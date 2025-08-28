Atrapado robando es un delirante viaje que rinde tributo a un clásico de Martin Scorsese

Atrapado robando (Caught Stealing, Estados Unidos/2025). Dirección: Darren Aronofsky. Guion: Charlie Huston. Fotografía: Matthew Libatique. Música: Rob Simonsen. Edición: Andrew Weisblum. Elenco: Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D’Onofrio, Liev Schreiber, Benito Martínez Ocasio. Duración: 107 minutos. Distribuidora: UIP-Sony. Calificación: solo apta para mayores de 16 años. Nuestra opinión: buena.

Más que cualquier otra cosa, la nueva película de Darren Aronofsky es un homenaje y una declaración de amor a Después de hora, al cumplirse 40 años exactos del estreno de una de las más grandes (y más ocultas) creaciones de la obra cinematográfica de Martin Scorsese.

Todos sabemos que Scorsese, en la mayoría de sus películas, no elige para los personajes centrales conductas precisamente tranquilas. Pero aquella odisea protagonizada por Paul Hackett (Griffin Dunne) se mueve ahora, en manos del director de El cisne negro y Pi, a una velocidad todavía mayor, acelerada a golpes lisérgicos y violentos pulsos de la más pura cepa punk. No es casual que buena parte de la banda de sonido pertenezca al icónico grupo británico Idles.

El tributo es todavía más explícito cuando vemos reaparecer a Dunne encarnando con el mismo nombre y apellido que en Después de hora a un viejo rockero, dueño de un pub de mala muerte en el degradado Lower East Side neoyorquino en tiempos de Rudolph Giuliani como alcalde (fines de la década del 90).

Atrapado robando Niko Tavernise - Sony Pictures Entertainment-Columbia Pictures

Detrás de la barra, despachando el mismo tipo de bebidas alcohólicas que llenan la heladera de su depauperado departamento, vemos a Hank Thompson (Austin Butler), resignado por culpa de una lesión (cuyo origen será clave para entender el sentido de unas cuantas decisiones) a hacer ese trabajo en lugar de la prometedora carrera como beisbolista a la que estaba destinado. Se conforma con palpitar junto a su madre (a la distancia, en San Francisco) las alternativas de los juegos de los queridos y añorados Giants, mientras disfruta del ocio y del sexo salvaje en compañía de una auxiliar de emergencias médicas (Zoë Kravitz) bastante más centrada que él.

Atrapado robando Niko Tavernise - Sony Pictures Entertainment

Butler, que se parece mucho al Johnny Depp de tres décadas atrás, empieza a vivir su propio calvario cuando, por accidente, se ve envuelto en el conflicto entre su vecino punk (Matt Smith) y un par de matones de acento ruso por una deuda. Se trata de una oportunidad de oro para que Aronofsky se mueva en su salsa, reencontrándose con personajes obsesivos, cargados de agresividad extrema y expuestos todo el tiempo a situaciones incómodas y desagradables (con algunas imágenes al borde de lo repulsivo) que se muestran sin complejos.

Aronofsky repite aquí su costumbre de someter a sus personajes a sesiones de autoflagelación y crueldad muchas veces gratuitas. En ese aspecto nunca cambia. Pero esta vez, quizás impulsado por el deseo de reivindicar a su pago chico (nació en Brooklyn) y por seguir la huella del Scorsese de Después de hora, le concede al Hank de Austin Butler un espacio para la redención.

Atrapado robando Niko Tavernise - Sony Pictures Entertainment-Columbia Pictures

Y ese camino empieza a ser recorrido bajo la forma de una comedia frenética y desaforada como una larga borrachera llena de adrenalina en la que aparecen personajes tan curiosos como un par de hermanos jasídicos que en realidad son asesinos despiadados (los divertidísimos Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio, ocultos detrás de profusas barbas) y un matón portorriqueño personificado por la estrella pop Bad Bunny bajo su nombre real en los créditos.

Por momentos muy entretenida y por momentos abrumadora en su despliegue de desordenada violencia, Atrapado robando es un divertimento tan pasado de rosca como casi todos sus personajes. Con innegable mano firme para manejar cierta lógica en medio de las escenas más delirantes, Aronofsky se las ingenia para concederle una cierta cordura a la figura central del relato. Butler necesita muchos más personajes como este (y menos Elvis) para confirmar un carisma como actor de cine que a esta altura nadie puede discutir.