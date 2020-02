Liza Minnelli no quiere ver Judy, la película basada en la vida de su madre

Liza Minnelli confesó que no quiere ver Judy, la película que relata la vida de su madre Crédito: Instagram

A menos de una semana de que se entreguen los premios Oscar, todo Hollywood se encuentra compenetrado en lo que será la gran noche en la Meca del cine. Durante la edición especial sobre los galardones que sacó la revista Variety, Liza Minnelli hizo referencia a Judy, el largometraje que relata la vida de su madre, Judy Garland, y por el cual Renée Zellweger está nominada a mejor actriz.

Cuando le preguntaron si quería hacer algún comentario sobre el film, la actriz dijo que no tenía interés en verlo, a pesar de las buenas críticas. "Solo espero que Renée haya disfrutado al hacerlo", expresó sin dar muchos más detalles.

Minnelli también habló de cómo fue construir una carrera a las sombras de la fama de su madre. "Estaba absolutamente concentrada en no hacer lo que ella hizo", dijo haciendo referencia al abuso de drogas, aunque finalmente Liza terminó cayendo en las adicciones. "Me di cuenta y se lo dije a mi padre. Él me dijo, 'Veamos que podemos hacer al respecto'", reveló contando que fue Vicente Minnelli quien la llevó a un centro de rehabilitación para buscar ayuda.

La actriz también aseguró que a pesar de haber nacido en Hollywood, le costó mucho adaptarse a la industria. "La parte más difícil fue lograr que me vieran como yo misma y no como la hija de alguien. Recuerdo a mi madre diciendo, 'No te enojes por la forma en que puedan llegar a compararte conmigo, porque vos también sos una artista'. Yo le dije que no lo iba a hacer, pero cuando ella leía alguna comparación, decía, '¿Cómo se atreven? Sos una mujer por vos misma ¿No lo pueden ver?', y después tiraba el artículo a la basura. Ella era maravillosa y sobreprotectora, trató de salvarnos de todo lo que decía el resto, salvo de algunas cosas muy grandes que se filtraban", recordó.

Basada en la obra de teatro Al final del arco iris, de Peter Quilter, Judy recrea los últimos conciertos de la estrella en 1968 -antes de su muerte por sobredosis a los 47 años, el 22 de junio de 1969-, en el célebre club nocturno londinense Talk of the Town. Como su título lo anticipa, la obra encadena el inicio y el final de la carrera de Garland.

"Es una responsabilidad diferente cuando te toca representar hechos reales, debés hacerlo lo mejor posible indagando a través de publicaciones y videos históricos", decía Zellweger durante la presentación de la película en el Festival Internacional de Toronto, en septiembre. "Al leer todas las cosas que tenía y ver la fuente, aprendí que hay una pequeña diferencia entre la historia real de una persona y lo que se cuenta de forma pública, por eso intenté buscar un balance entre ambas", remarcó.