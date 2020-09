La humorista habló sobre su deseo de tramitar un nuevo DNI con identidad femenina y explicó por qué cambió de opinión Crédito: Instagram

20 de septiembre de 2020 • 14:02

Lizy Tagliani dejó de lado el humor por unos minutos y habló con seriedad sobre la posibilidad de tramitar un nuevo DNI con identidad femenina. En diálogo con Catalina Dlugi por la Once Diez, contó que siente deseos de dar ese paso y explicó los motivos: "No es solo por una cuestión de género".

La humorista confesó que hace dos años había dicho que no sentía la necesidad de que su nuevo nombre figure en su documento, pero ahora tiene otro sentir: "El otro día hablé con un funcionario y me preguntó porqué no hacer el DNI, y me dieron ganas".

"Más que por una cuestión de género, quiero agregar el apellido de mi mamá, que es Gallardo, y de paso, ya que estoy me lo cambio", sostuvo, dejando entrever que sería una forma de demostrarle la gratitud y admiración a la mujer que le dio la vida, quien fue un gran apoyo y sostén en cada una de sus decisiones.

Tagliani se sinceró y contó que uno de los aspectos que no la incentivaba a concretar la idea eran los trámites burocráticos que sobrevendrían con un nuevo documento nacional de identidad: "Tendría que actualizar cualquier cosa que esté a mi nombre, las tarjetas de crédito, el registro de la propiedad y todo lo demás".

Luego hizo una aclaración sobre su caso particular: "Yo no nací en el cuerpo equivocado ni tengo nada encerrado en mi cuerpo. Soy quien soy y fui viviendo como a mí me gusta, como a mí me pareció o como yo lo sentí". En este sentido, recalcó que no se trató de una elección de vida, sino de algo que "surgió desde su interior".

"A veces me dicen vos sos fuerte y pudiste elegir. Si uno pudiera elegir, ¿quién va a elegir lo que te puede llegar a hacer infeliz? Es algo que te surge. Yo pienso que hubiese sido esta Lizy no importa la circunstancia, el lugar y el momento", sentenció. Y cerró: "Yo creo que hubiese sido travesti en la cultura de oriente, aunque tenga que vivir un minuto, no me importa".