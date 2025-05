Liev Schreibe se mostró muy orgulloso de su hija trans, Kai: “Es una luchadora”

Liev Schreiber se mostró muy orgulloso de Kai, la hija que tuvo junto a su exesposa Naomi Watts y aseguró que la considera “una luchadora”. El protagonista de la saga X-Men reveló, además, cómo fue el momento en el que la joven le pidió que empezara a utilizar pronombres femeninos para referirse a ella.

“Kai siempre fue quien Kai es”, dijo el actor, de 57 años, a Variety el jueves antes de una gala organizada por el Centro Ali Forney, que brinda vivienda y apoyo a jóvenes LGBTQIA+ sin hogar. “Pero supongo que el momento más profundo fue cuando nos pidió que cambiáramos sus pronombres”, recordó Schreibe. Y señaló: “La verdad es que no nos pareció gran cosa, porque Kai había sido femenina durante toda su vida”.

“Kai es una luchadora”, indicó el actor. “Es importante que diga: ‘Oye, soy trans’, ‘Mirame’ y ”si no te gusta, no me importa", agregó.

Liev y Naomi junto a sus hijos, paseando en bicicleta hace algunos años Archivo

Cuando se le pidió su consejo para los padres cuyos hijos son trans, la estrella de X-Men Origins: Wolverine” eligió sus palabras con cuidado: “No sé qué le pasa a tu hijo. No sé cómo es para vos ser padre de una persona trans. No sé cómo te criaron. No sé qué religión conociste ni cuál es tu espiritualidad. Y decirte lo que pienso de tu hijo me parece una extralimitación”.

“Supongo que si le diría algo a alguien que tiene problemas con su hijo adolescente trans: los adolescentes son un dolor de cabeza. Son difíciles. No importa si son trans o no, porque saldrás de esto”, explicó, entre risas. “Pero una adolescente trans es una adolescente. Son un incordio la mayor parte del tiempo, y Kai es tan luchadora y franca como cualquiera”, reveló luego.

Naomi Watts junto a su hijo Sasha y su hija Kai GROSBY GROUP - LA NACION

En cuanto a las políticas restrictivas del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la adecuación de género, el actor eligió mantener la esperanza de que en algún momento la situación de las personas trans cambiará. “No me gusta darle demasiadas vueltas. Hasta cierto punto, siento que no quiero exagerar ese miedo ni esa ansiedad. Hay suficientes cosas en el mundo para estar ansioso y asustado”, señaló.

De todos modos, reconoció la importancia de favorecer la visibilidad de los jóvenes y de brindarles el apoyo necesario a aquellos que no cuentan con los recursos necesarios o con un círculo cercano y de confianza. Por eso, consideró muy importante estar presente en la gala que estaba por comenzar cuando fue entrevistado. “No se trata solo de representar a la comunidad trans. En realidad, se trata de una comunidad de personas que carecen de recursos, de acceso a ayuda y de la protección y el cuidado de sus familias”, explicó.

“Estas son personas que están siendo rechazadas. Son personas que están experimentando la versión más dura de la humanidad que podemos ofrecer, y algunas no la sobreviven. Tenemos que tener eso en cuenta cuando salimos a arreglarnos y nos preparamos para ser vistos, ¿sabes? Lo que estamos haciendo es recaudar fondos para una comunidad que los necesita desesperadamente", enfatizó.

Valentino show, Runway, Autumn Winter 2025, Paris Fashion Week, France - 09 Mar 2025

Kai, que actualmente tiene 16 años, hizo su debut en la pasarela en marzo de este año, nada menos que durante la Semana de la Moda de París, modelando para Valentino. En aquel momento, su orgulloso padre compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que aseguró que su hija está abrazando su identidad con más fuerzas que nunca.