Loly Antoniale reapareció en el país junto a su marido y sorprendió a todos

Luego de más de un año y medio alejada del ojo público y de las redes sociales, Loly Antoniale volvió a aparecer y su regreso no pasó inadvertido. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), donde dio a conocer que la modelo regresó al país y compartió una imagen en la que se la ve junto a su marido, una postal que rápidamente despertó sorpresa y reavivó el interés en torno a su prolongado silencio.

“Hace un mes que está entre nosotros, siempre viene para las fiestas en general a pasar con su mamá en Córdoba. Pero ahora vino con el marido”, señaló el conductor, al referirse al regreso de Loly Antoniale al país. Tras ese comentario, recordó el recorrido personal de la mediática, que se casó con Walter Mercuri —un argentino que trabaja como representante de varios cantantes— y decidió instalarse de manera definitiva en Miami, lejos del foco mediático local.

La foto de Loly Antoniale junto a su marido que se volvió viral (Captura: América TV)

Luego, el conductor mostró una imagen actual de la pareja, en la que también aparece el músico Marco Antonio Solís, y brindó más detalles sobre su estadía en el país. “Y ahora lo trajo acá a Córdoba; se ve que vinieron a pasar todas las fiestas. Tenemos una foto porque estuvieron dando vueltas. El de la izquierda es el marido”, explicó. Para cerrar, lanzó una frase que volvió a llamar la atención: “Así que bueno, ahí anda Loli de Mercuri, dando vueltas y sin contestar los llamados”.

Cabe recordar que Loly Antoniale mantuvo una relación con Jorge Rial durante aproximadamente dos años, desde que blanquearon su noviazgo entre 2012 y 2013 hasta su separación en 2014. Se trató de un vínculo altamente mediático, seguido de cerca por la opinión pública y los medios, motivo por el cual, tras la ruptura, la modelo optó por alejarse de la exposición y bajar considerablemente su perfil.

Quién es Walter Mercuri, el marido de Loly Antoniale

Desde su separación de Jorge Rial y su posterior mudanza a Miami, Loly Antoniale eligió llevar una vida lejos de la exposición mediática. Si bien en un primer momento continuó mostrando fragmentos de su rutina en redes sociales, con el tiempo decidió preservar su intimidad y mantener un perfil mucho más bajo, incluso evitando hacer público un acontecimiento tan importante como su casamiento.

Walter Mercuri y Loly Antoniale se casaron en 2020 y viven en Miami

Fue recién en marzo de 2022 cuando Andrea Taboada dio a conocer que la modelo había contraído matrimonio en plena pandemia, el 21 de septiembre de 2020, y que había optado por hacerlo en absoluto hermetismo. En ese momento, al aire de LAM, la panelista contó que Loly estaba en pareja con Walter Mercuri, un argentino dedicado a la representación de artistas internacionales.

Al referirse a las razones que podrían haber motivado el bajo perfil de su unión, Ana Rosenfeld señaló que se trató de una decisión personal de la pareja, que eligió transitar ese momento lejos de la exposición mediática. En la misma línea, Nazarena Vélez aportó detalles sobre cómo fue la ceremonia y aseguró que no hubo una gran celebración, ya que optaron por un casamiento íntimo y reservado, del que solo participaron familiares y amigos cercanos.