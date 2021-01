Leticia Siciliani dio un paso al costado, y salvó a Analía Franchín Crédito: Telefé

Poco después de las 22, una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity comenzó, de la mano de Santiago del Moro. Como siempre, el conductor recibió a todos los participantes que se encontraban en la cuerda floja, y ellos eran Sofía Pachano, El Polaco, Claudia Villafañe y Leticia Siciliani. Por otra parte, y gracias a ser las concursantes con más estrellas acumuladas en la semana, Analía Franchín, Belu Lucius y Vicky Xipolitakis debieron enfrentarse a una primera prueba para intentar pasar directo a la próxima semana.

El desafío del Sabayón

Vicky contó que sobre la mesa tenía para batir y de ese modo, Donato de Santis anunció la prueba en cuestión: "Deberán preparar un Sabayón, una crema muy suave, típica de la repostería italiana". Vicky confesó que nunca lo había probado, y Damián Betular les aconsejó: "Lo pueden cocinar de dos maneras, con el bowl a fuego directo, o a baño maría". Por último, Germán Martitegui expresó: "Van a tener quince minutos para preparar el mejor Sabayón de sus vidas, y las tres van a recibir la misma canasta con los mismos ingredientes. Cuando terminan, lo traen acá adelante. No solo vamos a evaluar el sabor, sino también la textura, la temperatura, y que no tenga grumos".

Decididas a seguir adelante, las tres comenzaron con sus respectivas preparaciones. Luego de una sesión de batido que les dejó los brazos totalmente agotados, el jurado probó todas las opciones, y Betular anunció: "Las queremos felicitar a las tres, los tres son buenos, y cada uno tiene su estilo. Pero hay uno de un sabor muy delicado, y la cocinera que se salva de la gala de eliminación es Vicky". Muy emocionada y entre lagrimas, Xipolitakis subió al balcón y celebró su victoria.

Una cena entre amigos

Con todo preparado para la prueba principal, Martitegui anunció: "Para todos nosotros, cocinar es una de las cosas más placenteras de la vida. Antes de continuar, voy a pedir que entre la protagonista de esta noche". De ese modo presentaron a una mesa para cinco comensales. "Hoy queremos que piensen en el ritual de recibir amigos, lo que uno siente para cocinar para esos seres queridos", dijo Damián. Y concluyó: "Tendrán cuatro invitados, así que piensen en platos ricos y sofisticados". Por último, Betular explicó: "Van a tener que preparar cinco platos iguales, van a tener que cocinar algo digno de una semifinal".

Luego de pasar por el mercado, los concursantes se lanzaron a preparar originales platos. Analía apostó por un raviolón, Leticia confesó no estar muy inspirada, Belu fue por tres tipos de fideos a la carbonara, y Sofía sorprendió a los especialistas cuando anunció que iba a utilizar ricota casera. Durante la prueba sonó un timbre que le informó a todos que iban a recibir a un invitado más, que era vegetariano, o podía no comer harina.

Al momento de comenzar la degustación, Santiago llamó en primer lugar al Polaco, que presentó su Lomo a la pimienta, con papines a la crema, y ahumado de berenjenas. Los especialistas lo probaron, pero consideraron que era poco original, y Germán dijo: "No me parece que cumpla con la expectativa que tenemos para la competencia. Pero el otro plato tiene una energía más linda, yo elegiría ser tu amigo vegetariano".

Leticia Siciliani acercó su ojo de bife a la plancha, y su choclo con salsa de palta, y confesó que ante la propuesta "estaba perdida". En las devoluciones, Betular tomó la palabra y aseguró: "Creo que desde que empezó la competencia, son los setenta minutos más malgastados que hemos visto. Una falta de sabor, de creatividad, de todo, pero lo más importante es que en el sabor se transmite la falta de ganas, porque es como que comí nada".

En tercer lugar, milanesa de berenjena y un pastel de pescado fueron las ideas que llevó Claudia, pero Damián expresó: "La presentación es poco clara. Un pastel es difícil presentarlo bien, y a la guarnición le falta tomate, si hago algo tan simple, tiene que tener el corte o el sazón perfecto". Sofía Pachano preparó un Mbejú con crema de palta y pollo frito, y apenas el jurado lo probó, el entusiasmo se hizo evidente. En su turno, Germán expresó: "Me dejaste mudo. El Mbejú está perfecto, felicitaciones, y el pollo es todo lo que uno puede esperar de un plato así". El plato les gustó tanto, que Damián sorprendió al anunciar: "Subís al balcón en este momento".

Belu llevó su arroz con manteca y fideos tricolor, y Betular fue lapidario: "No sé qué te paso", mientras que Donato agregó: "Hay una falta importante de personalidad,,estás en semifinal". Por último, Analía Franchín con el raviolón de ricota fue una verdadera decepción, y Donato aseguró: "Esto no tiene forma, no es tu mejor performance en general".

La renuncia de Leticia Siciliani

Al momento de la devolución, Damián llamó primero al Polaco, a Claudia y a Belu, y les dijo: "Los tres tuvieron malas ideas, malas ejecuciones y malos sabores. Pero van a tener otra oportunidad, y pasan a la próxima ronda".

Luego, Germán convocó a Analía y a Leticia y les dijo: "Los dos platos más olvidables de la noche. Uno ni siquiera cumplió con la consigna, y el otro, porque no alcanzó, le faltó emoción, ganas". A continuación, agregó: "Estamos en presencia de algo que no pasó nunca hasta ahora", y anunció que Analía debía retirarse. Pero antes le consultó a Leticia si realmente quería seguir en el programa, porque muchas veces había manifestado su deseo por irse. De ese modo, le ofrecieron la posibilidad de renunciar, y de salvar a Franchín. Sin pensarlo mucho, la actriz dio un paso al costado y comunicó que prefería abandonar el certamen.

Martitegui expresó entonces, emocionado: "Te dimos esta opción porque sentimos tu frustración y que en algún momento pensaste que llegaste a tu limite. Me parece súper honorable que pienses como pensaste. Te vamos a extrañar".

