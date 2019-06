Libertad Leblanc reveló su amorío con un famoso cantante español

La diva contó que tuvo una gran pasión, pero que ya no lo ve porque el hombre tiene familia

Libertad Leblanc , la artista ícono y femme fatale del cine y la revista nacional, ayer reveló un secreto que sorprendió a muchos. Al ser invitada al ciclo Confrontados, en elnueve, para recordar a su colega Isabel Sarli quien murió esta semana, habló de un gran amor que tuvo con un famoso cantante español.

En relación a Sarli, de quien era amiga a pesar de que históricamente se pensaba que eran rivales, dijo: "Yo a Coca la quería mucho. Para mí fue terrible su muerte. Sí, es verdad, se había caído, pero pensé bueno... si yo me caí tantas veces. No pensé que fuera a ser tan grave y realmente me afectó muchísimo cuando me enteré, como de la muerte de tanta gente que he querido mucho, que quiero y recuerdo".

Y la sorpresa llegó cuando el conductor Rodrigo Lussich la llevó por los temas del corazón: "¿Te enamoraste realmente alguna vez o solo tuviste pasiones sexuales?". A lo que la diva le contestó: "Amores no tanto (...) Yo estuve apasionada por un cantante muy importante que no voy a nombrar. Sigue siendo muy importante en el mundo entero".

Esto originó el revuelo en el piso y la insistencia de Lussich y su compañera Carla Conte para que Leblanc dé pistas sobre quién era el hombre que le había causado tanta pasión. "No es de acá. Lo digo con placidez", contestó divertida la actriz.

La pista causó el grito casi al unísono de los conductores que dijeron el nombre del famoso cantante lírico: "¡Plácido Domingo, chicos!". Lussich le preguntó entonces si se reencontraron después del amorío que tuvieron en el pasado.

"A veces -dijo Leblanc-. Lo que pasa es que yo últimamente ando por otra parte del mundo. Y me aparté bastante". Luego, cerró tajante: "Y la conciencia... porque tiene familia. Yo soy incapaz de meterme en el medio. Puede gustarme mucho, pero hasta ahí".