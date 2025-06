¿Qué se sabe de…? El lujoso viaje de Georgina Rodríguez, el nuevo look de Brad Pitt y el “vestido de la soltería” de Dakota Johnson

EN SU AVIÓN DE LUJO

Para Cristiano Ronaldo (40) y su mujer, Georgina Rodríguez (31), el fin de semana pasado quedará grabado en sus memorias como uno de los más felices. El futbolista portugués y la influencer argentina –que están en pareja desde hace nueve años y son padres de cinco hijos–, festejaron que el seleccionado de Portugal (del cual Ronaldo es capitán) se consagró campeón de la UEFA Nations League. Para alentar a su amor desde el palco del estadio Allianz Arena de Múnich (y luego posar juntos con la copa), Georgina viajó a Alemania a bordo del lujoso avión privado que compraron a fines del año pasado: un Gulfstream G650 valuado en 75 millones de dólares que personalizaron al agregarle –entre otras cosas– un dormitorio amplio con vestidor y una cocina equipada a full.

La influencer aborda el avión rumbo a Alemania, con la bandera de Portugal.

Georgina se cambió durante el vuelo y se puso el vestido con el que luego se fotografió junto a Ronaldo.

Este Gulfstream con espacio para diecinueve pasajeros es uno de los jets más veloces del mundo gracias a sus dos motores Rolls-Royce BR725 que le permiten volar a 960 kilómetros por hora, pero no es el primero que tiene Cristiano: para comprar su avión actual, vendió un Gulfstream G200, valuado en 25 millones de dólares, con el que recorría el mundo.

La pareja con la copa UEFA Nations League que el jugador conquistó el domingo pasado con la selección portuguesa.

COMO HACE 20 AÑOS

Es de esos actores que a lo largo de su carrera se animaron a los cambios de looks. Pelo largo, corto, cortísimo, rubio o platinado, con o sin barba, con bigotes… En el estreno de F1: La película que se celebró en Ciudad de México, Brad Pitt (61) apareció con anteojos de sol y un traje de color lavanda que lo convirtieron en el centro de todas las miradas. Y más allá de su enorme sonrisa y su buena onda con el público que se acercó hasta el centro comercial Toreo Parque Central, lo que realmente llamó la atención fue su pelo rapado. Con su renovada imagen,

Desde hace un par de años, el estilismo de Pitt dio un giro de 180 grados de la mano del diseñador Haans Nicholas Mott, que lo llenó de colores. En México, el actor optó por un traje lavanda, pañuelo a juego y remera blanca. Getty Images

Brad volvió veinte años atrás, cuando todavía estaba casado con Jennifer Aniston. En el film, Pitt interpreta a Sonny Hayes, un piloto de los años 90 que sufre un brutal accidente que amenaza con terminar con su carrera.

2004, en el Festival de Cannes junto a Jennifer Aniston, con el mismo corte pelo que en la actualidad. Getty Images

ESTRENÓ SOLTERÍA Y VESTIDO “TRANSPARENTE”

A sí como vivieron su historia de amor, su separación es igual de discreta. Y si bien Chris Martin (48) y Dakota Johnson (37) aún no hicieron declaraciones, la revista People anunció la noticia tras consultar varias fuentes cercanas a la pareja. “Esta vez parece la definitiva”, dijeron. El Daily Mail también se hizo eco y citó otra fuente: “Su relación terminó hace mucho tiempo, simplemente ellos todavía no decidieron cómo hacerlo oficial”, revelaron. Lejos de lanzar un comunicado sobre su nuevo presente, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson eligió la moda para expresar su vuelta a la soltería. Y lo hizo con un sensual diseño en tul de la albanesa Nensi Dojaka para ir como invitada al programa Late Night with Seth Meyers.

Dakota sale rumbo al programa Late Night with Seth Meyers luciendo un conjunto formado por un body, un top manga larga con escote cruzado y una falda midi, ambos en tul, de la diseñadora albanesa Nensi Dojaka. Getty Images - GC Images

Por estos días, la actriz está promocionando su nueva película, Materialists, junto a Pedro Pascal y Chris Evans, mientras que el líder de Coldplay tiene toda la energía puesta en su gira por Estados Unidos.

Completó el look con stilettos Saint Laurent y cartera de Gucci, marrón a juego con el body. Getty Images - GC Images

LO PRIMERO ES LA FAMILIA

Aunque la separación de Linda Evangelista (60) y François-Henri Pinault (63) no fue en buenos términos, parecen haber dejado atrás un pasado marcado por las peleas y los enfrentamientos y se mostraron sonrientes en la graduación de su hijo, Agustin James (18). También fue parte de la celebración Salma Hayek (58), actual mujer de Pinault (el millonario francés es dueño del conglomerado Kering que incluye, entre otras firmas de lujo, marcas como Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent y Bottega Veneta), que tiene una excelente relación con el adolescente. Fue la ex modelo la encargada de postear en su cuenta de Instagram las fotos del evento, en las que muestra la entrega de diplomas junto a varios momentos muy emotivos que dan cuenta de cómo funciona la familia ensamblada que lograron construir.

La ex modelo posa orgullosa con su hijo.

Además, le dedica a su hijo un tierno mensaje: “Entonces sucedió esto. Soy una mamá orgullosa. Bendito, bendito, bendecido”. Como regalo, el graduado recibió una torta con una foto impresa de él y sus amigos, diseñada con los colores del college, al que sumaron un logo con las iniciales USC en referencia a la Universidad del Sur de California, donde continuará sus estudios de grado.

El empresario François-Henri Pinault, padre de Agustin James, su mujer, Salma Hayek, el homenajeado y su madre, Linda Evangelista.

La torta con la que celebraron la graduación.