Lisa: la estrella del K-pop que cantó en los Oscar, actúa en The White Lotus y es la preferida de las marcas de lujo

Con 105 millones de seguidores en Instagram, contratos con importantes firmas de moda, récords musicales y una legión de fans, Lalisa Manobal es una de las estrellas más importantes del K-pop, pese a no haber nacido en Corea

Lalisa Manobal (27), conocida artísticamente como Lisa, alcanzó la fama mundial como una de las cuatro integrantes de Blackpink, la exitosa agrupación de K-pop que traspasó las fronteras de Corea del Sur y se convirtió en un fenómeno global: desde sus inicios en 2016, es el grupo femenino con más reproducciones en la historia, con 40 mil millones de reproducciones bajo demanda en todo el mundo (según reportó Luminate el año pasado). Llegó a integrar nueve veces el chart Billboard Hot 100 y en 2023 se consagró como el primer acto coreano de cualquier tipo en encabezar el festival Coachella. Incluso, entre sus tantísimos récords y estadios con entradas agotadas, en noviembre de 2023 fueron investidas por el rey Carlos III como Miembros Honorarios de la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a su labor como defensoras del medio ambiente.

Blackpink se formó en 2016 bajo el ala de YG Entertainment y sus integrantes son Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa

Pero, como bien se sabe, el éxito arrollador de una agrupación musical como Blackpink no garantiza que cada uno de sus miembros, a nivel individual, tenga la capacidad de repetir la misma fórmula. Lisa, sin embargo, acumula 105 millones de seguidores en Instagram y es por lejos la idol de K-pop más popular en esa red social. Acaba de lanzar su primer álbum, Alter ego, con el que busca el despegue definitivo de su carrera como solista; cantó en la ceremonia de los Oscar durante el homenaje a la música de James Bond; debutó como actriz en la tercera temporada de The White Lotus (actualmente en emisión a través de Max); es embajadora de firmas de lujo como Louis Vuitton, Celine, Bvlgari y MAC Cosmetics y se la puede ver en la primera fila de los desfiles de moda más importantes.

Lalisa Manobal, conocida como Lisa, durante el estreno de la tercera temporada de The White Lotus, que está ambientada en su Tailandia natal CHRIS DELMAS - AFP

El cambio de nombre que forjó su destino

Nacida como Pranpriya Manobal y oriunda de la provincia de Buriram, en Tailandia, a los 13 años Lisa audicionó para ingresar al programa de aprendices del K-pop de YG Entertainment, la compañía surcoreana que funciona como productora, sello discográfico y agencia de representación, entre otras ramas del entretenimiento, y que estuvo detrás de artistas y bandas populares como Psy, BigBang y 2NE1.

Como en ese momento no recibió respuesta, su madre la llevó con un adivino, quien le recomendó cambiar de nombre -una práctica común en su cultura- para tener buena suerte y mayor prosperidad. Según ella misma contó, una semana después de haberse rebautizado como “Lalisa”, que significa “alguien que es alabado”, YG la eligió para entrenar en Seúl. Firmó contrato con ellos y se mudó a un dormitorio de aprendices para comenzar con su formación. El dato no menor es que fue la única seleccionada entre cuatro mil postulantes, en una época en la que no era común que eligieran a extranjeros . De hecho, fue la primera aspirante a idol en YG que no tenía ascendencia coreana, y la única palabra que sabía decir en ese idioma era “hola”. “Querían que me concentrara más en hablar coreano, así que les dijeron a todas las chicas que entrenaban conmigo: ‘Nada de inglés con Lalisa’”, comentó en una entrevista con Billboard sobre sus inicios en el programa de entrenamiento que la llevó a dejar su Tailandia natal.

Lisa antes de un concierto de Blackpink en la Ciudad de México, en mayo de 2023

Sin embargo, su hambre de gloria la convirtió en la mejor alumna. “Siento que nací para estar en el escenario” , aseguró Manobal, en tanto Jennie, una de sus compañeras de Blackpink, recordó que “Lisa siempre sacaba A en todo”, y que la primera impresión que tuvo de ella cuando la conoció fue que había nacido para ser una estrella.

Fueron cinco años de arduos preparativos que -según recoge el periodista y escritor Esteban Lee en una entrevista que le hizo a Lalisa para Elle Magazine, porque poco se sabe sobre lo que realmente sucede en el mundo K-pop- implicarían 14 horas de entrenamiento por día, evaluaciones constantes, formación en canto, música, baile, modelaje y en las estrictas reglas disciplinarias de la industria local, como la prohibición de citas románticas y la exigencia de un comportamiento “adecuado”. Los aspirantes a ídolos (todos están bajo contrato) nunca saben cuánto tiempo van a estar en el programa de entrenamiento, si es que finalmente logran debutar en alguna agrupación musical. “Tenía que darlo todo, no me importaba cuánto tiempo llevaría” , sostuvo Lisa en el documental de Netflix Blackpink: Light Up the Sky sobre su tiempo como trainee antes de convertirse en una de las máximas referentes de la industria.

Lalisa Manobal durante su presentación en la última ceremonia de los Premios Oscar

Lisa, la estrella de K-pop que se convirtió en su propia jefa

En septiembre de 2021, en paralelo a Blackpink, Manobal debutó como solista con el simple “Lalisa”, que lanzó bajo el ala de YG Entertainment y, según informó la compañía días más tarde, vendió alrededor de 950 mil copias en todo el mundo. La canción homónima debutó en el puesto número 2 del Billboard Global 200 y su videoclip se convirtió, en ese momento, en el video de un solista más visto en 24 horas con 73.6 millones de visitas, rompiendo el récord que había logrado Taylor Swift con “Me!”, que tuvo 65.2 millones. Mientras que “Money”, el tema que compone el lado B del simple, logró ser el primer sencillo en solitario de K-pop en alcanzar mil millones de reproducciones en Spotify. Luego, su primera colaboración internacional llegó en 2023 de la mano de DJ Snake, Megan Thee Stallion y Ozuna, con la canción “SG”.

Al finalizar la segunda gira mundial en la que se embarcó con Blackpink, Born Pink World Tour, que terminó en septiembre de 2023, Lisa anunció que sus proyectos en solitario ya no serían junto a YG Entertainment. Para eso, creó su propia agencia y sello discográfico al que llamó Lloud (el nombre de su empresa juega con las dos “L” de Lalisa), y se asoció con la estadounidense RCA Records, un acuerdo que le permite ser la propietaria de sus másters, algo por lo que exitosas artistas como Taylor Swift han luchado hasta el cansancio.

“En Blackpink soy rapera, así que siempre rapeo. Pero ahora tengo la oportunidad de mostrarle al mundo que soy capaz de mucho más. Siento que tengo más libertad creativa con todo ”, sostuvo Manobal en diálogo con Billboard sobre esta nueva etapa de su carrera, a diferencia de su rol en la agrupación surcoreana. Con menos de diez empleados, Lloud es la pequeña empresa que convirtió a Lalisa en su propia jefa y la llevó a aprender sobre mucho más que canto y baile. “Ahora sé cuánto cuesta todo. He estado bajo YG y todos se ocupaban de eso, así que nunca supe realmente qué estaba pasando o cuánto gastamos en nuestros videos musicales, sesiones de fotos y hoteles. Pero ahora ya lo sé, así que pensé: ‘Oh, ok, no más primera clase’”, reconoció sobre la necesidad de optimizar sus gastos y estar al tanto de todo.

Pasaron tres años sin nueva música por s0u cuenta, hasta que el 27 de junio de 2024 Lisa se relanzó como solista con el sencillo “Rockstar”, el primer adelanto de lo que sería Alter ego, su tan esperado álbum con el que busca conquistar el mundo. Luego siguieron “New Woman”, con la colaboración de Rosalía; “Moonlit Floor (Kiss Me)”; “Born Again”, con Doja Cat y Raye y “Fxck Up the World”, junto a Future, que se dio a conocer el pasado 28 de febrero como el quinto sencillo del disco, a la par del lanzamiento del mismo y del estreno de la tercera temporada de The White Lotus, que está ambientada en Tailandia, su país natal.

“ Al principio tenía miedo y estaba nerviosa porque nunca salgo a hacer mis propias cosas. ¡Y ahora me estoy divirtiendo! Cuando salieron mis sencillos, la reacción de los fans fue sanadora. Es como, ‘Oh, Dios mío. Sí, ¡hice un gran trabajo!’”, celebró Manobal a la hora de referirse a este segundo “debut” en solitario. En tanto, este año Blackpink planea regresar a los escenarios con una nueva gira mundial, que ya tiene entradas agotadas en estadios de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, por lo que sus fans argentinas emprendieron una campaña en las redes sociales y en la vía pública para pedir que sus ídolas lleguen con su show por primera vez al país. “Por supuesto que queremos hacer más, porque Blackpink es parte de nuestras vidas. Todavía queremos lograr más”, afirmó Lisa.

Amor de lujo

Aunque poco se sabe sobre la vida privada de los ídolos del K-pop, en los últimos años hubo varios indicios que hicieron crecer los rumores de un romance entre Lalisa y Frédéric Arnault, el CEO de 29 años de la división de relojes de LVMH, el conglomerado de firmas de lujo que incluye a Louis Vuitton, Moët Hennessy, Christian Dior, Celine, TAG Heguer y Bvlgari, marca de la cual la artista es embajadora desde 2020. De hecho, según recoge la revista Elle, la primera foto en el Instagram de Lisa a la que Arnault le dio “me gusta” fue una en la que ella estaba promocionando a la reconocida joyería.

Sus fans notaron que él la comenzó a seguir en Instagram en 2022, y en noviembre de ese año estuvo en un show de Blackpink en Los Ángeles, donde posó junto a Lisa y sus compañeras Rosé, Jisoo y Jennie.

Además de los “likes” que el empresario francés (hijo del multimillonario Bernard Arnault) deja como rastro en las redes sociales de su presunta novia, se lo ha visto junto a ella en distintos eventos de LVMH y en algunas presentaciones importantes de la cantante, como en el show de Coachella en abril de 2023 y en la reciente premiere de The White Lotus en Tailandia.

Y aunque Lalisa le dijo a Billboard que ella no compuso el tema “Moonlit Floor (Kiss Me)”, incluido en su nuevo álbum, Alter Ego, es llamativo que un fragmento de la canción habla sobre un “chico francés de ojos verdes que me hizo volar”. “La verdad es que no quería conocer a nadie / Cariño, estaba allí para recoger mi bolso / Pero cuando te vi pensé: ‘Me gusta’ / No quería rendirme, cariño, me defendí / Pero cuando te oí decir: ‘Bonjour, bebé’ / Pensé: ‘¡Rayos!’”.

