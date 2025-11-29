En fotos. La exclusiva fiesta que organizó Marta Ortega, dueña de Zara, para agasajar a una prestigiosa fotógrafa

La Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia, se convirtió en el epicentro del arte y la moda con la apertura de “Wonderland”, la primera gran retrospectiva en España de la fotógrafa Annie Leibovitz, organizada por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP). La muestra, que reúne más de cien imágenes y piezas audiovisuales que recorren cinco décadas de trayectoria, se exhibe en el Muelle de Batería.

La modelo Linda Evangelista, con vestido de estampa floral y abrigo de piel, posa junto a Marta

La preinauguración no sólo celebró la obra de una de las retratistas más influyentes del mundo, sino que también reunió a un selecto grupo de invitados. Entre ellos se destacaron Pedro Almodóvar, la icónica Linda Evangelista, Natalia Vodianova, Eugenia Silva y el músico C. Tangana. En un ambiente sofisticado y festivo, Leibovitz recorrió la exposición junto a Marta Ortega, anfitriona y artífice de este encuentro. “Wonderland” es un viaje por la historia con imágenes icónicas que marcaron distintas épocas, desde retratos de estrellas de Hollywood hasta figuras de la realeza y la música.

Pedro Almodóvar con su par italiano Luca Guadagnino

La anfitriona posa con el exitoso C Tangana

La modelo y empresaria Eugenia Silva (que llevó un vestido del diseñador japonés Junya Watanabe, perteneciente a la colección otoño-invierno 1999), Annie Leibovitz, el supermodelo y actor Jon Kortajarena y Marta

Carlos Torretta, marido de Marta Ortega, y la modelo Jeanne Cadieu

Las modelos Malgosia Bela y Carolyn Murphy, Leibovitz, la top británica Karen Elson, Marta y Linda Evangelista

¿Quién es Marta Ortega?

Comenzó trabajando en una de las tiendas de Zara en Londres, allá por 2007, como vendedora. Catorce años después, tras la renuncia de Pablo Isla -presidente del grupo Inditex desde 2011-, la hija de Amancio Ortega (fundador del imperio textil que además de Zara incluye Bershka, Massimo Dutti y otras tantas marcas) asumió ese importantísimo cargo. “Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”, fueron sus palabras en ese entonces. Marta Ortega encabeza la lista de mujeres más poderosas de la industria de la moda a nivel mundial.