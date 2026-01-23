Liza Minnelli volvió a la música gracias a la IA y defendió el uso de la tecnología: “disfruten y meneen sus lindos traseros”

Liza Minnelli volvió a las pistas luego de 13 años y decidió hacerlo de la mano de la Inteligencia Artificial (IA): la legendaria estrella sorprendió con el lanzamiento de “Kids Wait Till You Hear This”, una canción bailable con influencias electrónicas cuyo título está inspirado en sus próximas memorias. Si bien sus fanáticos celebraron la noticia, la artista recibió críticas por recurrir al uso de esta tecnología.

Liza Minnelli sobre el escenario jason Decrow - AP

La icónica celebridad, una de las pocas figuras que ostenta un lugar en la categoría de EGOT (sigla que hace referencia a los ganadores de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony), volvió al centro de la escena 13 años después del lanzamiento de su último sencillo con un tema que forma parte de The Eleven Album, una nueva colección de la plataforma de voz con inteligencia artificial Eleven Labs. Su alianza con la IA, publicó Entertainment Weekly, la llevó a recurrir a las redes sociales para responder a quienes la juzgaron.

“Hola chicos, estoy feliz como una lombriz, riéndome como loca y perdiendo la cabeza. ¡Qué emoción!, ¿verdad?”, arrancó la artista su descargo, que publicó en su cuenta de Instagram junto a dos imágenes: una en la cual se la ve de joven en blanco y negro detrás del título de su nueva canción y la segunda con la publicidad del álbum y el link de Spotify.

De inmediato, la artista presentó su “primer sencillo de EDM (música electrónica bailable, su traducción al castellano) desde la era de The Pet Shop Boys, lanzado en ElevenLabs, un gigante del techno de seis mil millones de dólares que hace cosas increíbles”. Luego, sumó como dato que el actor Matthew McConaughey “fue uno de los primeros inversores” y lo tildó de “inteligente”.

Tras su simpático preámbulo, Minnelli se dispuso a hablar de la IA. “¿Qué no permitiré que haga esta gran compañía? ¡Crear, clonar o copiar mi voz! En esta canción bailable, “Kids Wait Till You Hear This”, que es un adelanto de mi libro, usamos arreglos de IA. No voces de IA. Algunos trolls no se molestaron en leer la verdad; pregúntenme a mí o a mis compañeros. ¡Los saludos son míos!”, aclaró. Por último, Minnelli alentó a sus seguidores -poco más de 250 mil- a “ir a escuchar, disfrutar y mover sus lindos traseros al ritmo de la música”.

Liza Minnelli en una escena de Cabaret

The Eleven Album fue anunciado por ElevenLabs el miércoles pasado. Además de la legendaria artista, participaron del proyecto Art Garfunkel, Patrick Patrikios y Demitri Leiros, así como Kai. La empresa resaltó el compilado como “un lanzamiento musical histórico” diseñado para “explorar lo que es posible cuando los artistas y la IA crean juntos”.

La última vez que Minnelli grabó su voz fue hace 13 años cuando vio la luz “A Love Letter from the Times”, una canción para la serie de NBC Smash. En ese momento también interpretó la canción en el episodio “The Surprise Party” de la segunda temporada junto a la estrella de la producción, Tom Levitt.

Las memorias de Liza Minnelli

En agosto de 2025, Minelli anunció un nuevo libro sobre su vida: las memorias de la gran estrella de Hollywood verán la luz, adelantó en una charla con la revista People. El texto, escrito por la ganadora del Premio Pulitzer Heidi Evans y por Josh Getlin, quien trabajó muchos años en la redacción de Los Angeles Times, es un acercamiento íntimo a la vida de la querida artista, desde su infancia como hija de Judy Garland hasta su ascenso a la fama gracias al éxito del musical Cabaret. También abordará sus matrimonios y su lucha contra las adicciones.

Lady Gaga y Liza Minnelli en la entrega de los Oscar, antes de presentar el premio a la mejor película; la artista apareció en silla de ruedas y aseguró que le hicieron una "emboscada" Neilson Barnard - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Desde que tuve edad suficiente para poner el lápiz sobre el papel, la gente me pidió que escribiera libros sobre mi carrera”, le dijo Minnelli a People. “¡Absolutamente no! Mi filosofía era más bien cuéntenlo cuando me haya ido”, sumó. Sin embargo, una “serie de acontecimientos desafortunados” le hizo cambiar de opinión. Entre ellas, la actriz mencionó “una aparición saboteada en los Oscar”, “una película con verdades a medias y retorcidas” y “una miniserie reciente que simplemente no estuvo bien... Todo hecho por gente que no conocía a mi familia y que en realidad no me conocía a mí”. Tras asegurar que todo eso la hizo enojar, reveló que una noche, durante la cena, decidió contar su propia historia.