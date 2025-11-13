Hyuna, ídola del K-Pop, se desmayó en pleno show y generó preocupación entre sus fanáticos

La reconocida cantante surcoreana Hyuna, una de las figuras más influyentes del K-pop, preocupó a sus seguidores tras sufrir un desmayo en pleno show durante el Waterbomb Macao 2025, uno de los festivales más populares de Asia. El incidente ocurrió mientras la artista interpretaba una de sus canciones frente a miles de personas, lo que generó momentos de tensión entre el público y el equipo de producción, que rápidamente acudió a asistirla.

El episodio ocurrió el domingo 9 de noviembre, durante su presentación en el festival Waterbomb Macao 2025, cuando Hyuna interpretaba su reconocido tema “Bubble Pop” ante una multitud. En cuestión de segundos, lo que era una actuación llena de energía se transformó en preocupación generalizada.

La artista fue asistida por sus bailarines y retirada del escenario por seguridad

Según las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales, la cantante de 33 años se desplomó repentinamente en medio de su presentación. Sus bailarines reaccionaron de inmediato al notar que había perdido el conocimiento y corrieron para asistirla, mientras un guardia de seguridad subió al escenario y la retiró en brazos, ante la mirada atónita del público.

Qué dijo la cantante tras el episodio

Tras ser atendida por el equipo médico, Hyuna decidió romper el silencio y hablar directamente con sus seguidores a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Allí, la artista expresó su tristeza por no haber podido completar su actuación en el festival y aprovechó para disculparse con el público que había asistido al evento.

Horas después del incidente, la cantante llevó tranquilidad a sus seguidores

“Quería mostrarles una gran presentación, pero no siento que lo haya logrado, y para ser honesta, no recuerdo nada de lo que pasó”, escribió, y agregó: “Muchos fans de Macao vinieron… todos pagaron para ver este show, así que me siento muy apenada”.

En el mismo mensaje, Hyuna también se comprometió a mejorar su salud y rendimiento, prometiendo “ganar más resistencia y trabajar duro de manera constante” para no decepcionar a quienes la acompañan desde sus inicios. Finalmente, cerró su publicación con palabras de gratitud y tranquilidad: “Gracias por acompañarme y alentarme desde que era joven, a pesar de mis defectos. Y estoy bien. No se preocupen por mí”.

Fuerte preocupación entre sus seguidores por su estado de salud

El episodio sobre el escenario ocurrió pocos días después de que Hyuna revelara públicamente una situación preocupante: había perdido 10 kilos en solo un mes. La cantante lo contó a través de una publicación en Instagram, donde mostró una foto de la balanza marcando 49 kg y explicó que su objetivo había sido “cambiar el primer dígito” de su peso.

Antes del episodio, la artista ya venía generando alarma entre sus seguidores (Foto: Instagram @hyunah_aa)

Sin embargo, sus palabras también generaron alarma entre otras figuras del medio. Way, exintegrante del grupo Crayon Pop, expresó su preocupación por la salud de Hyuna y cuestionó las “dietas extremas” a las que algunos artistas se someten para responder a la presión constante por la apariencia física. Para muchos, la repentina pérdida de peso podría haber influido en el desmayo ocurrido durante el festival.

No obstante, Hyuna ya había compartido antecedentes médicos en relación con esto. En 2020, contó que había sido diagnosticada con síncope vasovagal, una condición que provoca descensos repentinos de presión arterial y ritmo cardíaco, desencadenados por el estrés, el cansancio o la falta de alimentación. Años atrás, incluso reconoció haber llegado a comer solo una pieza de kimbap por día para mantenerse delgada. “Llegué a desmayarme 12 veces en un mes”, aseguró en su momento.