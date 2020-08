La gran sorpresa de Diego Latorre para Yanina por sus 26 años de casados

Para celebrar el aniversario, el exjugador de fútbol preparó una sorpresa con la ayuda de sus hijos, Lola y Diego, y Lizardo Ponce Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 19:34

Este martes, Diego y Yanina Latorre cumplieron 26 años de casados. Si bien tienen un matrimonio consolidado, este aniversario no fue uno más para la pareja, ya que se trató de un día repleto de sorpresas.

Por la mañana, Yanina asistió, como todos los días, a su trabajo en Los Ángeles de la Mañana, donde le preguntaron por la fecha especial. "Hoy es mi aniversario de casada. 26 años, las bodas de rosas, todo lo que no soy yo", comenzó diciendo la panelista. Sin pelos en la lengua, contó: "No nos regalamos nada. Nos odiamos. Ni nos saludamos. No me dijo feliz día".

Sin embargo, lo que para Yanina había empezado como un día más, no fue finalmente así: al volver a su casa, encontró el frente de su casa decorado con corazones y palabras escritas sobre el suelo como "amor", "unión" y "feliz aniversario".

Cuando abrió la puerta, atónita, el interior estaba lleno de ramos de flores que conducían hacia una mesa servida con cosas dulces y saladas para comer y un vino. Ante estos gestos, la panelista se emocionó hasta las lágrimas.

"Acabo de llegar a casa. Hoy cumplo 26 años de casada y en la tele dije que ni nos saludamos. Era todo una sorpresa de Diego", explicó en un video que compartió en sus redes sociales.

Más tarde trascendió que su marido había armado todo con la ayuda de sus hijos, Lola y Diego, y el amigo de la familia, Lizardo Ponce.

"No puedo estar más feliz. Ahora me voy a sentar. Me tomo un vino y festejo mis 26 años de casamiento", expresó Yanina en su cuenta de Instagram, conmovida. "¡Son 26 años de recorrer el camino juntos! ¡Más de la mitad de mi vida! ¡De estar en las buenas y en las malas! No es fácil, a veces duele. Pero en el balance es positivo. Es mucho más grande el amor, la felicidad y los logros. Somos una familia, algo que hoy no abunda. Las relaciones suelen ser líquidas. La familia es otra cosa. Y lo mejor que hicimos fue a Lola y Dieguito. Felices 26 años, Diego Latorre. ¡Solo nosotros 2 sabemos lo que nos une y estamos orgullosos de nuestro proyecto de vida!", reflexionó.