La trágica historia de amor de Liam Neeson y Natasha Richardson: un flechazo en un mal momento y una muerte abrupta

Un romance completamente inesperado quedó en evidencia en la avant premiere de ¿Y dónde está el policía? (The Naked Gun) en Londres. ¿Sus protagonistas? Liam Neeson y Pamela Anderson. Se mostraron cómplices y acaramelados en la alfombra roja y trascendió que están juntos y muy enamorados. Esta noticia sorprendió al mundo, puesto que el actor renunció a las citas. Hubo un suceso puntual que marcó un antes y un después: la muerte de su esposa y madre de sus dos hijos, la actriz Natasha Richardson, ocurrida en 2009. Eran una de las parejas más icónicas y consolidadas de Hollywood. Se conocieron en un mal momento, pero el flechazo fue tal que decidieron escuchar a sus corazones y aceptar lo que sentían. Una historia de amor marcada por el teatro, la pasión y un desgarrador final.

Natasha Richardson y Liam Neeson se conocieron en 1992 cuando hacían Anna Christie en Broadway AP

El escenario fue el lugar que reunió por primera vez a Richardson y Neeson. Se conocieron en 1992 en Broadway mientras trabajaban en la obra Anna Christie del dramaturgo Eugene O’Neill. Pero, tuvieron un inconveniente: en ese momento ella llevaba dos años casada con el productor teatral Robert Fox y él venía de relaciones de alto perfil con Helen Mirren, Barbra Streisand y hasta una propuesta de matrimonio con Brooke Shields. La química que sintieron fue más fuerte de lo que jamás experimentaron en sus vidas.

Ella se enamoró “perdidamente” de su compañero y al año siguiente decidió ponerle punto final a su matrimonio. No obstante, siempre fue consciente de que hay cosas, lugares y tiempos que muchas veces no pueden elegirse. “Trabajar con él, lo que pasó entre nosotros y que se hiciera público, junto con el desmoronamiento de mi matrimonio, fue un mal momento”, admitió. Tras separarse, voló a Polonia a ver a Neeson en el rodaje de La lista de Schindler (Schindler’s List), la película de Steven Spielberg que le valió una nominación al Oscar, y el 6 de junio de 1993 hicieron su debut como pareja en la 47° edición de los premios Tony, donde Anna Christie ganó como mejor revival de obra de teatro.

En junio de 1993, un año después de conocerse, Natasha Richardson y Liam Neeson blanquearon su relación AP Photo/Stuart Ramson - Archivo

Todo en su historia de amor fue intenso, apasionado, inevitable y como tal, decidieron no perder el tiempo. El 3 de julio 1994 se casaron frente a 70 personas en su granja de Millbrook, Nueva York. Según la revista People, entre los selectos invitados estuvieron Steven Spielberg, Mia Farrow y Emma Thompson. La novia lució un vestido de Donna Karan y sorprendió a su marido al cantar en vivo “Crazy Love” de Van Morrison. Antes de terminar su gran año, compartieron por primera vez la pantalla grande en Nell de Michael Apted (Amazing Grace).

Richardson y Neeson en Nell la película de 1994 en la que trabajaron juntos

La multiplicación del amor tampoco tardó en llegar: el 22 de junio de 1995 nació su primogénito, Micheál, y el 27 de agosto de 1996 su segundo hijo, Daniel.

La tragedia que lo cambió todo

Lo de Neeson y Richardson fue amor a primera vista, apasionado y a prueba de todo. Pero así como los episodios de su vida se dieron de manera “maratónica”, en un abrir y cerrar de ojos todo se desplomó. En marzo de 2009, la actriz que interpretó a Elizabeth James en Juego de gemelas (The Parent Tramp) sufrió un brutal accidente de esquí en Canadá.

Estaba en la ciudad de Québac con sus hijos y decidió tomar clases en el centro de esquí Mont Tremblant. Mientras practicaba, cayó por una pendiente y se golpeó la cabeza. En un principio se pensó que la lesión no era grave, puesto que bromeaba sobre lo ocurrido y no quiso recibir atención médica. “Cariño me caí en la nieve”, le dijo por teléfono a su esposo que se encontraba en Toronto por la filmación de la película Chole.

Natasha Richardson murió el 18 de marzo de 2009 a los 45 años tras sufrir un accidente mientras esquiaba en Canadá

Sin embargo, horas después el panorama cambió completamente: la trasladaron al hospital de Montreal y entró en coma. En 2014, Neeson le contó a Anderson Cooper para el programa 60 Minutes que cuando llegó al centro de salud le dijeron que su esposa tenía muerte cerebral. “Fui a su habitación y le dije que la amaba. Le dije ‘amor, no vas a volver de esto. Te golpeaste la cabeza. No sé si podés escucharme, pero eso es lo que pasó. Y voy a llevar de regreso a Nueva York. Toda tu familia y amigos vendrán”. Asimismo, reveló que habían hecho un pacto de que si uno de los dos llegaba a estar en estado vegetativo, el que quedara iba a tomar la decisión de desconectarlo.

Liam Neeson sobre la muerte de su esposa Natasha Richardson

Acompañada por su familia, Richardson murió el 18 de marzo de 2009 a los 45 años en el hospital Lenox Hill de Nueva York, dos días después de la brutal caída, a causa de un “hematoma epidural accidental causado por un golpe brusco en la cabeza”, según precisaron los médicos.

“Liam Neeson, sus hijos, y toda la familia están sorprendidos y devastados. Están profundamente agradecidos por el apoyo, amor y rezos de todos y piden privacidad durante estos tiempos difíciles”, expresó Alan Nierob, el portavoz de la familia. El corazón, los riñones y el hígado de Richardson fueron donados. “Ella mantiene a tres personas con vida en este momento. Eso es increíble y creo que ella estaría muy complacida”, reveló el protagonista de Búsqueda implacable (Taken) en un reportaje en 2014.

Liam Neeson y sus hijos Micheál y Daniel en el funeral de la actriz Grosby Group - WB/The Grosby Group

Una década después, en una entrevista con la revista People admitió que la muerte de su esposa “fue algo horrible”. En ese entonces sus hijos tenían solo 13 y 12 años y reconoció que su preocupación radicaba en hacer todo lo posible para que ellos estuvieran bien. Además, se enfocó en mantenerse activo y ocupado, puesto que, criado por su familia en Irlanda del Norte, sentía “la necesidad de la clase trabajadora irlandesa de aceptar cualquier trabajo que estuviera disponible”. En este sentido, contó que “todos se unieron” ante la tragedia y que su suegra Vanessa Redgrave, y su cuñada, Joely Richardson, lo acompañaron y ayudaron mucho. “Fueron extraordinarias”, aseguró al tiempo que agregó: “Tuvimos suerte en muchos sentidos”.

Una nueva oportunidad al amor después de la tragedia

La inesperada muerte del amor de su vida marcó para siempre al actor. Un año y medio después, Neeson comenzó una relación con Freya St. Johnston, una ejecutiva de relaciones públicas del Reino Unido, pero no prosperó. En 2016 contó que estuvo involucrado sentimentalmente con una mujer “increíblemente famosa”, pero no dio nombres y en 2022 reveló que se enamoró de una mujer en Australia, pero que no sucedió nada con ella, puesto que estaba comprometida. En 2024, cuando People le preguntó si pensaba volver a formar pareja, respondió de manera contundente: “No, en una palabra. Ya lo superé”.

Anderson y Neeson decidieron apostar al amor; tras compartir el set de ¿Y dónde está el policía?, comenzaron una relación amorosa ADRIAN DENNIS - AFP

Sin embargo, todo cambió cuando compartió el set de ¿Y dónde está el policía?, con Pamela Anderson. Esta semana, una fuente le confirmó a People que el actor, de 73 años y su colega, de 58, están en pareja y disfrutan de su mutua compañía. “Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro”, revelaron. La película que coprotagonizan llega a los cines este jueves 31 de julio.