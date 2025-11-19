Preocupación por la salud de Liev Schreiber: el actor de Ray Donovan fue hospitalizado en Nueva York

El actor estadounidense Liev Schreiber (58) debió ser hospitalizado el domingo en la ciudad de Nueva York luego de sufrir un fuerte dolor de cabeza que generó alarma en su entorno. A raíz de su malestar, y teniendo en cuenta sus antecedentes de salud, el protagonista de Ray Donovan alertó a su médico de cabecera y este le recomendó acudir inmediatamente a una clínica, donde le hicieron una batería de estudios para determinar el| origen de su afección.

“Por precaución, Schreiber ingresó al hospital para someterse a distintas pruebas y, desde la tarde del lunes, fue autorizado para volver al trabajo”, informó un representante del artista a través de un comunicado que hizo llegar ayer a Entertainment Weekly.

Liev Schreiber en la avant première de La pareja perfecta, la miniserie de Netflix que protagonizó junto a Nicole Kidman en 2024 BENJAMIN CREMEL - AFP

Según reportó TMZ el lunes, el actor había pasado la noche del domingo en el hospital para un examen exhaustivo, aunque podía hablar y caminar sin problemas, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales.

No es la primera vez que un fuerte dolor de cabeza genera preocupación en torno al estado de salud de Schreiber. El año pasado, el protagonista de La pareja perfecta tuvo una migraña tan intensa que le generó un episodio de amnesia global transitoria mientras trabajaba en la reposición de Broadway de la obra de John Patrick Shanley, Doubt: A Parable.

Así lo contó durante su participación en Late Night With Seth Meyers en abril de 2024: “Fue la peor pesadilla que un actor podría experimentar. Estaba en mi camarín y sentía un dolor de cabeza terrible. Pensé que tal vez era por comer comida rápida, pero era mucho más fuerte. Mientras bajaba las escaleras pensaba: ‘Esto no es normal. No me siento bien’”.

De acuerdo a su relato, Schreiber supo que “algo andaba muy mal” cuando se cruzó a su compañera de elenco, Amy Ryan, pero no podía recordar su nombre. Como si eso fuera poco, cuando salió al escenario, después de recitar las primeras seis o siete líneas se olvidó por completo de su diálogo.

“Todo se desvaneció. La obra desapareció de mi mente... Sabía que estaba en una obra, pero no sabía en cuál”, recordó el actor respecto a cómo se sentía en ese momento. “Mi médico, que es amigo mío, llegó con una expresión de terror. Mi esposa también estaba con aspecto aterrado. Enseguida pensé que me había dado un ACV”.

Afortunadamente, la resonancia magnética que le realizaron arrojó que su cerebro estaba en perfecto estado y que no había hemorragia cerebral. Fue entonces que un neurólogo le explicó que estaba cursando una afección llamada amnesia global transitoria.

Liev Schreiber junto a su mujer, Taylor Neisen. La pareja comenzó su romance en 2017, se casó en 2023 y ese mismo año tuvo a su primera hija en común Nick Potts - PA Images - PA Images

“Mi esposa buscó en internet qué significaba y aparentemente lo provocan las migrañas y el sexo intenso”, bromeó Schreiber. “El médico me dijo: ‘No te va a volver a pasar y se te va a ir en ocho a veinticuatro horas’, cosa que no me creí. Como buen hipocondríaco judío, estoy convencido de que tuve un derrame cerebral y simplemente no lo detectaron”, aseguró entre risas.

Cuando llegó a su casa, se sintió un poco paranoico y prefirió irse a dormir. “Cuando me desperté recordaba toda la obra”, contó el actor, que inmediatamente llamó al teatro para avisar que se iba a presentar a trabajar. Y aunque ellos le dijeron que no debería regresar hasta el martes, según la recomendación del médico, él les explicó que necesitaba comprobar que podía hacer la obra normalmente. “Nunca más tuve el mismo problema. Me daba vergüenza y pensaba que todos iban a creer que había mentido para tomarme una noche libre del teatro”, remató.