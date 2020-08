Yanina Latorre fue sorprendida por su marido Diego y su hija Lola en el día de los 26 años de casados de la pareja Crédito: Instagram

En el día de ayer, Yanina y Diego Latorre cumplieron 26 años de casados. Al llegar a su casa, la panelista de LAM fue sorprendida por su hija y su marido con varios detalles románticos y hoy habló en su programa. Sin embargo, y a modo de sorpresa, Lola y Diego se sumaron vía skype para contar detalles del festejo de aniversario.

Mientras Ángel de Brito mostraba fotos sobre sus primeros años junto al futbolista, la angelita hizo un mea culpa en vivo, ya que creyó que su familia se había olvidado de la fecha. "Tengo que reconocerlo, lo re puteé porque no me dijo feliz aniversario, ni nada. Pensé que no le interesaba. Lola generalmente se pone de mi lado y tampoco me dio bola", confesó emocionada por el festejo sorpresa.

Desde su casa, Lola contó cómo fueron los preparativos. "A mí me dio re lástima porque estaba indignada. Encima como sabía que después del programa iba a pasar por lo de Dora, la llamé y le dije que le diera manija contra papá. Pero pensé que iba a meter la pata porque la abuela habla siempre de más", reveló tras asegurar que la idea fue de todos.

"Lola me apuraba para que llegara a casa. Yo fui a lo de Dora, fui a ver unas lámparas, fui a la óptica a hacerme unos lentes nuevos", comentó Yanina mientras destacó que su marido se haya involucrado en algo así. "Fue a comprar el queso brie que a mi me gusta y a la noche encargó sushi y preparó toda la mesa. Hasta hizo sobremesa, charló y no se quejó de que tomo vino sin parar. Fue increíble", aseguró asombrada por su actitud.

Tras confesar que Diego es el hombre de su vida y definirlo como "la única persona que realmente me conoce", advirtió: "Nos miramos y nos entendemos. Con él me río, puedo charlar de todo. La pareja es compañerismo, vinculo, amistad, no solo sexo".

Sin embargo, y como si lo de ayer no hubiera sido suficiente, Yanina volvió a sorprenderse cuando su marido entró en escena: "Afuera habla bien de mi, en casa no", bromeó mientras aseguró que antes de irse al canal le dijo de todo por no saludarla por su aniversario. "Siempre cuando se está cambiando para ir a LAM, la espío. Y ese día no me quería despertar porque temía algún reproche si no le decía nada", remató, entre risas.