia Siciliani: "Cuando me puse de novia se lo conté llorando a mis padres"

Tras su eliminación de MasterChef Celebrity, Leticia Siciliani habló de todo en Cortá por Lozano: el programa, su relación con sus padres y cómo les contó que estaba de novia con una mujer Crédito: Instagram @letisiciliani

Última eliminada de MasterChef Celebrity, Leticia Siciliani pasó por Cortá por Lozano, en Telefe, y se refirió a la manera en que salió del reality. "Tenía un poco de desgano y eso me molestaba mucho. Es algo de mi personalidad, soy así. Y aunque no quería, lloré mucho. No me arrepiento de haber tomado esa decisión. En mi caso fue un milagro haber llegado hasta ahí. Había pasado mi techo. Un poco como Fede Bal, quiero decir que te vas de la fiesta cuando estás bien y no arrastrándote. Analía, Belu, Sofi, cocinan bien y el Polaco se la pasa estudiando. Me apena haberme ido porque me divertían otras cosas del programa y me daba bronca perdérmela. Por ejemplo, joder, divertirme con mis compañeros. Todos nos llevamos muy bien. En otros elencos siempre hay algo que no engancha pero acá había buena onda. Todo lo que se vio es real. Quizá hubiera preferido que ellos (el jurado) tomaran la decisión de quién tenía que irse. Quedé bárbara y no me importa. Pero Analía, tal vez, no quedó en un buen lugar".

En pareja desde hace un año y medio con una mujer cuyo nombre no quiso revelar, Leticia contó cómo le habló a sus padres de su sexualidad. "En mi caso fui criada con mucha libertad y es buenísimo poder hablar y confiar en la familia. Soy una bendecida porque no hubo conflictos. Pero recibí muchos llamados en cuanto a cómo le dicen a su familia que le gustan las personas del mismo sexo. Ellos estaban de viaje en ese momento. Cuando me puse de novia se los conté llorando porque sentí que les había ocultado algo y me daba angustia esa sensación. Mi mamá se angustió por mi angustia, pero entendió. No sé que hubieran querido de mí. Tengo una hermana que es laica consagrada y no sé si les gusta, tampoco. Creemos que avanzamos mucho pero todavía llama la atención que te guste alguien del mismo sexo. En la familia hay de todo y para todos los gustos".

La actriz contó que hace un año y medio que está de novia y que no hay convivencia todavía "pero pasamos mucho tiempo juntas". Tampoco habló con su pareja sobre la posibilidad de ser madres. "Soy intensa y hablar de eso me parece un montón. Mi deseo es maternar y todavía no sé cómo. No tendría seis hijos, como mi mamá: tener seis hermanos es hermoso pero no podría ser mamá de seis. Si no es con mi novia sería mamá igual. Hay muchas opciones. Tengo muchos deseos de adoptar en algún momento".

Finalmente, Leticia habló de su relación con su hermana Griselda, también actriz. "Lo que ella me diga pesa cien porque tiene una mirada muy conocedora. Ella seguía el programa con Margarita (hija de Griselda, sobrina de Leticia), que es fan. Le tenía que prohibir que tuiteara porque hubiera armado muchos escándalos. Me bancó en la decisión de irme. Ella es más relajada e impulsiva que yo".

