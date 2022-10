Lizardo Ponce, entre la nominación a un premio impensado y sus críticas a Martina de Gran Hermano

escuchar

El próximo 6 de diciembre llega una nueva entrega de los People’s Choice Awards. Desde el Barker Hangar de Los Ángeles, la aclamada premiación -donde el público elige lo mejor del cine, la tele, la música y la cultura pop- llega con una gran sorpresa para todos los argentinos: Lizardo Ponce está nominado como “influencer latino del año” y competirá con colegas de toda Latinoamérica para quedarse con la estatuilla.

Si bien es periodista y tiene un pasado en la prensa gráfica de su Córdoba natal, Ponce se hizo conocido en las redes sociales. De hecho, fue uno de los pioneros en el mundo de los instagramers y, gracias a su popularidad pudo unir sus dos facetas: la de conductor y la de influencer. “Me siento cómodo en ambas plataformas y por suerte, lo pude ir combinando. Amo hacer televisión, la adrenalina del vivo, entrevistar y también amo estar con el celular y hablar con la gente”, le cuenta Ponce a LA NACION, que durante la pandemia logró afianzarse aún más a través de sus vivos con distintas figuras del ambiente artístico.

Sin embargo, para aquellas generaciones que no están tan familiarizadas con el mundo virtual, este joven -de risa contagiosa- también es una cara conocida. Es que no solo participó como panelista en diversos programas de TV sino que condujo ciclos como La previa del show y hasta fue host digital de realities como Bake Off Argentina. También pasó por la pista más famosa del país y demostró “sus dotes” de bailarín y cantante en producciones como Cantando 2020 y ShowMatch: La Academia.

Hoy, este cordobés -que es amigo de todas las famosas- no solo se ha convertido en un gran referente sino también en el elegido por varias figuras a la hora de dar entrevistas como ocurrió con Tini Stoessel cuando estuvo a cargo de la previa de su Tini Tour 2022. “El lujo de tener del lado de enfrente a Camilo, Sebastián Yatra, Lali, Tini, Jimena Barón, Oriana Sabatini, y poder entrevistarlos fue increíble”, confiesa quién asegura hacer todo con “mucha pasión y dedicación”.

-¿Qué se siente estar nominado como en los People’s Choice Awards?

-Estoy revolucionado. Toda mi familia y mis amigos me felicitan y yo todavía no lo puedo creer . Es medio un flash, pero estoy orgulloso y contento. Me encanta representar a la Argentina en unos premios tan importantes, así que estoy esperando poder estar ahí y que la gente vote.

-¿Cómo fue tu reacción al enterarte?

-¡Grité! (risas). Primero fue como un grito interno porque me llamaron de E! Entertainment para comentarme la noticia. La verdad que lo tomé como un regalo, un abrazo, así que estoy re contento.

-¿Cómo te estás preparando para la ceremonia? ¿Vas a ir solo, acompañado?

-No sé si voy a poder ir, pero de poder me gustaría ir con un amigo. Voy a hacer todo lo posible porque es mi sueño estar ahí pero tengo que acomodar algunas cosas de trabajo. Me divierte estar en una entrega tan importante, siento que son los premios del año y está lleno de artistas, de gente de la industria, del arte, de la moda, de la música, de la tele, entonces estar ahí sería increíble. Me gustaría compartir con la gente lo que es una premiación como esta y mostrarla desde mi mirada aunque también me pondría un poco nervioso.

-¿A qué estrella internacional le pedirías una foto?

-Una foto con Harry Styles estaría muy bueno, aunque no sé si le pediría una foto o el teléfono (risas). Me encantan todos los artistas internacionales, amo a Miley Cyrus, me enamoré de Dua Lipa cuando vino a la Argentina así que seguro estaría flasheado viendo a todos, sería como tener a mi Instagram en vivo.

-¿Por qué merecés ser el ganador de este premio?

-Yo creo que porque hago todo con mucho amor, mucha pasión y mucha dedicación; con buenas intenciones siempre. A veces, obviamente, uno se equivoca porque esto de la instantaneidad te lleva a que cada tanto uno no quede tan contento con algo pero siempre están las buenas intenciones detrás.

-Fuiste uno de los pioneros en el mundo de las redes, ahora está lleno de influencers, ¿en qué te diferenciás del resto?

-No sé si mi contenido es diferencial. Yo creo que hay de todo y para todos. Yo estoy muy orgulloso de un montón de colegas de la Argentina que admiro y respeto mucho. Me parece que lo más importante es hacerlo con buenas intenciones porque hay tanta maldad que, que haya gente con buenas intenciones y ganas de dar un buen mensaje (que encima tenga un buen alcance), esta buenísimo.

-Tenés millones de seguidores e imagino que eso será una gran responsabilidad a la hora de postear, ¿cuáles son tus límites?

-La verdad que ya aprendí a pensar antes de decir las cosas porque a veces uno en caliente hace una reflexión rápida y por ahí no está bueno. Yo soy muy responsable y tengo mucho cuidado con las cosas que digo y hago. Pero creo que eso fue un entrenamiento que se fue dando naturalmente en base a la responsabilidad. Igual siento que tampoco tengo que tener tanto cuidado porque yo sé muy bien quién soy, lo que pienso y siento, sé que tengo muy buenos valores y le soy muy fiel a eso. Entonces el cuidado es chiquito comparado a todo lo demás que es positivo.

-¿Cómo manejás el tema de los haters? ¿Te afectan las críticas?

-Tuve un momento donde la pasé bastante mal. No podía entender cómo había gente que dedicara su tiempo para agredirme y hacerme sentir mal. Hay muchos influencers, hay muchos contenidos, si no te gusta el mío no lo veas y listo, no hace falta que generes tanto odio. Al principio me costó, sufrí mucho y me agarro ansiedad. Hubo noches en que la pasé muy angustiado, leyendo todo. Encima cuando leés un comentario ya después querés leer todos, así que fue bastante tremendo . Pero por suerte con terapia y con el cariño de mi familia y de mis amigos y entendiendo quién soy realmente y por qué hago lo que hago, pude bajarle el nivel de intensidad a esos comentarios.

-Hace poco hiciste un descargo contra Martina de GH, ¿qué te motivó a hacerlo?

-Me pareció muy fuerte la forma despectiva en la que hablaba, la forma tremenda en la que decía: “Me dan asquito, analícense”. Me pareció sumamente violento y un mensaje de odio. La homofobia y la bifobia no son opiniones y la verdad es que es una lucha muy grande desde hace muchos años. ¿Cómo no se va a seguir marchando si todavía hay gente que piensa de esta manera y te manda a analizar por el simple hecho de ser libres y estar con quien tenés ganas de estar? Me parecía que tenía que hacerlo a pesar de que sabía que iba a haber gente que no iba a estar cómoda con lo que yo estaba diciendo o que me iba a tratar de exagerado, pero son mis redes sociales y me manejo con libertad y siempre voy a ser fiel a lo que pienso. Lo sentí súper necesario y por suerte fue positivo. Porque ante lo que yo considero una irresponsabilidad al poner al aire a una chica diciendo eso, que del otro lado haya alguien que lo retruque está bueno.

-En esta lucha por la aceptación, ¿te cruzaste con muchas Martinas en tu vida?

-Me he cruzado con Martinas, pero no con muchas, por suerte . Fue cuando era más chico, más de adolescente. Creo que ahora ya no, pero tiene que ver con unas palabras que me dijo mi papá cuando yo blanquee mi sexualidad en mi casa. Él me dijo: “Esto no es un tema, ni para vos ni para nadie. Si para alguien esto significa algo extra, esa persona no tiene que estar en tu vida”. Y empecé a manejarme así. Los que me aceptan bien y los que no, que sigan su vida por otro lado.

-¿Qué te paso cuando blanqueaste?

-Fue como sacarse una mochila enorme, inmensa de encima. Me permití darme a conocer realmente con mi familia. Es muy fuerte lo que se vive, es mostrarte tal cual sos, algo tan simple como eso. Es mirar a mis papás y a mis hermanos sin tener que bloquear nada, sin tener que disimular nada. Es un cambio muy fuerte, es arrancar a vivir de verdad siendo uno.

-Por lo que contás tuviste el apoyo de tu familia, algo con lo que otros a veces no cuentan...

-Sí, por suerte tuve el apoyo, el amor y el empujón de mi familia y gracias a eso me animé y pude vivir mi vida libremente. Eso también me potenció en otros aspectos de mi vida. Yo sigo lamentando mucho que haya familias que no acompañen a sus hijos y es algo de lo que se van a arrepentir porque es tan simple como la libertad y ser uno mismo, y no poder compartirlo con alguien a quien querés mucho no está bueno. No hay nada más importante que ver felices a los que queremos, de eso se trata.

-¿Hay días en los que extrañás el anonimato? ¿Esa vida en Córdoba como redactor del diario?

-De Córdoba extraño a mi familia, a mis amigos, salir, pero yo disfruto mucho de la vida que tengo hoy. Me encanta cuando me encuentro con la gente en la calle porque se hace realidad lo que vivo en las redes. La gente es lo más y re disfruto de eso. A veces me pasa en los viajes que voy caminando por lugares y nadie me saluda y me parece raro (risas). Yo re banco estar acá, disfruto mucho cada vez que me encuentro con la gente así que no cambiaría nada.

-¿Sentís que la popularidad de las redes te permitió en cierta forma volver a tu origen y explotar al máximo tu profesión de periodista?

-Creo que supe complementar las dos plataformas: la de la televisión y lo que es mi rol como periodista y conductor y la de las redes sociales y el rol de influencer. Yo desde que empecé a estudiar, usé redes sociales entonces fue todo muy a la par y me fui adaptando al toque a cada aplicación que iba saliendo. Entonces fue un recorrido que fui haciendo en paralelo. Pero sin dudas me siento cómodo en ambas plataformas y lo pude ir combinando. Amo hacer televisión, la adrenalina del vivo, entrevistar y también amo estar con el celular y hablar con la gente.

-En pandemia fue algo que pudiste explotar mucho más a través de tus vivos...

-Sí, siento que en pandemia se conectaron más ambas facetas porque pude explotar mi rol como periodista en los vivos de Instagram con amigos, como lo que hice con Yanina (Latorre) que fue espectacular. El lujo de tener del lado de enfrente a Camilo, Sebastián Yatra, Lali, Tini, Jimena Barón, Oriana Sabatini, y poder entrevistarlos fue increíble.

-¿Proyectos para lo que queda de este 2022 y principios de 2023?

-Hay algunas cosas dando vueltas y estoy muy contento. Posiblemente haga radio el año que viene que es algo que hace muchos años que no hago, de hecho nunca me contrataron para hacer radio. Siempre fui yo el que pagué los espacios entonces para mí es un montón. Y también hice un reality con Telefe que va a salir el año que viene que está buenísimo y espero que les divierta pero de eso no puedo decir nada.

-Si mirarás hacia atrás, ¿qué le dirías a ese chico de 22 años que, seguramente lleno de miedos, hizo las valijas y se vino a Buenos Aires a probar suerte?

-Primero que se anime, que aproveche las oportunidades y que tenga cuidado. Buenos Aires es muy grande, hay mucha gente y en el camino te cruzás con gente que sí y con gente que no, entonces hay que saber cuidarse un poco más.

-¿Te pasó algo en particular?

-No, no lo digo por nada puntual, lo digo en general. A veces la energía de la gente no siempre tiene buenas intenciones. Por suerte, desde que vine tuve la bendición de tener gente a mi alrededor que me acompañó y que fue increíble, pero también sé que hay gente que no la pasa bien y eso no está bueno.

-¿Fue difícil el camino hasta acá?

-¡Muy difícil! Primero, porque vengo de Córdoba de una familia que no tiene nada que ver con los medios, que se sorprenden con todo lo que fui haciendo porque nadie imaginaba esto, lo veíamos todo muy lejano. Pero el camino me fue sorprendiendo y fue siendo cada vez más increíble y por eso lo agradezco tanto y lo trato de disfrutar . En un momento me pasó que por hacer tantas cosas me perdía eso, y yo no quiero dejar de disfrutar. Quiero disfrutar y valorar lo que está pasando porque soy un privilegiado. Creo que no hay nada más lindo que poder trabajar de lo que uno ama entonces yo soy un gran privilegiado.

-¿Cómo se hace para bajar a tierra y disfrutar de todo sin marearse?

-Los amigos que tengo, más allá de mi familia, son los que me acompañan día a día y me dan amor para poder encararlo de esa forma.

-Última pregunta: ¿qué te gustaría que diga tu Wikipedia?

-¡Ay, qué difícil! Primero que no diga Lisandro, con que diga Lizardo estoy feliz. No me pongan frases ni foto, con que diga Lizardo estoy contento (risas). No sé, siento que esas cosas las tiene que contestar más el otro que yo, me cuesta ponerme en ese lugar. Pero me gustaría que se vea que trato de hacer las cosas de la mejor manera posible y con buenas intenciones, ya con eso me quedo contento.

