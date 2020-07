Lola Latorre "retó" a su mamá en plena entrevista

El reclamo de la participante del Cantando a su mamá en plena entrevista Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 16:37

Falta muy poco para el estreno de "Cantando por un sueño 2020" y Lola Latorre es una de las flamantes incorporaciones al certamen de eltrece. Mientras charlaba con Hay que ver sobre cómo se prepara para su vuelta a la TV, su mamá la interrumpió en vivo y la influencer la echó en medio de la entrevista.

"Estoy muy contenta, muy feliz con mi incorporación y con mi equipo. ¡Quiero cantar ya!", comenzó -vía skype- la millennial que hará pareja con Lucas Spadafora. Pero enseguida fue interrumpida por su madre, Yanina Latorre, quien sorpresivamente apareció frente a cámara. "¿Qué pasa acá adentro que nadie me pidió permiso?", lanzó a modo de reclamo ya que no estaba al tanto de la nota.

Ante las risas del panel, la angelita explicó su reacción: "Yo estoy abajo mirándolos y la veo a Lola. No me avisó, esta chica hace lo que quiere. No me cuenta nada, se cree que es famosa, esta chiquita me debe la vida", agregó con humor.

Mientras advertía que iba a ir al piso del Cantando para alentar a su hija, Lola la retó en vivo: "Ma, igual no te metas en estos temas porque después me cagan a puteadas a mí", disparó mientras la echaba del skype. "Me voy a ir, a ver si critico mucho a Nacha y a la chica le va mal por mi culpa", bromeó Yanina con cierta ironía.

Ya de nuevo sola en su cuarto, Lola aclaró: "Mamá me mete en temas que no tengo ni idea. Que me deje ser a mí y ella se ocupe de sus problemas". En cuanto a si cree que parte del jurado puede desquitársela con ella por los conflictos que pueda llegar a tener con su madre, indicó: "No creo que el jurado se la agarre conmigo por sus problemas con mi mamá. No tengo nada en contra de nadie y sus opiniones son de ella. Yo soy Lola. Creo que el año pasado en el 'Bailando' el jurado pudo diferenciar. Yo tengo otro perfil, no opino de nadie, yo voy a cantar y está todo bien", concluyó ansiosa por volver a la pista y, esta vez, demostrar sus dotes como cantante.