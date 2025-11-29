En fotos. La exclusiva fiesta que organizó Marta Ortega, dueña de Zara, para agasajar a una prestigiosa fotógrafa

La presidenta no ejecutiva del Grupo Inditex se lució como anfitriona de un encuentro único en Galicia
La Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia, se convirtió en el epicentro del arte y la moda con la apertura de “Wonderland”, la primera gran retrospectiva en España de la fotógrafa Annie Leibovitz, organizada por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP). La muestra, que reúne más de cien imágenes y piezas audiovisuales que recorren cinco décadas de trayectoria, se exhibe en el Muelle de Batería.
La preinauguración no sólo celebró la obra de una de las retratistas más influyentes del mundo, sino que también reunió a un selecto grupo de invitados. Entre ellos se destacaron Pedro Almodóvar, la icónica Linda Evangelista, Natalia Vodianova, Eugenia Silva y el músico C. Tangana. En un ambiente sofisticado y festivo, Leibovitz recorrió la exposición junto a Marta Ortega, anfitriona y artífice de este encuentro. “Wonderland” es un viaje por la historia con imágenes icónicas que marcaron distintas épocas, desde retratos de estrellas de Hollywood hasta figuras de la realeza y la música.
¿Quién es Marta Ortega?
Comenzó trabajando en una de las tiendas de Zara en Londres, allá por 2007, como vendedora. Catorce años después, tras la renuncia de Pablo Isla -presidente del grupo Inditex desde 2011-, la hija de Amancio Ortega (fundador del imperio textil que además de Zara incluye Bershka, Massimo Dutti y otras tantas marcas) asumió ese importantísimo cargo. “Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”, fueron sus palabras en ese entonces. Marta Ortega encabeza la lista de mujeres más poderosas de la industria de la moda a nivel mundial.
