Euphoria: al igual que Sydney Sweeney, Minka Kelly se refirió a la incomodidad que sintió al grabar algunos desnudos para la serie

Euphoria es una de las series más exitosas de los últimos tiempos. La ficción de Sam Levinson para HBO Max se transformó en un fenómeno global entre los centennials y los adultos que buscan comprender un poco más sus inquietudes y problemáticas. Sin embargo, puertas a adentro, los rumores indican que las tensiones en el set se intensificaron durante el rodaje de la segunda temporada, y algunos de sus protagonistas se han mostrado dispuestos a hablar sobre cuestiones que les resultaron especialmente complicadas al momento de rodar.

En una reciente entrevista, la actriz Minka Kelly -quien interpreta a Samantha, la mujer adinerada que contrata como niñera al personaje de Maddy- dio cuenta de la incomodidad que le generó encarar algunos desnudos que la tenían como protagonista. Su voz se suma así a las declaraciones que hace unas semanas hizo Sydney Sweeney, la intérprete que se pone en la piel de Cassie.

“Sam pensó que sería más interesante si mi vestido se cayera al suelo”, contó Kelly durante una charla con Vanity Fair, al recordar la primera escena que grabó para la serie, en donde se ve a su personaje regresando de una fiesta y quitándose la ropa. “ Ese fue mi primer día como invitada en este nuevo programa, y simplemente no me sentía cómoda estando ahí desnuda ”, explicó.

En medio de su incomodidad, Kelly le hizo una sugerencia al director. “Le dije: ‘Me encantaría hacer esta escena, pero creo que puedo dejarme el vestido puesto’”. Por suerte, la respuesta de Levinson a su petición fue muy bien recibida. “Dijo como, ‘¡de acuerdo!’. Ni siquiera dudó. Se rodó una escena preciosa y se consiguió exactamente lo que quería”, agregó.

Días antes, Sweeney había manifestado algo similar con respecto a las escenas que debía protagonizar su personaje en la ficción. “Sam es increíble”, le dijo al diario británico The Independent durante una entrevista. “Hay momentos en los que Cassie debía estar sin remera y yo le decía a Sam: ‘No creo que sea necesario en este momento’. Y él respondía: ‘Dale, no lo necesitamos’ ”, reveló.

Sidney Sweeney, como Cassie HBO Max

“Nunca sentí que Sam me haya presionado para hacer cosas que no quería o que estuviera intentando meter una escena de desnudo en un programa de la HBO. Cuando no quise hacerlo, no me obligó”, aseguró sobre el respeto que se vivía en el set de grabación durante las tomas de sexo.

En base a esto, la actriz reveló que no siempre recibió respuestas de este estilo al manifestar alguna incomodidad trabajando. “He tenido experiencias en las que me quería ir a casa y limpiarme por completo hasta quedar en carne viva porque me sentía asquerosa”, manifestó Sweeney. “No me sentía cómoda con mi compañero de elenco ni con el equipo, y no sentía que mi personaje tuviese que estar haciendo eso. Esas experiencias me hicieron sentir intimidada, no me sentía capaz de hablar”, señaló.

Durante la segunda teemporada de Euphoria los desnudos son frecuentes HBO Max

Euphoria logró transgredir ciertos parámetros desde su trama y mostrar en la pantalla una realidad que muchas veces se intenta esconder: introduce la cuestión transgénero, posa su mirada sobre la clase media norteamericana y lo que transcurre puertas adentro, y muestra el consumo de drogas autodestructivo y el sexo en forma explícita.

La segunda temporada de Euphoria es sin dudas más oscura que la primera. La exitosa serie protagonizada por Zendaya, que se puede ver en HBO Max, narra crudamente las vidas de un grupo de adolescente que atraviesa diversas situaciones relacionadas con el amor, la amistad y la búsqueda de la identidad. Y esa crudeza parece haber dado resultados, de acuerdo a la cantidad de televidentes que siguen cada domingo los nuevos episodios que se incorporan a la plataforma de streaming.

Euphoria podría definirse como un drama para centennials que vino a llenar un vacío, al mostrar de manera explícita a adolescentes batallando contra sus demonios, ya sea adicciones, abuso, bullying y, especialmente, el fantasma de la inseguridad

.