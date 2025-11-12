Así se puede activar el “modo Las guerreras K-pop” de WhatsaApp en noviembre 2025

Hay muchos usuarios de WhatsApp que buscan activar el “modo Las guerreras K-pop”. Se trata de un cambio estético de la app donde se utiliza una imagen alusiva a esta película.

Las guerreras K-pop es una película animada de acción, fantasía y música que se transformó en un fenómeno mundial y uno de los éxitos de Netflix. La historia gira en torno a Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la exitosa banda femenina de K-pop que se llama Huntr/x y, como las artistas de este estilo en la vida real, luchan contra imposiciones y estereotipos. En particular, las tres llevan una vida doble: además actuar sobre los escenarios, son cazadoras de demonios con habilidades sobrenaturales, dedicadas a proteger a sus fans de fuerzas oscuras que intentan alejarlos de la música. Esta película es furor y por ello muchos quieren teñir su WhatsApp con su imagen.

Cómo activar el "modo Las guerreras K-pop" de WhatsApp Gemini

De todas formas, hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético, que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De esta forma, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Pero, para poder preparar el “modo Las guerreras K-pop”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en Internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

How It's Done Las Guerreras K-pop 2025 Clip Oficial Netflix

Cómo configurar el “modo Las guerreras K-pop” en WhatsApp

Los usuarios de Android que deseen aplicar esta modificación en el ícono de la aplicación de mensajería deben seguir un procedimiento específico. La activación no es una función oficial de WhatsApp, por lo que depende de una aplicación de terceros que modifica la interfaz del teléfono.

1 Prepará la imagen

El primer requisito es obtener una imagen adecuada de Las Guerreras K-pop en formato PNG con fondo transparente. Las personas pueden descargar una de Internet o crear una propia con herramientas de inteligencia artificial. Hay que asegurarse de que la imagen esté guardada en tu galería antes de continuar con los siguientes pasos.

2 Descargá y configurá Nova Launcher

Esta aplicación es esencial para poder modificar los íconos del sistema. Accedé a la tienda de aplicaciones Play Store y descargá “Nova Launcher”. Luego, abrí la aplicación y selecciónala como el lanzador predeterminado de tu teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para cambiar el diseño y los íconos de la pantalla principal.

3 Editá el ícono de WhatsApp

Ahora aplicarás la imagen de la película al atajo de la aplicación. Volvé a la pantalla de inicio de tu teléfono (donde se encuentra el ícono de WhatsApp) y mantené presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente, se debe seleccionar la opción “Editar”. Hacé click nuevamente sobre el logo que aparece en la ventana de edición. Se desplegará un nuevo menú donde se debe elegir “Aplicaciones” y, luego, “Fotos” (o “Galería”). Buscá en la galería la imagen de la capibara previamente guardada. Ajustá el tamaño de la imagen según la preferencia personal y presiona “Listo” para confirmar el cambio.

Al completar estos pasos, el nuevo ícono reemplazará al original en la pantalla del celular.

Cómo funciona la app para personalizar WhatsApp

Los launchers cambian el aspecto del logo de una aplicación Shutterstock - Shutterstock

La interfaz principal de un celular es lo que el usuario observa en la pantalla de su dispositivo y, gracias a esos launchers, esta puede ser visualmente más atractiva que la presentación de fábrica de Android. No solo se pueden cambiar los logos, sino que incluso es posible hacerlo lucir como si fuera de otra marca: quienes tengan un dispositivo Samsung pueden descargarse un launcher de Motorola o Apple.

Los launchers permiten personalizar distintos aspectos de la pantalla del teléfono, lo que incluye el color del logo de Whatsapp, entre otras cosas

La mayoría de los launcher están formados por tres elementos principales: pantallas de escritorio donde se usan los íconos, widgets, una barra inferior (el dock) donde se pueden señalar las apps de utilización diaria, y un cuadrado de aplicaciones con todas instaladas.

Por ejemplo, con Nova Laucher los usuarios pueden personalizar el tamaño de los íconos, esconder las aplicaciones del lanzador o escoger distintos métodos para apagar la pantalla.