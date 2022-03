Cinco películas de Sandra Bullock que explican a la perfección por qué la extrañaremos tanto

Si se estableciera un linaje de las más célebres girls next door –término que podría traducirse como “chica de al lado” y que se usa para describir a aquellas actrices cercanas y familiares, que recuerdan más a una vecina simpática que a una estrella distante y consentida- Sandra Bullock ocuparía definitivamente un lugar destacado en él.

Y es que al igual que otras actrices de su generación, como Meg Ryan o Julia Roberts, Bullock construyó su carrera en torno a una calidez y un carisma únicos, que le permitieron convertirse en una de las intérpretes mejor pagas de Hollywood sin transformarse por ello en una efigie inalcanzable.

De acuerdo con un ránking de los salarios más altos dado a conocer por Variety en agosto pasado, cobró 20 millones de dólares por su última película, The Lost City, siendo la tercera mujer de la lista por detrás de Jennifer Lawrence y Julia Roberts. Quizá por eso, su reciente anuncio de que se retirará por el momento de la actuación sorprendió bastante, pero tampoco tanto...

Con Máxima velocidad (1994), y junto a Keanu Reeves, Sandra Bullock comenzó su camino al estrellato

Las razones esgrimidas por Bullock para alejarse de las pantallas sonaron absolutamente congruentes con la imagen pública que se tiene de ella desde hace décadas: quiere pasar más tiempo junto a sus hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10.

Nacida el 26 de julio de 1964 en Arlington, Virginia, como hija de una cantante de ópera alemana y un profesor de canto estadounidense, Bullock pasó varios años de su infancia en Alemania, por lo que habla fluidamente el idioma germano. Según contó ella misma, antes de poder ganarse la vida como actriz tuvo varios trabajos comunes y corrientes como moza, empleada de limpieza y hasta peluquera canina.

Sus primeros papeles en cine incluyeron películas menores como ¿Quién disparó a Patakango? (1989), un coming of age ambientado en el barrio de Brooklyn a fines de los 50 o Poción de amor número 9 (1992), acerca de dos científicos sin éxito en el amor que inventaban una poción para volverse irresistibles. Poco después tuvo su primera gran oportunidad cuando le tocó actuar junto a un gigante de Hollywood como Sylvester Stallone en El demoledor (1993).

Sin embargo, el puntapié decisivo para su carrera llegó al año siguiente, cuando coprotagonizó la película de acción Máxima velocidad junto a Keanu Reeves . La posterior Mientras dormías (1995) le permitió demostrar que no solo tenía dotes para las historias cargadas de adrenalina, sino que también podía ser la protagonista ideal de cualquier comedia romántica.

Con su habitual combo de simpatía y belleza – la revista People la incluyó dos veces en su ranking de “Las 50 personas más bellas del mundo”– , Bullock brilló en este género entre las décadas del 1990 y 2000 junto a galanes como Ben Affleck (Las fuerzas de la naturaleza), Hugh Grant (Amor a segunda vista) y Ryan Reynolds (La propuesta).

Mientras dormías (1995), una tierna comedia romántica que protagonizó junto a Bill Pullman

Sin embargo, fue su papel como una agente del FBI obligada a camuflarse en un concurso de belleza femenino en Miss Simpatía, estrenada a principios del nuevo milenio, el que le dio la oportunidad de desplegar su talento para bucear entre géneros como la comedia y el cine de acción. Ya no era tan solo “la chica de las películas de acción” o “la chica de las comedias románticas”: podía ser las dos cosas e incluso mucho más: una comediante con todas las letras.

Pero a Bullock aún le quedaba mucho camino por recorrer. En 2004 protagonizó una de las historias entrelazadas de Crash, de Paul Haggis, que se alzó con el Oscar a la mejor película en 2006. En uno de los papeles quizá más incómodos de su carrera, se puso en la piel una mujer de clase alta, esposa de un fiscal, que veía una amenaza en todo latino o afroamericano: una actuación completamente por fuera del registro cómico que daba cuenta una vez más de su versatilidad. Ese mismo año volvió a reunirla con Keanu Reeves para filmar el drama romántico La casa del lago, dirigido por el argentino Alejandro Agresti.

Su primer y único Oscar llegaría en 2010 con Un sueño posible , donde interpretó a una mujer de clase acomodada que decidía adoptar a un adolescente afroamericano huérfano. La película, basada en la historia real del jugador de fútbol americano Michael Oher y su familia, tenía todos los condimentos para llamar la atención de la Academia de Hollywood: estaba basada en una true story y Bullock tenía en ella un “papel serio”.

Y como es sabido, los votantes de los Oscar tienen especial predilección por las historias de superación verídicas y los dramas. El premio supuso, además, una simpática revancha para Bullock, quien apenas un año antes había sido distinguida con un (injusto) Razzie a la peor actuación por Alocada obsesión, donde como siempre dotó de una gracia inolvidable a su personaje, una workaholic obsesionada con un camarógrafo de televisión (Bradley Cooper), al que se dedicaba a perseguir por todo el país.

Lejos de amedrentarse, la actriz pasó a recoger el premio en persona haciendo gala de su habitual sentido del humor. Arrastrando tras de sí una carretilla con DVDs de la película para todos los votantes, prometió que volvería a la ceremonia de premiación al año siguiente si todos se comprometían a ver la película y lograban demostrar con argumentos que la suya había sido realmente la peor actuación del año.

En Miss simpatía (2000), Sandra Bullock se consagró como comediante

Un sueño posible parecía reflejar también uno de los mayores cambios que Bullock experimentaba por ese entonces en su vida privada, que siempre trató de mantener lo más alejada posible de los medios, a pesar de que algunas cuestiones, como las reiteradas infidelidades de su esposo Jesse James, se filtraran a la prensa. En 2010, el mismo año en que se divorciaba, Bullock adoptaba a su primer hijo, Louis, mientras que en 2015 se sumaba a la familia su hija Laila. Desde entonces, sus roles como madre han sido cada vez más frecuentes, como las que encarnó en el drama sobre el 11-S Tan fuerte, tan cerca (2011) o en su primer trabajo para Netflix, la distópica Bird Box: A ciegas (2018), a la que la plataforma sumó este año el drama Imperdonable.

Ahora, después de 30 años de carrera sostenida y de llevar el cine numerosas mujeres valientes y decididas, por lo general capaces de reírse de sí mismas, decidió que era momento de tomarse una pausa. El alejamiento de los flashes no parece preocuparla demasiado. A fin de cuentas, como dijo alguna vez en una entrevista, “la fama significa que, cuando se rompe el modem de tu computadora, el chico que va a arreglarla llega a tu casa un poco más rápido”.

A continuación, una selección de cinco títulos protagonizados por Sandra Bullock y dónde verlos:

Máxima velocidad (1994): La ópera primera del director de fotografía Jan de Bont partía de una premisa original y atrapante –un terrorista planta una bomba en un micro que corre el riesgo de explotar por los aires si reduce su velocidad a menos de 80 kilómetros por hora-, pero es innegable que gran parte de su éxito residió en su elenco. Allí estaban Dennis Hopper como terrorista desquiciado, la incipiente estrella Keanu Reeves, quien venía de filmar películas como Punto límite, y la encantadora Bullock en el primer papel que le permitía desplegar sus dotes para la acción. Muchos años después, la actriz confesaría que se había enamorado de Reeves durante el rodaje, aunque nunca se animó a decírselo. Al parecer, a él le había pasado exactamente lo mismo. Si bien Máxima velocidad fue alabada por la crítica y que tuvo buenos resultados en la taquilla, la secuela de 1997, que reunió a Bullock con Jason Patric y Willem Dafoe, fue un auténtico fracaso. Disponible en Star+ y Google Play.

Gravedad (2013), uno de sus mayores desafíos actorales, bajo las órdenes de Alfonso Cuarón

Mientras dormías (1995): Esta película le valió a Bullock su primera nominación a los Globos de Oro como mejor actriz de comedia o musical por su papel como Lucy, una chica solitaria y sin familia secretamente enamorada de un hombre (Peter Gallagher) al que ve tomar todos los días el metro, donde trabaja como empleada. Cuando éste termina en coma tras sufrir un accidente, Lucy comienza a visitarlo en el hospital haciéndose pasar por su novia. Sin embargo, algunas personas, como Jack (Bill Pullman), el hermano del accidentado, sospechan de la autenticidad del vínculo. Pero la cosa no queda ahí: entre Lucy y Jack comienza a nacer el amor. Y uno de verdad, no platónico. Disponible en Disney+

Miss Simpatía (2000): La agente del FBI Gracie Hart está más interesada en combatir el crimen que en depilarse y pintarse las uñas. Sin embargo, una amenaza terrorista la obliga a infiltrarse en un concurso de belleza y aceptar sin chistar ese mundo de frivolidades para no llamar la atención. Para ello cuenta con la guía del encantador asesor de imagen Victor Melling (Michael Caine), quien tratará de pulir a la ruda agente lo más posible, en una típica historia de conversión de patito feo en cisne como la que inspirara clásicos como Funny Face, con Fred Astaire y Audrey Hepburn. La película, en la que también había espacio para el romance –el que surgía entre Gracie y su compañero de la fuerza Eric (Benjamin Bratt)- fue un éxito de taquilla e incluso tuvo una secuela cinco años después, Miss Simpatía 2: Armada y fabulosa. Disponible en Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar, Apple TV y Google Play.

En Experta en crisis (2015), Sandra Bullock interpreta a una asesora política estadounidense que intenta cambiar el rumo de las elecciones presidenciales de Bolivia

Gravedad (2013): Lo que hace Bullock en esta película es una auténtica hazaña y le valió su segunda nominación al Oscar, aunque finalmente se quedó con las manos vacías. El protagónico que le encargó el mexicano Alfonso Cuarón en su thriller espacial fue mucho más que una definición: Bullock está realmente sola en pantalla durante casi toda la película, salvo unas breves escenas con su amigo en la vida real, George Clooney. La actriz llegó a confesar que interpretar a la astronauta Ryan Stone, perdida en el espacio tras un accidente, fue una experiencia similar a trabajar en el Cirque du Soleil, ya que para filmar las impactantes escenas fue manipulada como una marioneta. Disponible en Prime Video, HBO Max, Movistar, Apple Tv y Google Play.