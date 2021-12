La reveladora canción que eligió Juana Viale para despedirse de las mesazas

Juana Viale tuvo un fin de semana muy emotivo. La actriz y conductora se despidió por partida doble de la pantalla de eltrece con los dos ciclos en los que estuvo reemplazando a su abuela Mirtha Legrand por la pandemia de coronavirus. En primera instancia, se conmovió hasta las lágrimas cuando se dirigió a la audiencia el sábado en La noche de Mirtha, mientras que el domingo le dijo adiós a las famosas “mesazas” de Almorzando...

La nieta de la diva eligió una canción más que reveladora para su entrada al estudio: “No es mi despedida” de Gilda. De esta forma, aludió a los rumores sobre cuál será su futuro televisivo en 2022, tema al que también hizo referencia en La noche de Mirtha cuando aseguró que no le atrae pensar con tanta antelación. “El destino me lo va a hacer saber”, apuntó.

En cuanto a su despedida de los almuerzos, Viale optó por un vestido blanco de Gino Bogani que ya había lucido en noviembre y lo hizo porque, según sus palabras, “fue el más aclamado por la gente”.

“Hola y chau”, dijo Juana en su presentación, en la que aclaró que no iba a tener invitados. “Último domingo del año. Se termina un ciclo lleno de emociones, de vivencias. Con todo tipo de artistas maravillosos que pasaron por acá”, expresó y añadió: “Solo tengo palabras de agradecimiento con todo el público que nos acompañó durante todo el año”, manifestó la actriz y conductora, quien luego presentó clips de los momentos más destacados del año, desde las mesas más divertidas hasta las más emotivas, un compilado de sus imperdibles intercambios con la chef Jimena Monteverde, una recopilación de sus mejores looks y un video en el que se mostró cómo fue la vuelta de Mirtha a la TV.

En su brindis final, Juana aseguró que “siempre” está aprendiendo. “Deseo que haya unión en este país de opiniones tan encontradas, yo también sufrí varios achaques [SIC]... quiero agradecer a la productora, a Nacho, a mis amigos, y desearles amor a todos”, remarcó, y se retiró al ritmo de “A rodar mi vida” de Fito Páez, con un beso a cámara.

El rating del sábado por la noche

La emoción de Juana Viale

En la última emisión de La noche de Mirtha temporada 2021, Viale estuvo rodeada de invitados con quien pudo mostrarse muy descontracturada, rasgo que se convirtió en una de sus marcas registradas como conductora. En la mesa estuvieron la actriz Verónica Llinás, al actor Luciano Cáceres, el diseñador Mariano Caprarola, y el actor y director de cine Nicolás Stupenengo.

En cuanto al rating, y a diferencia de otros sábados, Viale no compitió con Andy Kusnetzoff y su ciclo de Telefe, PH: Podemos Hablar, programa que se despidió la semana anterior. Juana hizo un promedio de 5.8 puntos contra la propuesta Cine del sábado de Telefe, donde se emitió La quietud, que cosechó 5.0 de rating promedio. En cuanto a los picos, Juana obtuvo uno de 6.9, uno de los más altos del año.

Hacia el final del programa, la conductora empezó a emocionarse indefectiblemente. Viale recibió unas flores junto con una carta de parte de StoryLab, la productora que encabeza su hermano Nacho Viale, y que Juana compartió con su audiencia. “Lloro sin saber qué es”, dijo, sobre el texto que leyó a continuación. “Hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que todavía hoy vive el mundo. El programa debía seguir, esa era la voluntad de tu abuela. Encontramos la ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo”, leyó conmovida.