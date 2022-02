Linda Evangelista, con Cecilia Bolocco: qué opinaba la supermodelo sobre las cirugías estéticas en 1997

Linda Evangelista, quien llego a ser uno de los principales rostros de la moda internacional en la década del 90, confesó que ha visto finalizada su carrera a causa de los efectos negativos que sufre por un tratamiento estético que provocó deformaciones en su cuerpo. Si bien hoy se muestra arrepentida por haberse sometido a tales procedimientos, en pleno auge de su paso por las pasarelas llegó a admitir que soñaba con operarse.

Quien hoy vive en reclusión debido al trauma que le generó la hiperplasia adiposa paradójica que padece, la cual afirma que la dejó “totalmente irreconocible”, contaba a finales de los 90 que ya ahorraba para poder hacer frente a los costes de futuras cirugías.

En el año 1997 Evangelista acudió como invitada al programa Viva el Lunes, conducido por Cecilia Bolocco para el Canal 13 de la televisión chilena, material que hoy recupera el medio de ese país El Dínamo. Frente una pregunta de la conductora y también modelo acerca de su opinión respecto a las cirugías estéticas, la top model se mostró totalmente a favor de estas prácticas.

A pesar de reconocerse plenamente fóbica y miedosa (”tengo miedo a las alturas, al agua, a los ambientes cerrados y sobre todo, a volar”, expresó), a la hora de hablar de las cirugías estéticas en la moda, su talente cambió por completo. Tras frotarse las manos con alegría, confesó: “Estoy ahorrando dinero para cuando llegue el momento. Cuando la cirugía está bien hecha… He visto a muchas personas de aquí de Sudamérica a las que les han hecho trabajos fantásticos”, expresaba entonces la entrevistada.

Tras ello, Evangelista consideraba que, de obtener buenos resultados, los procesos resultan beneficiosos para las personas que deciden someterse a ellos. “Lo importante es que si nos hacen sentirnos mejor, es una buena idea”, opinó.

Sin embargo, la experiencia terminó en su caso por convertirse en una pesadilla. En un reciente artículo publicado en el diario New York Times bajo el título Exponiendo la violencia detrás de la cultura de la belleza, Evangelista dio algunos detalles de lo que le sucedió y especificó en qué partes del cuerpo se habría aplicado el tratamiento -en los muslos, el abdomen, las caderas y bajo la barbilla- y en qué consistían exactamente las lesiones con las que debe lidiar desde entonces: bultos en distintas partes de su cuerpo.

En septiembre pasado, la ex modelo de 56 años inició una demanda contra la compañía Zeltiq Aesthetics Inc., responsable de realizar el tratamiento fallido. Allí solicitó la retribución de 50 millones de dólares, alegando la imposibilidad de retomar su trabajo después de haberse sometido a siete sesiones de criolipólisis desde agosto de 2015 hasta febrero 2016.

Evangelista volvió a ser noticia esta semana tras compartir su relato en primera persona y poner finalmente en palabras el dolor físico y espiritual que debió atravesar en el último tiempo. En la entrevista, la extop model explicó que, pasados los tres meses de realizado el tratamiento, empezó a notar un desmedido crecimiento de masa corporal, especialmente en las áreas que había tratado. Con el tiempo, los bultos se endurecieron y las áreas sufrieron una pérdida de sensibilidad total.

“Traté de arreglarlo creyendo que estaba haciendo algo mal”, relató la modelo que a esa altura había empezado a ejercitar y restringir su alimentación obsesivamente. “Llegué al punto de dejar de comer por completo”, reveló. Cuando finalmente acudió al médico fue rápidamente diagnosticada con hiperplasia adiposa paradójica, o PAH, por sus siglas en inglés, un efecto que según Zeltiq Aesthetics Inc. se da en uno de cada 4.000 tratamientos, pero según la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos de los Estados Unidos puede ocurrir en 1 de cada 138 casos.

Linda Evangelista, en un evento en San Francisco en el año 2015 Gilbert Carrasquillo - FilmMagic